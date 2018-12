HOROSCOP. Sfatul Arhanghelul Mihail pentru fiecare zodie, duminică 30 decembrie. Taurii trebuie să se elibereze de griji, Gemenii învață din propriile greșeli

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 30 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice !

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra. Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept. Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita “Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii”.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

HOROSCOP. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

CREDINTELE TALE SUNT BUNE PENTRU TINE

Nu exista asa ceva precum un sistem de credinte corect sau gresit. Conditile in care ai adoptat o credinta sunt cele potrivite pentru tine in acest moment particular de timp si spatiu. Daca sistemul tau de credinte te incurajeaza sa ii tratezi pe ceilalti cu aceeasi iubire, respect, demnitatre pe care ai dori sa le primesti la randul tau, nici nu mai conteaza in ce religie te afli. Fiecare religie este potrivita pentru fiecare suflet. Nu te astepta ca credintele tale sa ramana pe loc. Sufletul tau evolueaza permanent, deci este firesc ca si credintele tale sa se schimbe si sa fie inlocuite cu altele noi si mai bune. Din pacate, credintele pot cauza si violenta si razboi. Insa fiecare suflet se afla intr-o calatorie diferita, deci aceeasi harta nu este de folos tuturor in egala masura. Daca ai primit acest mesaj, fii sigur si linistit ca te afli pe drumul potrivit si menit pentru tine dar fii constient si ca drumul se poate bifurca. Urmeaza ruta cu care rezoneaza cel mai mult inima ta.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa am incredere in credintele inimii mele si in indrumarea divina ce ma sustine pe drumul vietii, ca sa stiu in fiecare clipa sa aleg ce este mai bine pentru mine cu inima impacata.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

ELIBEREAZA GRIJILE – TRAGE CABLUL DE LA INGRIJORARE

Arhanghelul Mihail este prezent alaturi de tine pentru a te decupla de la ingrijorare. Doar cere-i asta si se va face !

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic de Arhangelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Ingrijorarea este doar un obicei universal de manifestare a fricii. S-a estimat ca o persoana petrece 20-40% din timp revizitand trecutul cu furie, vinovatie, durere, o alta portiune de 20-40% ingrijorandu-se ce s-ar putea intampla in viitor, apoi intrebandu-se de ce nu are suficienta energie ramasa pentru prezent, pentru a fi aici si acum. Arhanghelul Mihail paseste in fata ta spre a te asista in acest obicei distructiv, luandu-ti ingrijorarile excesive si asistandu-te sa ramai focusat in prezent. Ai putea fi ghidat sa iti scrii grijile in fiecare zi intr-un jurnal sau sa scrii o scrisoare ingerilor tai si sa o plasezi la altarul pentru ingeri. Ai putea sa fii ghidat sa te conectezi cu ingerii prin meditatii si sa vizualizezi cum plasezi grijile tale intr-o cutie angelica, dandu-le astfel lor. Arhanghelul Mihail este aici ca sa te ajute sa fii total prezent in ACUM pentru ca ACUM este singurul loc in care poti obtine un efect. Oricum, nu te poti ingrijora intr-atat de mult incat sa aduci o contributie sau diferenta in bine intr-o situatie.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : dormi prost si ai nevoie de reechilibrare / treci din nou si din nou peste o problema / te simti blocat si fara motivatia de a avansa / rezisti in fata schimbarii / exagerezi cu protectia excesiva asupra copiilor / te simti in dezechilibru / exagerezi in general / esti prea grabit / hiper-activitate / nu esti productiv.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa ma simt calm si centrat. Realizez ca eu sunt mai mult decat ce ma supara si ingrijoreaza. Ingrijorarea mea este doar un obicei pe care acum il eliberez cu ajutorul Tau. Imi ridic nivelul de energie gandind pozitiv si eliberand orice furie si anxietate stocata in mine. Iti multumesc ca ma asisti in acest proces important pentru mine!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

INVATA DIN GRESELILE TALE

Pamantul este ca o scoala. Sinele tau inalt a ales sa se inroleze in aceasta dimensiune ca sa invete lectii pe care in lumea spiritelor nu le poate invata rapid. Felicita-te pentru curajul necesar de a pleca din confortul in care sa te simti una cu intregul, cu tot ceea ce este si sa alegi sa experimentezi senzatia de separare in timp ce iti urmaresti lucrurile de facut. Se presupunea de la bun inceput ca vei face greseli. Acestea fiind spuse, un suflet intelept este cel ce invata din ele. Viata pe Pamant prezinta continuu provocari si cei ce invata rapid descopera ca au de-a face cu mult mai putine provocari si zbateri dificile. Daca acest mesaj iti apare, Arhanghelul Mihail si ghizii tai spirituali iti reamintesc ca, cu cat iti folosesti intelepciunea experientelor trecute atunci cand te confrunti cu o lectie de viata, cu atat mai rar aceste lectii ti se mai prezina. Asuma-ti responsabilitatea pentru greseli si nu te concentra sa invinovatesti pe altii pentru consecinte. In loc de vina, mergi intr-o stare de intelegere si acceptare a lectiei ; facand astfel, nu va fi nevoie sa repeti un comportament in interactiuni viitoare. In viata nu exista esecuri ci doar posibilitati de a face ceva diferit decat ai facut inainte, din cauza ca acum ai intelegerea si stiinta vechii experiente.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in aliniere cu evolutia mea spirituala, pentru ca ma sustii sa imi inteleg, accept, asum si iubesc experientele care m-au adus aici unde sunt.

