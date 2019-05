HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 1 mai. Berbecii au parte de intervenție divină, Taurii trebuie să se accepte pentru a se vindeca

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 1 MAI 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INTERVENTIE DIVINA

Acest mesaj linistitor iti transmite ca rugaciunile ti-au fost auzite si vei primi raspuns si ghidare suplimentara pentru preocuparea ta. Ingerii lucreaza in spatele cortinelor pentru a orchestra detaliile miracolului si solutiei pe care ai cerut-o divinitatii. Este vital sa ramai plin de incredere si credinta. Credinta nu inseamna sa crezi ca Dumnezeu te va putea ajuta, ci sa fii convins si sa stii ca Dumnezeu chiar te ajuta.

Nu uita ca interventia divina apare de regula in moduri total neobisnuite, deci si rugaciunea ta va primi raspuns in mod atipic dar intr-un fel care aduce binecuvantari pentru toata lumea implicata.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : ingerii sunt alaturi de o persoana pentru care te rogi ; observa cu atentie semnele si intuitiile, pentru ca sunt ghidare divina care iti da o harta spre raspunsul rugaciunilor tale ; ai rabdare in proces pentru ca exista un timp divin pentru tot ; daca te uiti, vei vedea binecuvantari ascunse in fiecare situatie ; ai incredere si credinta nestramutata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca esti alaturi de mine si de [spune numele persoanei pentru care te rogi ] si pentru ca ma ajuti cu situatia [spune situatia ]. Am incredere in interventia divina si iti accept in totalitate ghidarea acum.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Acceptare pentru vindecare

Arhanghelul Mihail iti transmite, in cooperare cu Arhanghelul Rafael, ingerul suprem al vindecarii, te ajuta sa gasesti pace intr-o situatie ce iti da neliniste. Acceptarea nu inseamna ca iti place sau doresti sa fie ceea ce este acum, ci inseamna ca esti dispus sa fii la pace cu ceea ce este acum. Dumnezeu si ingerii iti aud rugaciunile pentru o situatie ce necesita vindecare la un anumit nivel, fie mental, fie emotional, fie fizic. Ei iti cer sa la drumul intregii situatii, sa o incredintezi lor prin procesul acceptarii.

Acest lucru este similar cu “a curge in ritmul fluxului vietii” si sa ai incredere ca totul functioneaza exact cum ar trebui sa fie. Nu este acum momentul sa opui rezistenta sau sa fortezi nimic. Vorbeste deschis si onest ceea ce ai in inima, totusi in acelasi timp, gaseste in tine acel echilibru dat de gratie si acceptare.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : ingerii lucreaza in culise ca sa iti obtii raspuns la rugaciunile tale ; rezista in orice situatie ai fi pentru ca lucrurile se imbunatatesc ; continua sa incredintezi orice ingrijorare lui Dumnezeu ; un eveniment pozitiv la care nu te-ai fi gandit se afla la orizont pentru tine ; asteapta-te la miracole, pentru ca unul din ele este pentru tine in curand.

Rugaciune : Draga Dumnezeu si Arhangheli Mihail si Rafael, va rog sa ma ajutati sa accept ca totul merge in directia corecta pentru mine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Intinde-ti corpul

Ai primit acest mesaj pentru ca esti ghidat de ingeri sa iti intinzi corpul fizic prin posturi blande care sa te faca sa te simti bine, cum ar fi cele din yoga sau pilates. Acestea precum si alte moduri de a-ti intinde corpul sunt minunate si foarte importante pentru relaxare si pentru gestionarea stresului, precum si pentru a-ti creste nivelul de flexibilitate si miscare. Multi oameni au constatat ope pielea lor ca o buna elasticitate a corpului este fundamentul tineretii fara batranete, mai ales pentru ca ajuta si mintea sa fie flexibila si adaptabila la schimbarile vietii. Un corp rigid si intepenit este reflectarea unei minti rigide si intepenite.

Acest mesaj te inseamna sa iti faci obiceiul de a-ti intinde regulat muschii in mod sanatos. Esti ghidat spre cele mai bune forme de exercitii si specialisti cu care sa fii compatibil.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : intinde-te emotional dincolo de zona si limita de confort ; ia o pauza de relaxare ; mergi la un curs de yoga ; intinde-te financiar spre o dorinta la care visezi, pentru ca Universul te va sustine in contrapartida ; scopul vietii tale implica si orice aspect de flexibilitate si intindere, fie el mental, emotional sau fizic.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ingeri ai starii de bine, va multumesc ca imi sunteti alaturi si ma motivati sa am grija excelenta de mine in toate formele posibile.

