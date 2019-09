HOROSCOP. Sfatul Arhanghelul Mihail pentru 18 septembrie. Scorpionii inspiră pe alții, Gemenii se simt artiști

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 18 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

NUTRITIE : Poti realiza munca vindecatoare prin abilitatile tale culinare

Arhanghelul Mihail iti transmite ca ai calitati de alchimist prin mancare, ceea ce inseamna ca poti crea magie divina prin preparatele culinare pe care le faci si prin cunoasterea ta nutritiva. Poti sa ii consiliezi pe altii despre cum sa aiba o dieta sanatoasa si sa iti demonstrezi aceste abilitati pentru prietenii tai, membrii de familie sau chiar clienti. Poate ca esti ghidat sa scrii si o carte de bucate sau sa ai un blog culinar, sa ai un restaurant sau sa prepari retete delicioase pentru altii pur si simplu. Interesele tale pot sa te conduca si sa studiezi mai aprofundat nutritia si sa afli despre importanta ei.

Esti o persoana sensibila care este afectata de mancaruri si bauturile consumate. Ai observat ca energia si starea de spirit oscileaza si in funcrie de ce mananci si bei. Pentru ca esti atent la aceste aspecte nutritionale si legatura cu starea ta fizica si emotionala, ai invatat cum sa ai grija mai buna de corpul tau. Invata-i si pe altii. Cere ajutor ingerilor vindecarii si vei vedea cum pofte nesanatoase alimentare iti sunt inlocuite cu placerea de a consuma mai des mancare sanatoasa. Si acesta este un proces pe care sa il predai altora.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti spre obiceiuri bune alimentare si spre a contribui si in viata altora cu orice pot pentru calitatea mai buna a vietii lor !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ESTI PROTEJAT : Esti in siguranta si protejat daca alegi sa iti schimbi cariera

Arhanghelul Mihail si ingerii te reasigura ca esti in siguranta sa faci anumite schimbari sau tranzitii in cariera ta daca asta simti ca este mai bine pentru tine. Vei fi sustinut pe acest drum, cu conditia sa asculti si sa iti urmezi ghidarea interioara. Acest mesaj indica faptul ca este momentul copt pentru tine sa facia asa ceva. Mentine vie intentia ca aceasta schimbare sa iti aduca mai multe binecuvantari in lumea ta, pentru ca o atitudine de non egoism va depasi insecuritatile egoului. Cu cat te focusezi mai mult sa ii servesti pe altii, cu atat mai putin egoul va incerca sa iti intarzie fericirea.

Tu, ca oricine altcineva, ai un scop al vietii unic si necesar care te asteapta cu bratele deschise. Cand te comiti total sa ii ajuti pe altii, usile oportunitatii si sustinerii ti se deschid. Cariera ta este purtata pe aripi de ingeri cat timp esti focusat spre a-i servi pe altii ca tel suprem.

Continua sa chemi ingerii pentru ghidare, suport si protectie. Daca te simti nervos sau nesigur, pune-ti intregul focus pe a servi. Cand intentionezi asta, atunci si scopul vietii incepe sa te serveasca pe tine.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca imi sustii drumul in cariera si ma ghidezi ca munca mea sa fie orientata spre binele oamenilor !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ARTISTI: Implicarea in activitati artistice este benefica pentru drumul tau si pentru toate aspectele vietii tale

Lumea ta interioara este colorata iar acest mesaj este o reamintire a faptului ca si drumul tau profesional poate sa fie la fel de colorata. Cu ochiul tau artistic, tu gravitezi in mod natural spre linii frumoase, spre obiecte deosebite. Acum ingerii iti sugereaza sa aduci aceasta pasiune pentru frumos si in viata carierei tale. Vei simti implinire in munca ce implica talentele tale artistice.

Ai primit acest mesaj pentru ca este important pentru tine sa actionezi si sa iti asculti intuitia creativa si artistica. Daca ai avea timp si bani fara limita, ce tip de munca creativa te-ar capta ? Raspunsul tau indica directia benefica pe care sa o explorezi si urmezi. De fapt, exact ea va deschide canale noi pe care sa experimentezi si suport si timp si energie creativa.

Asadar, foloseste oportunitatea sa te implici in orice artistic, fie ca e scris, pictat, desenat, creat de bijuterii manuale, un curs de arta, dans, cusut si tot asa. Orice exprimare artistica va avea efect pozitiv asupra vietii si carierei tale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a permite aspectelor creative si artistice sa aiba un cuvant de spus in viata mea !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO