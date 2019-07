HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 1 iulie. Berbecii trebuie să-și echilibreze energia, Taurii sunt nevoiți să-și găsească scopul vieții

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 1 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ECHILIBREAZA-TI ENERGIA MASCULINA CU CEA FEMININA

“Permite aspectului tau feminn sa te inspire creativ si aspectului tau masculin sa iti dea incredere.”

Acest mesaj apare ori de cate ori te simti blocat in energia ta masculina din cauza unui loc de munca competitiv sau stresant sau din cauza unei situatii de familie. Poate ca te simti ca si cum trebuie sa te lupti sau sa fii extra vigilent. Totusi, indiferent de circumstanta prezenta, ti se transmite ca, pentru binele tau, acum este un moment in care trebuie sa echilibrezi energia masculina din tine cu delicatetea hranitoare a energiei tale feminine.

Fiecare persoana, indiferent de sex, are atat energie masculina cat si feminina in sine, iar echilibrarea lor este esentiala pentru sanatate si pentru o viata eficienta. Energia feminina primeste idei inspirate divin si inspiratii creative iar energia masculina pune aceste idei in actiune si aplicare. Ambele sunt la fel de importante pentru ca ele sunt parteneri 50-50.

Prea multa energie feminina duce la pasivitate in care visele exista, inspiratia exista dar nu exista suficienta energie pentru a se actiona spre implinirea lor. Prea multa energie masculina poate duce spre actiuni agresive si neinspirate divin.

Rugaciunile te ajuta sa gasesti acest echilibru. Dupa ce il obtii, vei descoperi cum nivelul de stres ti se reduce substantial. Vei fi mult mai usor in stare sa te relaxezi cand termini munca, sa iti iei vacante, sa te bucuri de ore si zile libere fara sa te gandesti la job si responsabilitati. Dar vei fi si mult mai usor capabil(a) sa actionezi cu energie buna atunci cand ai planuri si vise inspirate divin.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii sa fiu un om echilibrat energetic, pentru ca ma calauzesti sa imi imbin armonios aspectele feminine si masculine din fiinta mea, pentru binele meu si al tuturor celor implicati in viata mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DESPRE SCOPUL DIVIN AL VIETII TALE

“Ai incredere in semne si in ghidarea ta interioara care te calauzesc spre implinire.”

Acest mesaj vine ca raspuns la intrebarile tale interne cu privire la urmatorii tai pasi, la drumul tau in cariera sau la drumul spiritual si la misiunea vietii tale. Scopul tau, ca al oricarui alt om, este sa iubesti. Forma pe care tu o alegi sa iti exprimi iubirea trebuie sa se bazeze pe ce iubesti tu sa faci. De exemplu, iti place sa scrii, sa consiliezi prieteni, sa fii printre animale si natura, sa gatesti, sa fii artist, sa inveti copiii, sa faci munca vindecatoare sau sa conduci cercetari ?

Daca iti urmezi inima, vei fi calauzit spre directia potrivita. Da, este nevoie sa iti folosesti si mintea pentru a face planificari si pentru a face parteneriate cu altii care au puncte forte complementare tie. Dumnezeu si ingerii te reasigura ca iubirea pe care o simti este un semn ca aceasta cale de actiune este drumul tau divin.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti pe drumul divin al vietii mele prin sentimentul de iubire, bucurie si pasiune pe care il simt fata de ceea ce fac.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII CU OCHII PE PROGRES, NU PE PERFECTIUNE

“Nu te compara cu altii si nici nu te judeca. In schimb, focuseaza-te la cat de departe ai ajuns si la cat de multe lucruri ai invatat !”

Ai primit acest mesaj ca semn ca intretii judecati perfectioniste despre tine care nu fac altceva decat sa te blocheze. Poate ca ai o frica cum ca, daca munca ta sau tu nu sunteti perfecti, nu vei primi ceea ce ai nevoie. Arhanghelul Mihail si ingerii pazitori te reasigura ca esti perfect din punct de vedere spiritual pentru ca esti facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Nu mai incerca sa fii si perfect din punct de vedere uman. Nimeni nu este perfect in sens uman, absolut toata lumea este un proiect in curs de devenire.

Acum ti se cere sa te focusezi pe tot progresul pe care l-ai facut si sa devii constient de succesul tau. Te rugam sa nu fii dur cu tine insuti si sa incetezi sa te mai judeci. Esti o persoana demna de a fi iubita, atat in interior cat si in afara ta. Daca cineva te critica, in special abuziv, tine distanta de aceasta persoana. Meriti sa fii cu oameni care te sustin, care vad tot ce faci bun, care iti vad evolutia, sunt constructivi, blanzi si incurajatori.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru puterea pe care mi-o dai sa imi vad valoarea si sa ma inconjor de oameni care ma apreciaza neconditionat.

