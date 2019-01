HOROSCOP. Sfatul Arhanghelul Mihail pentru 4 ianuarie. Berbecii trebuie să se aștepte la ceva minunat, Gemenii trebuie să scape de frică

HOROSCOP. Iata pentru 4 IANUARIE calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne, intuitii, senzatii e bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice !

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama !

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PROGRAMARE – ASTEAPTA-TE LA CEVA MINUNAT

Arhanghelul Mihail iti cere ca fiecare zi sa ti-o incepi cu intentia de a te astepta ca ceva minunat sau plin de entuziasm ti se va intampla.

Primesti simbolic sabia de la Arhanghelul Mihail ca un strigat de actiune definitiva.

Arhanghelul te asista sa iti programezi fiecare zi cu intentia ta. Intentia ta pozitiva este foarte puternica si extrem de protectoare. Cand este setata intentia de a te astepta la ceva si de a intampina ceva minunat, tu practic trimiti in Univers invitatia de a-ti livra orice cadou este pentru binele tau inalt. Prin programarea fiecarei zile asistat de Arhanghelul Mihail, te pregatesti sa accepti bucurie, entuziasm, fericire si binecuvantari neasteptate pentru tine si pentru oamenii din viata ta. Arhanghelul Mihail iti cere sa te conectezi cu El in fiecare dimineata la trezire, inainte de a ta jos din pat : deschide ochii si spune-ti (chiar si cu voce tare) “ceva minunat mi se va intampla astazi !”. Setand aceasta intentie este ca si cum ai arunca o patura de energie pozitiva in fata ta care sa te asiste in manifestarea a tot felul de lucruri minunate la mai multe nivele.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : renuntare la control ; fericire ; binecuvantari speciale ; surprize ; binele cel mai inalt ; intelepciune antica ; crestere personala ; destin implinit ; primesti bucurii ; creativitate imbunatatita ; echilibru si armonie ; inspiratie ; veneratie.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii sa imi incep fiecare zi in mod pozitiv si ca ma ajuti sa manifesti lucruri marete cu usurinta in viata mea. Permit ingerilor mei sa imi aduca daruri minunate din Univers in fiecare zi. Sunt deschis sa manifest si sa primesc abundenta binecuvantarilor minunate.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

MEMORIE VIZUALA – CURATAREA CELUI DE-AL TREILEA OCHI

Prin acest mesaj, Arhanghelul Mihail iti livreaza o vindecare puternica pentru a elimina o amintire vizuala negativa din ochii mintii tale.

Sabia si scutul sunt simboluri oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrument puternic de eliberare de stres. Pe durata vietii, experimentezi atat raspunsuri pozitive cat si negative in fata situatiilor traite iar acestea genereaza implanturi emotionale plasate in membranele celulelor tale. Arhanghelul Mihail identifica faptul ca ai vazut recent un incident, o scena sau ai citit ceva ce te-a perturbat si provocat emotional. Ceea ce ai vazut a lasat un implant in cel de-al treilea ochi. In perioade de stres mare, aceste implanturi vizuale pot reaparea in minte sau noaptea sub forma unui vis urat. Iti poti aminti acest incident sau poate fi o amintire reprimata din copilarie. Arhanghelul Mihail iti cere sa iti inchizi ochii si plaseaza energia sa in fata fruntii tale. Vizualizeaza o lumina albastra care se misca dintr-o parte in alta sau simte o senzatie de calm. Aceasta lumina vindecatoare curata toate amintirile vizuale care au cauzat stres in corpul tau.

Aceasta vindecare puternica reechilibreaza cel de-al treilea ochi spre functionarea sa perfecta.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu vezi o situatie asa cum este cu adevarat ; ai dificultate cu acuitatea vizuala in timpul meditatiilor ; primesti semne vizuale de la ingeri, cauta-le si priveste-le ; porti ochelari care te impiedica sa vezi adevarul ; nu esti un fin observator ; opreste-te, priveste si asculta ; ascute-ti abilitatile de observare.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa am vedere clara, viziune si intuitie. Eu vad clar sa ma focusez pe bucuriile din viata ta. Eu am viziune clara ce imi sporeste creativitatea. Ochii mei functioneaza la nivele optime si vad acum toate lucrurile de care am nevoie pentru cresterea mea personala.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

CHEAMA ASPIRATORUL DE ELIMINAREA FRICII

Cheama pe Arhanghelii Mihail si Rafael sa iti ridice energiile bazate pe frica de pe tine, din mediul tau, din situatia ce te preocupa si din toata lumea implicata.

Ai primit acest mesaj astazi pentru ca tu sau cineva apropiat tie ati absorbit unele energii de frica sau similare cu vibratia fricii. Ele au putut fi generate de tine din propriile tale ganduri sau au putut veni spre tine de la oameni tematori.

Ori de cate ori te simti obosit sau ai avut parte de contact cu substante abuzive sau in locuri aglomerate si incarcate energetic, fa-ti timp sa cureti energiile reziduale. Poti parcurge acest proces oricand si oriunde, chiar si cand alti oameni sunt in apropiere. Poti face aceasta aspirare si pentru alti oameni care sunt de fata sau la departare, cu conditia sa le ceri permisiunea verbala mai intai.

Ca sa aspiri aceste energii joase de la tine, doar spune : “Arhanghelul Mihail si Arhanghelul Rafael, va chem pe voi si echipa voastra de ingeri vindecatori ca sa veniti asupra mea cu aspiratorul spiritual de curatare. Va rog sa amplasati furtunul aspiratorului in ceakra coroanei si sa aspirati de la mine toata energia toxica si bazata pe frica.”

Vezi si simte cum furtunul aspiratorului curata complet tot interiorul corpului tau din cap pana in picioare, inclusiv organele, muschii si oasele. Fiori, furnicaturi sau alte reactii fizice sunt semne normale si pozitive ce indica functionarea procesului. Continua pana cand corpul se simte linistit si apoi spune : “Multumesc, Arangheli Mihail si Rafael, pentru aceasta vindecare. Va rog sa imi umpleti acum corpul cu lumina stralucitoare de diamant pentru vindecare si protectie.”

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca imi cureti energiile negative ce ma impiedica sa imi manifest divinitatea aici pe Pamant si sa imi ating potentialul maxim.

