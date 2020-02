HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru 25 februarie. Berbecii sunt curioși, Racii trebuie să scape de stres

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CURIOZITATE

“Incepe un nou proiect pe un subiect care iti starneste curiozitatea..”

Ce iti trezeste curiozitatea, intrebarile despre viata? Despre ce ti-ar placea sa inveti mai multe? Curiozitatea este ca o harta pentru drum care te ajuta sa stii mai multe despre directia preferata de sufletul tau. Esti curios in mod natural despre domeniile vietii care au legatura cu misiunea divinia pentru care ai venit pe Pamant.

Urmareste-ti gandurile si actiunile ca sa ai o mai buna constientizare despre ce te face sa fii curios. Observa care sunt acele subiecte care te entuziasmeaza, ce iti capteaza atentia la alti oameni. Prietenii tai apropiati si membrii de familie iti pot oferi observatiile lor despre ce apreciaza ei la tine ca te face sa fii interesat si curios, explorator si dornic de a sti si invata mai mult.

De exemplu, poti fi fascinat de stiinta, de vreme, de animale, de inot, de istoria egipteana sau de orice alt domeniu de viata. Acest mesaj te indeamna sa incepi un proiect personal care sa iti permita sa inveti mai multe despre pasiunea ta. Fa-ti timp sa citesti despre domeniile de interes, sa te uiti la videouri si filme, fa tu un experiment care sa te ajute sa afli mai mult. Cine stie, poate chiar tu vei fi una din persoanele care isi aduce contributia in vreun fel pe respectivul domeniu.

Cu alte cuvinte, foloseste-ti curiozitatea ca indicator si combustibil ca sa mergi mai departe in directia misiunii sufletului tau.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa merg pe drumul sufletului meu pe care il recunosc prin curiozitatea si pasiunile mele in viata.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CEI MAI BUNI PRIETENI APROAPE DE TINE

“Prietenii adevarati stau unul langa celalalt si la bine si la greu, orice ar fi.”

Acest mesaj iti transmite ca ai nevoie sa petreci timp cu un prieten drag. Poate ca ai avut o cearta cu cineva sau unul din prietenii tai are nevoie de o atentie speciala acum. Fa-ti timp azi sa contactezi persoana care iti vine in minte si sa impartasiti reciproc sentimentele. Timpul pe care il impartiti este un cadou mare pentru fiecare dintre voi. Deasemenea, va ajuta mult sa deveniti mai apropiati.

Uneori te poti simti singur in lume. In asemenea momente, tine minte ca mereu ai ingerii aproape de tine. Cere-le sa te ajute cu prieteniile tale umane. Ingerii iti pot aduce prieteni noi in viata ta pe care sa ii placi cu adevarat. Ei te ajuta sa te simti fericit atunci cand simti tristetea sau singuratatea, dandu-ti motive sa fii bine. Tot ce ai de facut este sa te gandesti la ei si sa ii rogi in intentie ce vrei si ei te vor ajuta de indata.

Cu totii avem nevoie de prieteni si a petrece timp cu ei este felul in care oamenii ne devin buni prieteni. Deci mergi chiar azi spre oamenii pe care ii placi. Vorbeste despre sentimentele tale, joaca jocuri, razi, mergi la o plimbare, mancati pranzul impreuna sau doar stati linistiti in tacere in aer liber, unul langa altul, privind norii cum trec. Nu conteaza ce faci, important este sa faci asta cu cel mai bun prieten alaturi de tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci in viata alaturi de inima mea cei mai buni prieteni alaturi de care clipele sunt o incantare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SCHIMBARI

“Schimbarile prin care treci acum sunt pozitive.”

Uneori ne temem sa facem schimbari pentru ca nu stim ce se va intampla in viitor. Acest mesaj doreste ca tu sa stii ca schimbarile prin care viata te poarta acum sunt pozitive. Treci printr-o poarta a vietii spre o noua destinatie. Nu te ingrijora in privinta viitorului tau pentru ca totul va iesi excelent.

Aceste schimbari vin, in mare parte, pentru ca avansezi in varsta. Iti plac acum alte lucruri comparativ cu trecutul. Este in regula si indicat pentru tine sa te schimbi pentru ca schimbarea este nu numai parte a vietii ci singurul lucru constant in viata. In acelasi fel se schimba si prietenii si familia ta pe masura ce avanseaza in calatoria vietii si le plac alte lucruri, au alte obiceiuri, vise, activitati. Dai drumul la tot ce nu mai functioneaza pentru tine si aduci noul. Desi aceste schimbari pot face ca tu si familia sa va comportati diferit, pana la urma toata lumea va fi mai apropiata. Iti vei face prieteni, poate alti prieteni, in aceste vremuri de schimbare, pe cei care rezoneaza cu noile tale preferinte.

Orice schimbare chiar si pozitiva creaza un stres care afecteaza corpul, energia si starile de spirit. Asadar, este mai important ca oricand sa ai grija de tine prin multa odihna, sport si timp pentru relaxare. Deasemenea, vorbeste despre ceea ce simti cu prietenii si membrii de familie, este de mare ajutor sa nu iti tii emotiile in tine.

Acest mesaj poate sa te mai si roage sa schimbi ceva in viata ta care te face sa fii nefericit sau nesanatos, de exemplu sa schimbi o relatie sau un obicei. Primul lucru care iti vine in minte este cel corect pentru ca esti calauzit sa simti despre ce e vorba. Intreaba ingerii, familia, prietenii sa te ajute cu aceasta schimbare daca ti se pare dificila. Sustinerea este foarte importanta in timpul vremurilor de schimbare. Daca poti invata sa te bucuri de schimbarile vietii, te vei bucura mai mult de viata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa traversez cu bine vremurile de schimbari necesare in viata mea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.