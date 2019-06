HOROSCOP. Sfatul Arhanghelul Mihail pentru 7 iunie. Berbecii au parte de noi începuturi, pentru Gemeni totul va fi bine

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 7 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FINALURI SI NOI INCEPUTURI

“Vechiul trebuie eliberat pentru ca noul sa intre.”

Cantam cantece de slava pentru cei ale caror inimi accepta ordinea universala, care aparent pare haotica si vesnic schimbatoare. De fapt, totul este proiectat de Univers si divinitate pana la cele mai mici detalii pentru a fi totul in stare de perfecta functionare. Dansul Universului este unul fericit, cu energie care zumzaie de colo colo intr-o nesfarsita sarbatorire a insasi vietii. Alatura-te acestui dans, suflet drag, si bucura-te de calatoria remarcabila prin povestea vietii tale. Nu te teme de ceea ce pare a fi o pierdere sau o schimbare. Imbratiseaza toate formele de viata la care participi. Imbratiseaza-ti cele mai adanci emotii ca un semnal al esentei tale umane adevarate !

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : actualele schimbari prin care treci te indreapta spre bine ; mentine-ti gandurile pozitive pentru ca ele sunt foarte puternice ; ceea ce aparent pare o pierdere este de fapt un nou inceput pozitiv ; lasa trecutul sa se desprinda de tine ; este timpul sa mergi mai departe.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinerea de a curge cu viata fara negare, fara incrancenare ci flexibil si cu increderea ca sunteti mereu alaturi de mine si ca tot ce urmeaza este un mai bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ESTI CANAL DE ENERGIE DIVINA VINDECATOARE

“Tu esti un canal prin care vine energie divina vindecatoare. Foloseste-o !”

A-ti solicita puterea nu este acelasi lucru cu a pretinde sa o primesti. Cand pretinzi, aceasta atitudine este similara cea a unui copil prescolar care cere si cere si se teme ca nu va primi daca nu insista si nu are comportamente de manipulare. A solicita se bazeaza pe faptul ca stii cu siguranta si fara urma de echivoc ca tu esti parte din marea intelepciune si gratie a Spiritului si ai tot dreptul sa primesti ce soliciti. Tu esti un canal luminos ce poate conduce o putere spre altii cum este puterea iubirii sau puterea vindecarii prin energia vindecatoare divina. Pur si simplu, conecteaza-te la aceasta putere cu multa claritate a gandurilor. Nu te indoi niciun moment de capacitatea ta de a fi un canal conducator al acestei mari puteri divine care exista deja in tine. Conecteaza-te cu sursa divina mai mare ca sa ii permiti sa iti amplifice aceasta putere naturala. Astfel, tu esti spirit, te conectezi la spirit si trimiti spre spiritele celor din jur.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : esti un vindecator ; ai fost vindecat ; o situatie ce implica pe cineva drag beneficiaza de vindecare ; onoreaza-ti cunostintele de vindecare si abilitatile ; invata mai multe despre vindecare ; invata arte de vindecare ; incepe sau continua o practica de vindecare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi amintiti de marele dar vindecator care este in mine si de puterea mea de a fi un canal de energie divina vindecatoare spre toti cei care au nevoie de ea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VA FI BINE

“Opreste-te din ingrijorari. Totul va fi bine. ”

Acesta este un Univers bun si binevoitor si tot ce este in interiorul sau lucreaza in favoarea ta. Nu exista blocaje sau obstacole in calea ta, cu exceptia celor create doar de proiectiile tale de frica asupra viitorului. Ia-ti un moment si linisteste-ti mintea, curatand-o de ingrijorari si frici. Simte cum te inconjuram cu incredere, speranta si optimism. Aceste energii iti umplu timpul prezent precum si clipele din viitor. De ce sa iti doresti intunericul asupra ta cand lumina straluceste in preajma ta ? Paseste in aceasta stralucire prin ganduri si emotii pozitive. Trebuie sa te opresti din ingrijorare, pentru ca anxietatea sufoca binele care cauta sa te gaseasca ! Curata-ti inima de frica si inlocuieste aceste energii cu unele ce te servesc pe tine si familia ta. REFUZA sa te gandesti la orice in afara de tot ce e luminos in ziua de azi si in cea de maine si iti promitem ca asa va fi.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : tu si cei dragi sunteti si veti fi protejati iar nevoile voastre vor fi implinite ; da drumul rucsacului cu frici despre viitorul tau ; mentine-ti intentii si ganduri pozitive zilnic ; nu te ingrijora pentru bani, in schimb vizualizeaza-ti abundenta.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru asigurarea ca viata mea este si va fi inconjurata si scaldata in bine. Va multumesc pentru ca imi curatati mintea de temeri si o umpleti cu incredere si optimism.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.