Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 1 mai. Gemenii se vindecă, Scorpionii trebuie să fie autentici

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CREDE IN CONTINUARE CU TARIE

“Un rezultat pozitiv pe care il doresti depinde total ca tu sa iti mentii ganduri pozitive.”

Acesta mesaj simbolizeaza un alt tip de putere ce ti se cere, construita pe fundatia de a avea totala incredere in ghidarea ta interioara. Fara agresivitate fata de tine sau fata de altcineva, aceasta putere este data de onorarea emotiilor si drepturilor tale. Acest mesaj iti cere sa ramai total focusat asupra ghidarii tale interioare. Tine-ti mintea si inima umplute cu credinta, chiar daca drumul iti pare a fi ilogic si simti anxietate si teama. Implica-te in actiuni pozitive, cum ar fi sa citesti materiale ce te inalta ca vibratie, sa asculti muzica blanda si sa participi in intalniri pozitive cu oamenii urmare a carora credinta iti creste.

Acest mesaj iti mai transmite si ca un rezultat exterior depinde de gandurile pe care le ai si asupra carora ai control deplin. Alegand sa te rogi pentru ajutor si facand alegeri care mentin un mediu pozitiv pe cat posibil, tu intrupezi energia divina feminina care iti este necesara acum, chiar daca esti barbat.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa imi curat gandurile de asa natura incat in mintea mea sa domine cele pozitive, inaltatoare, optimiste si pline de credinta in divinitatea ce ma vegheaza si ajuta !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CEREMONII SI FESTIVITATI LA ORIZONT

“Este un timp favorabil pentru treceri importante de viata de la o etapa la alta, precum onomastici, aniversari, nasteri, nunti, botezuri.”

Va exista un motiv pentru care te vei reuni cu cei iubiti tie si veti sarbatori impreuna. Acest mesaj este un semn pentru un ritual important omenesc care semnifica si marcheaza o trecere de la o etapa de viata la alta, precum este o nunta, o nastere, o aniversare. Foarte posibil este sa fii implicat intr-un asemenea eveniment, poate chiar ca organizator.

Acest mesaj mai este un semn ca o relatie de iubire poate avansa la urmatorul nivel al sau si ca va veti sarbatori faptul ca sunteti impreuna. Daca esti singur, acest mesaj este un potential semn al intalnirii in curand al partenerului viitor de termen lung.

Pana la urma, tu esti menit sa aduci energia divina pe pamant deci ai abilitatea sa sarbatoresti toata viata in toate formele sale de manifestare, pentru inaltarea si vindecarea altora. Simte-te liber sa o faci cu orice ocazie !

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru bucuria clipelor vietii traite in iubire si prietenie alaturi de cei dragi. Multumesc pentru ca ne veghezi, ne aduni laolalta si ne protejezi!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTE TIMPUL VINDECARII

“Recuperarea sanatatii si a starii de bine este aici pentru tine.”

Acest mesaj te anunta ca te poti astepta la o imbunatatire a sanatatii si a starii de bine, cu focus asupra recuperarii. Un angajament al tau crescut pentru vindecare din ultimul timp acum genereaza rezultate pozitive. O abordare complexa pentru vindecare, in special rugaciunea, credinta si optimismul sunt indicate si potrivite acum.

Acest mesaj este totodata si un semn ca propria ta munca este destinata sa ii ajuti pe altii sa infloreasca. Dumnezeu si ingerii pazitori lucreaza prin intentiile tale sa aduca energie vindecatoare pentru cei dragi tie si pentru clientii tai. Angajamentul tau de a fi un inger vindecator pe Pamant deschide acum drumuri noi fizice si energetice in toate actele de a servi oamenii cu care ai de-a face, sub diverse forme de vindecare, de la o discutie pana la practici terapeutice profesioniste. Acesta este un bun moment sa te documentezi, sa dezvolti noi abilitati si sa te promovezi ca sa iti extinzi munca de vindecare. Foloseste-ti indeaproape intuitia.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa vindec si sa ma vindec, primind si folosind energia vindecatoare si transformatoare divina.

