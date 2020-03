HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 1 martie. Taurii au prosperitate din munca lor, Leii trebuie să-și dea frâu liber la dorință

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

GHIDARE DIVINA

Ideile bune pe care le ai sau le primesti sunt raspunsuri trimise de la divinitate la rugaciunile si dorintele tale.

Acest mesaj iti cere sa notezi, sa ai incredere si sa urmezi mesajele repetitive si semnele ce vin spre tine. Mesajele care iti cer sa faci schimbari pozitive sunt de la divinitate si sunt ghidari ceresti de la arhangheli si ghizi spirituali. Aceste semne din Cer sunt deseori forme prin care rugaciunile iti sunt raspunse. Daca nu esti sigur daca un mesaj este cu adevarat ghidare divina sau nu, intreaba si cere lui Dumnezeu sa iti trimita semne suplimentare ca si confirmare. Cand urmezi adevarata calauzire divina, calea iti este armonioasa, sigura si plina de clipe de bucurie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indrumati pe calea vietii mele si ma sustineti sa fac schimbari bune.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PROSPERITATE DIN MUNCA TA

Actiunile tale prin munca ta au atras abundenta in crestere pentru tine.

Acest mesaj anunta abundenta ce este asociata cu proiectele tale de munca. Se pare ca vei fi beneficiarul unor plati in avans, unor bonificatii sau a unei “pleste” financiare neasteptate. Ai primit acest mesaj ca ghidare sa eliberezi fricile pe care le-ai putea avea despre prosperitatea rezultata din ce muncesti, sau sa crezi ca nu meriti sa primesti sau sa ti se aprecieze munca. Gandeste-te la finante ca la un instrument care iti da mai mult timp si libertate pe care sa le decici creativitatii tale. Intrucat proiectele tale inspira si ajuta mai multi oameni, tu de fapt iti permiti sa primesti intr-un mod din care beneficiaza si altii. Cu cat primesti tu mai mult, cu atat tu devii mai disponibil sa dai altora ceea ce ei au nevoie din mesajele muncii tale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru prosperitatea pe care o primesc din munca mea si pentru ca ma anuntati ca ea vine iar eu o astept cu bucurie si bratele deschise.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MEDIA TE AJUTA

Poti ajunge la mai multi oameni daca muncesti prin videouri, prin scrieri, prin audio si prin media online.

Mesajele pe care tu le ai de transmis oamenilor trebuie sa fie trimise tare si departe, de aceea ai primit acest mesaj acum. Este timpul sa explorezi noi moduri media pentru munca ta si sa lasi oamenii sa stie despre proiectele tale prin publicitate in media. Daca deja ai inceput sa primesti ghidare sa iti cresti expunerea prin media, fie ca acest mesaj sa fie o motivatie aditionala sa faci acest lucru. Rugaciunile si dorintele tale de a avea mai mare expunere spre oameni, venituri mai mari si abilitatea de a atinge audiente mai mari sunt, iata, raspunse acum. Totul incepe cu tine facand primul mpas pentru a te duce spre cei care te pot ajuta si fiind proactiv in a crea materialele ce vor fi expuse si a accepta oportunitatile. Fa cercetare ce e mai potrivit pentru tine, lucreaza cu oameni specializati, contacteaza companii media. Orice actiune pe care o faci in acea directie te va propulsa si mai mult in arena publica.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma indemnati si ma sustineti sa imi duc mesajele muncii mele mai departe spre oameni. Va rog sa ma indrumati spre cele mai potrivite mijloace de expunere si sa ma ajutati sa am succes, trimitand oamenii spre mine.

