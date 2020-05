Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 1 iunie. Gemenii primesc răspunsuri, Leii își rezolvă problemele

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IERTAREA VINDECA SI TE VINDECA

“Este timpul sa eliberezi orice furie reprimata pentru ca altfel iti blocheaza sanatatea si fericirea.”

Acesta este un mesaj foarte frumos de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai care te iubesc foarte mult si vor sa te ajute sa iti atingi urmatorul nivel pozitiv in sanatatea si fericirea ta. Ei vad ca te blochezi si te tii inapoi de o furie reprimata si de anumite resentimente. Cel mai probabil tu deja stii despre ce e vorba si ce trebuie sa eliberezi din tine, dar poate ca ai avut dificultate in a da drumul cu adevarat.

Iertarea nu inseamna conditionare, nu inseamna sa accepti sau sa gasesti scuze pentru comportamentul altcuiva. Iertarea inseamna ca nu mai doresti sa iti faci tie rau de acum incolo. Chiar nu trebuie sa iti placa o persoana sau sa petreci timp cu ea. Trebuie doar sa fii de acord sa ii eliberezi energia din psihicul tau. Sa nu te mai gandesti la ce a facut sau nu, la ce a zis sau nu, sa nu mai simti nimic atunci cand te gandesti.

Acest mesaj se poate referi totodata si la a te ierta pe tine insuti pentru actiuni pe care le regreti. Autoinvinovatirea este la fel de toxica ca a da vina pe altii. Singurul lucru valoros in a reflecta asupra trecutului este sa invatam din el, nu sa ramanem agatati in el prin vina sau acuzatii.

Ingerii insista sa iti reaminteasca ca a mentine furia te raneste doar pe tine, nu si pe cealalta persoana. Resentimentele reprimate sunt toxice pentru sanatatea ta fizica, mentala si emotionala. Tot ce ai de facut este sa dai dovada de putina disponibilitate pentru a ierta, iar Dumnezeu, Iisus si ingerii vor face tot restul muncii pentru tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa ma eliberez de toate trairile toxice ale neiertarii de care sunt sau nu constient. Iti multumesc pentru grija si protectia ta !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ITI ESTE REDUS NIVELUL DE STRES

“Esti calauzit spre actiuni care iti destreseaza mintea, corpul si iti programeaza timp pentru odihna, reincarcare si regenerare.”

Acest mesaj apare mereu atunci cand este nevoie de destresare pentru minte si corp. Tu deja stii in care domeniu al vietii ai nivele ridicate de stres. Dumnezeu si ingerii pazitori te imputernicesc sa le reduci, ocupandu-te de programul tau si de actiunile din jur. Esti incurajat sa practici tehnici de reducere de stres in viata de zi cu zi, cum ar fi rugaciunea, meditatia, exercitiile fizice blande, plimbarea in aer liber, timp in natura, hobbyuri distractive si relaxante, vacante in locuri in care simti ca iti creste inima de bucurie, masaj, un pui de somn, alimentatie libera de chimicale si de junk food.

Acesta este si un mesaj sa iti simplifici viata. Uita-te la sarcini pe care le ai acum de facut si carora le poti da drumul sau la moduri in care iti poti elibera agenda de activitati. Atunci cand ti se cere prea multa atentie, te simti fragmentat.

Este posibil si sa fii prins in situatii dramatice, fie ale altora fie ale tale dar pe care le creezi in mintea ta a fi dramatice din cauza falsei idei ca e firesc si sa suferi. Aceasta este o minciuna ! Este mult mai inaltator pentru spirit sa iti alegi si creezi un mod de viata armonios orientat pe pace sufleteasca si mentala.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi simplific viata in moduri armonioase pentru toti cei implicat. Ma iubesc suficient de mult incat sa imi pese de felul in care traiesc si sa aleg optiuni care imi aduc pacea si sanatatea mintii, corpului si sufletului meu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

RUGACIUNILE ITI SUNT AUZITE SI PRIMESTI RASPUNS

“Toata munca ta minunata de pana acum a deschis o usa pentru solutii divine si pentru suport.”

Ai muncit mult si bine pana acum ca sa ierti, ca sa eliberezi si ca sa te focusezi pe pozitivate si pe unime cu toti si cu tot ceea ce este. Pentru ca Dumnezeu iti respecta alegerea libera si liberul arbitru, ai deschis un portal, o clae pentru ca rugaciunile tale auzite sa primeasca cel mai bun raspuns pentru binele tau inalt.

Dumnezeu aude si raspunde la toate rugaciunile fara discriminare. Totusi, daca noi ne inchidem inima in fata conexiunii cu divinitatea, nu putem sa auzim raspunsurile soptite spre noi. O focusare pe negativ poate cauza indoiala cum ca planurile divinitatii pentru noi chiar functionaza si ne usureaza calea.

Acest mesaj este un semn ca ai facut un salt in constiinta spre iubirea pura si vindecatoare a lui Dumnezeu. Te rogi cu sinceritate si cu disponibilitate sa fii ghidat si ajutat. Situatiile exterioare se vor schimba si ele corespunzator pentru ca ele sunt ridicate sa fie la nivelul cel mai bun posibil.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca m-ai calauzit si ma calauzesti sa imi deschid inima si mintea spre divinitate, sa imi aud ghidarea si sa pot actiona conform ei.

