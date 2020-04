Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 28 aprilie. Gemenii sunt înzestrați, Peștii trebuie să scape de stres

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DA, CU SIGURANTA!

“Raspunsul la intrebarea ta este un puternic DA!”

Ceea ce intrebi acum va atrage un rezultat pozitiv cu conditia sa iti mentii gandurile si emotiile la un nivel constant ridicat. Iti poti implini mai repede dorintele fiind atent la sentimente, cuvinte, ganduri, viziuni care ti se repeta. Cand aceasta ghidare interioara iti cere sa faci anumite actiuni pozitive, este important sa le faci. De exemplu, daca ai un puternic imbold sa suni o anumita persoana, da acel telefon. Ingerii mereu te ghideaza sa faci actiuni care au efecte sanatoase si pozitive asupra ta si altora.

Acest mesaj iti cere sa iti lasi deoparte grijile si indoielile si sa te simti in siguranta ca totul este pozitiv. Dorintele ti se vor implini si probabil in moduri mult mai bune decat te-ai astepta.

Imagineaza-ti ca visul deja e implinit, folosind vizualizarea imaginatiei si sentimentele de bine. Trebuie doar sa ramai umplut cu incredere si speranta si sa actionezi cand simti ghidare.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa am o viata implinita si ca ma sustii sa o ating prin ganduri si emotii constant pozitive. Multumesc ca sa scoti din stari negative si ma umpli cu incredere, credinta si speranta.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IMAGINEAZA-TI!

“Ce ai vedea, ce ai simti, ce ai gandi si ce ai auzi daca visul ti-ar deveni realitate?”

Atunci cand iti imaginezi un vis devenit realitate, tu il ajuti accelerat sa se intample. Acest mesaj te invita sa te gandesti la o dorinta pe care o vrei neaparat reala si sa iti imaginezi ca deja s-a implinit. Mai departe, inchide ochii si observa cum se simte corpul tau cand te gandesti la dorinta ta. Cum te simti – entuziasmat, fericit, nervos sau undeva intre acestea? Simti furnicaturi undeva in corp? Ce mai simti?

Acum, observa ce vezi cand iti imaginezi dorinta devenita realitate. Ce oameni vezi, ce culori si ce lucruri observi? Ce te vezi facand cand dorinta a devenit realitate? Ce altceva vezi?

Apoi, asculta ce cuvinte auzi in mintea ta. Ce auzi, ce crezi ca inseamna? La acest punct, focuseaza-ti gandurile la visul tau. Ce idei ai?

Cand iti imaginezi ca un vis devine implinit si iti observi toate trairile, gandurile, cuvintele si viziunile, tu il ajuti sa se implineasca. Asa de mare este puterea imaginatiei umane. Uneori se numeste credinta. Vei fi surprins cand dorintele tale se vor implini in moduri mai bune decat ce credeai. Lasa-te sa vizualizezi tot felul de vise minunate cum se implinesc in imaginatia ta. Apoi sa ai incredere ca ele se vor implini in moduri care iti depasesc aceasta imaginatie.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi cum sa imi sustin visele ca ele sa devina realitate cu bucurie!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTI INZESTRAT

“Esti inteligent si talentat! Foloseste-ti aceste daruri speciale!”

Acest mesaj are intentia sa iti reaminteasca faptul ca esti foarte inteligent. Precum un computer de mare viteza si chiar mai bun decat acesta, tu ai abilitatea de a invata si memora foarte multe informatii. Esti priceput sa iti identifici subiectele care te intereseaza si care sunt parte din misiunea ta pe Pamant. Esti totodata inzestrat cu darul creativitatii, orice iti imaginezi ca vrei sa creezi, poti crea. Cu intelepciunea pe care o posezi si cu abilitatea de a o pune in practica, tu poti fi de succes la orice iti doresti.

Poate ca ai avut anumite experiente care te-au facut sa te indoiesti de acestea. Insa este doar o chestiune de a-ti da seama cum functioneaza mintea ta. De exemplu, tu poti gandi in imagini, deci ai nevoie de mai mult material vizual ca sa vezi totul cu ochii mintii. Sau poti gandi prin emotii caz in care vei invata si avea succes fiind in contact cu povesti emotionale sau prin a vorbi despre exemple ce implica trairi.

Daca unii oameni nu te inteleg, sa nu te deranjeze asta. Ce e important este ca tu sa nu uiti niciodata cum esti tu: o persoana inteleapta, talentata si inzestrata. Desi poti fi diferit de alti oameni pe unele subiecte, ai multe de oferit. Foloseste-ti talentele sa ii ajuti pe altii. Termina orice proiect pe care il incepi si sa stii ca esti un dar pentru aceasta lume in multe privinte!

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa imi reamintesc toate calitatile pe care le am si care ma fac sa fiu o persoana valoroasa pe aceasta lume!

