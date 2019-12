HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 1 decembrie. Leii își trimit dorințele spre stele, Capricornii învață să vindece

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru duminica 1 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

BUNA ZIUA SI LA REVEDERE

“In curand vei vedea ca o schimbare va face ca totul sa fie mai bine pentru tine.”

Viata ta se schimba si acum poti simti ca nu ai prea mult control. Totusi sa stii ca esti in siguranta si esti protejat in timpul acestor schimbari. De-a lungul vietii tale vei experimenta multe schimbari. Pe masura ce spui la revedere vechiului si bun venit noului, vei invata ca schimbarea este parte importanta din viata fiecarui om. Te poti simti trist sa spui la revedere si te poti simti temator despre ce va urma in viitor. Acest mesaj iti spune ca prieteni noi vin pe calea ta. Nu esti singur pentru ca mereu vei avea alaturi unii din prietenii vechi si membri de familie care te iubesc si carora le pasa de tine. Vorbeste-le despre ceea ce simti! Schimbarea te ajuta sa dai drumul la orice nu iti mai e necesar. Pe masura ce spui la revedere trecutului, vei ramane mereu cu iubirea si cu lectiile pe care le-ai dobandit iar acestea sunt pe veci in inima ta. Ele sunt comori pe care mereu le vei avea cu tine de-a lungul vietii. Spune bun venit si buna ziua oamenilor noi, locurilor si evenimentelor ce vin spre tine. Nu e nimic de temut despre viitor. Este fericit, luminos si plin de momente de bucurie.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa trec cu bine prin schimbarile vietii mele si sa ma bucur de tot ce e nou in timp ce pastrez in inima toata iubirea a tot ce a fost.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CREDE IN TINE!

“Vezi-te ca faci bine si esti bine si exact asa vei fi!”

Acest mesaj iti cere sa mentii ganduri pozitive si sentimente inaltatoare despre propria-ti persoana. Daca este ceva ce vrei sau ai nevoie, mentine in imaginea ta viziunea ca faci foarte bine. Gandeste lucruri de bine despre tine cum ar fi “Eu pot, eu reusesc” sau “Eu sunt foarte bun la acest lucru”. Cu cat crezi mai mult in tine, cu atat totul va merge mai bine.

Daca te astepti la succes, vei avea rezultate bune. Dar daca te ingrijorezi sa nu esuezi, nu te vei bucura de experientele placute. Te poti bucura mai mult de viata daca crezi in tine. Daca cineva iti spune ca nu vei reusi, tu sa faci imaginar un mare X asupra cuvintelor sale pentru a le anula. Nu lasa cuvintele nimanui sa iti ia credintele bune. In schimb, actioneaza intr-un mod care ii face sa se razgandeaca si sa vada ce poti cu adevarat sa faci. O credinta inseamna sa poti lua o decizie precum “Da, eu pot face asta”. Cand tu decizi chiar sa actionezi, tu abordezi situatia cu incredere de sine. Nu conteaza daca faci ceva nou. Ce conteaza este sa crezi cu tarie ca esti in stare. De fiecare data cand faci ceva nou, tu inveti si cresti. Si iti vei multumi pentru ca inveti faptul ca esti in stare de orice.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma imi cresti increderea in mine in moduri atat de puternice incat sunt in stare sa actionez pentru binele meu inalt.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IUBIRE

“Raspunsul pe care il cauti este iubirea.”

Acest mesaj ajunge astazi la tine pentru ca Arhanghelul Mihail si ingerii sai doresc ca tu sa stii ca cel mai puternic raspuns dar si cel mai simplu la orice intrebare este iubirea – iubirea pura, divina, vindecatoare. Iti poti vindeca o situatie curenta actionand mai iubitor spre altii. Poti sa le spui mai des: Te iubesc. Chiar si sa mentii sentimente de iubire spre altii este un mod puternic de a vindeca relatia voastra. Poti trimite iubire spre oricine este in nevoie, simtind cum iese dragoste din inima ta si merge ca un val spre acea persoana.

Totodata, esti solicitat prin acest mesaj sa ii inveti si pe altii despre puterea iubirii. O poti face in multe forme. Poti vorbi, scrie sau canta despre asta. Poti desena, fotografia sau picta ceva ce exprima iubire. Poti face pe cineva sa rada ca sa isi deschida inima sau sa inspiri pe cineva prin propriul tau exemplu de a trai viata in iubire. Acest mesaj mai poate sa insemne ca o alta persoana te iubeste foarte mult dar nu stie cum sa iti arate sau sa iti spuna ce simte. Tine minte ca nu toata lumea este confortabila sa simta sentimente puternice. Compasiunea este parte din iubire ceea ce inseamna sa fii deschis la faptul ca suntem diferiti si sa accepti asta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi umpli inima cu iubire pe care o pot exprima si manifesta catre toti cei dragi.

Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.