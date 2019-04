HOROSCOP. Sfatul Arhanghelul Mihail pentru 12 aprilie. Berbecii au parte de revelație, Gemenii au dreptul să fie neconvenționali

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 12 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

TE ASTEAPTA O REVELATIE SAU EXPERIENTA CE ITI SCHIMBA VIATA IN BINE

“Este o perioada ce iti aduce o schimbare mare si binecuvantata iar Dumnezeu te sustine la fiecare pas.”

Viata ta este pe cale sa se schimbe, cu binecuvantari care iti sustin progresul de invatare si crestere. Acest mesaj semnaleaza ca a ajuns la un moment pivotal in care vei lua o decizie care iti poate schimba viata. Ai putea avea parte si de o epifanie care pare sa iti rasuceasca viata cu susul in jos. Poate ca realizezi un adevar despre tine, despre o relatie, despre o vindecare fizica sau despre cariera ta. A infrunta adevarurile poate fi infricosator (pentru ego), totusi atat de eliberator.

Acest mesaj iti semnaleaza totodata si o transformare a caii tale spirituale. Ai putea reveni la credinte de baza, te-ai putea conecta la Fecioara Maria sau ti se pot deschide darurile tale spirituale naturale.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi sustii drumul vietii, imi aduci pe calea mea tot ce este mai bun, pentru ca ma indrumi sa imi gasesc adevarata identitate spirituala.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc ca ma ghidati sa fac schimbari pozitive in alegerile mele de mancare si bautura zilnica si va multumesc ca imi reduceti sau eliminati poftele de substante nesanatoase.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI SENSIBILITATE RIDICATA LA VIBRATII JOASE

“Sunt vremuri de emotii crescute si de sensibilitate energetica. Ti se cere sa fii bland cu tine si sa ai mai multa grija de tine.”

Primesti acest mesaj pentru ca ai nivelul de sensibilitate la vibratii si energii mult mai ridicat. Ai tendinta sa absorbi energiile negative prin empatie sau fricile altor oameni s-au adunat peste propriile tale emotii cu care ai de-a face, toate fiind legate de o anumita situatie traita. Poate ca te-ai simtit trist fara sa iti dai seama de ce. Sau poate ca mintea ta s-a agatat de motive doar ca sa justifice tristetea si ingrijorarea.

Acum ca ai identificat o buna parte din cauzele emotiilor tale, mergem impreuna mai departe si te curatam de tot ce nu este de la Dumnezeu si de la Sinele tau inalt. Acest mesaj iti transmite ca o forma puternica de curatare de energii joase este apa marii, baia cu sarea de mare, contactul cu aerul de la malul marii. Rezultatul este acela al cresterii increderii in tine si esti ajutat si sa te relaxezi.

Fii plin de compasiune cu tine insuti si foloseste discernamantul cu privire la unde si cu cine iti petreci timpul. Sunt vremuri in care trebuie sa eviti energiile aspre cat de mult posibil si sa iti onorezi nevoia de blandete, odihna si vindecare.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma protejezi de vibratiile joase, pentru ca ma indrumi spre locuri si oameni care sa ma sustina si inalte energetic.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ajutati sa ma bucur de beneficiile razelor si luminii solare in moduri sigure si sanatoase.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTE IN REGULA SA FII NECONVENTIONAL

“Calitatile tale unice sunt o parte importanta din misiunea ta de viata. Este in regula sa te simti si sa fii diferit fata de ceilalti.”

Acest mesaj te reasigura de faptul ca ai calitati unice care au un rol determinant in scopul tau pe acest pamant. Este posibil sa te fi simtit exclus, respins, marginalizat, ridiculizat, criticat, judecat, certat pentru faptul ca ai fost diferit, ai gandit diferit ca altii, ai simtit diferit de cum se astepta de la tine si ai facut actiuni diferite decat credeau altii ca trebuie sa faci. Poate ca ai incercat, astfel, sa te schimbi ca sa te incadrezi in randul altora si sa fii si tu “normal”. Totusi, facand asa tu tradezi cine esti cu adevarat si ignori binecuvantarile si cadourile sinelui tau autentic.

Daca opiniile si stilul tau de gandire nu sunt la fel ca al celorlalti oameni, acesta este un semn al abilitatilor tale creative. Tu ai idei proaspete, inventive, creative si talente de care omenirea are nevoie. Tu vezi lucrurile intr-un mod nou care ii va inspira si pe altii sa iasa din stagnarea si invechirea lor.

Cauta alti oameni neconventionali ca sa nu te simti singur. Ii poti gasi in locurile, activitatile si preocuparile similare celor ale tale. Ai incredere ca ii vei gasi pentru ca sunteti multi care ganditi la fel.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma imputernicesti si imi sustii unicitatea. Ma asum, ma accept si am curajul sa ma iubesc exact asa cum sunt. Am incredere ca viata imi aduce alaturi oameni asemenea mie alaturi de care calatoria vietii este o mare placere.

