HOROSCOP. Sfatul Arhanghelul Mihail pentru zodii pentru 3 ianuarie. Gemenii trebuie să se protejeze, Taurii să se respecte

HOROSCOP. Iata pentru JOI 3 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne, intuitii, senzatii e bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice ! Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Noi inceputuri si … “de la capat”

In timp ce se incheie un capitol al vietii tale, se deschide altul. Chiar acum doar poti observa semne ale unei noi evolutii in viata iar ingerii ti-au trimis aceasta carte pentru a te incuraja sa continui. Te asteapta multe realizari ! Sa ramai plin de incredere si sa pastrezi o atitudine pozitiva.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : O vindecare (fizica sau emotionala) este iminenta / Vei avea cele mai bune conditii de lucru sau o noua slujba / Greselile din trecut sunt iertate si uitate / Se intrevede o imbunatatire intr-o relatie / Este posibila mutarea intr-o casa noua / O mentalitate noua iti poate stimula fericirea si increderea / Lasa trecutul in pace / Elibereaza, curata si pune ordine acasa sau la birou.

Rugaciune : Multumesc ca mi-ai adus noi oportunitati si mi-ai oferit sprijin, m-ai ajutat sa ma eliberez si sa ma vindec de trecut. Umple-ma cu incredere in timp ce trec prin aceste schimbari in viata.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

RESPECTUL DE SINE

Arhanghelul Mihail te sprijina in cautarea fericirii, a sanatatii si abundentei, sfatuindu-te sa te respecti si sa te iubesti. Situatia care te preocupa are unele aspecte disfunctionale care iti pot influenta negativ stima de sine. Acest mesaj este un semn ca a venit vremea sa te cinstesti chiar daca altii nu te trateaza asa cum meriti. Meriti respectul de sine si respectul celorlalti, fiindca sunteti unul dintre copiii iubiti ai lui Dumnezeu (ca oricare fiita, conform adevarului spiritual).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : apeleaza la consilieri specializati in stima de sine / paraseste o situatie abuziva / renunta la comportamentele despre care stii ca nu sunt sanatoase ori potrivite pentru tine, pentru ca invinovatirea afecteaza respectul de sine / insista ca altii sa te trateze cu respect.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si voi ingeri, va multumesc ca ma ajutati sa ma vad asa cum ma vedeti voi, prin ochii iubirii. Va multumesc ca ma cinstiti si respectati, va rog sa ma calauziti sa ma exprim in numele meu. Va cer protectia in toate relatiile mele, astfel incat sa fiu inconjurat de oameni iubitori si buni. Amin !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Protejeaza-te !

Aceasta carte este un indiciu ca esti deosebit de sensibil la energii si emotii chiar acum. Ingerii te protejeaza de energii extreme dar este la fel de important sa iei personal masuri care sa ajute la acest efort. De exemplu, evita situatiile in care sunt exprimate mania si / sau competitia. Stai departe de baruri, carciumi sau alte locuri in care se face abuz de anumite substante chimice si care atrag energii joase.

Urmeaza-ti inclinatiile naturale, cum ar fi sa eviti aglomeratia ori sa iti petreci vremea cu oameni placuti la vorba si blanzi.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : poarta un cristal protector / asigura-te ca esti protejat fizic, inclusiv un autoturism in stare tehnica buna / fii precaut in aceasta situatie sau relatie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ne protejezi pe mine, pe cei pe care ii iubesc, automobilul si casa cu scutul tau protector.

Cuprinde-ne in lumina ta purpurie care permite doar iubirii pure sa patrunda. Te rog sa fii alaturi de mine zi si noapte, iar persoanele pe care le iubesc sa fie in siguranta [poti spune concret oameni sau situatii].

