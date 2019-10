HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 1 noiembrie. Berbecii trebuie să scape de o situație stresantă, Săgetătorii sunt nevoiți să rămână pozitivi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 1 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Lasa in urma o situatie stresanta

Ai primit acest mesaj de la Arhanghelii Mihail si Rafael, arhanghelul sanatatii si vindecarii, pentru ca ai trait sau traiesti o situatie stresanta ce iti poate afecta sanatatea (sau sanatatea unei persoane la care te gandesti). Efectele asupra sanatatii sunt modul corpului de a comunica faptul ca actualul nivel de stres este peste nivelul sau de a putea gestiona si rezolva si are nevoie acum de ajutor. Daca exista un mod in care sa iesi din situatie temporar sau permanent, ar fi un lucru benefic si excelent pentru corpul tau care va duce la eliberarea de energia stresului si deci revenirea corpului la starea de sanatate foarte buna. Poate ca exista obligatii financiare sau de familie care te fac sa ramai pe loc in situatia stresanta. In asemenea cazuri in care nu poti iesi din stres, devine vital sa recurgi la tehnici de gestionare a stresului care sunt vitale pentru sanatate si stare de bine. Asta include sa te afirmi si sustii, sa iti mentii granite sanatoase, sa faci miscare fizica, sa recurgi la gandire pozitiva, la credinta, la masaj, la meditatii. Gandeste-te la toate aceste masuri ca la investitii obligatorii in sanatatea ta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : retine ca atunci cand ai grija de sanatatea ta, toata lumea beneficiaza ; elibereaza orice vinovatie catre Dumnezeu si ingeri ; fa o lista cu pro si contra despre situatia stresanta ; vorbeste sincer cu tine si cu altii despre tot ce observi si simti ; obtine sustinere de la oamenii in care ai incredere ca sa faci schimbari sanatoase.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi sustineti sanatatea si starea de bine prin indemnuri, semne si directii concrete de actiune.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

MAI PUTINA CAFEA SI COFEINA

Ai primit azi acest mesaj pentru ca ai consumat sau consumi prea multa cafeina in cafea, ceai, cola sau ciocolata si aceasta in exces iti dauneaza sanatatii corpului fizic. consumul in exces a acestei substante iti creste nivelul de anxietate, ceea ce creaza toxine in corp induse de stres. Anxietatea te blocheaza sa te simti in siguranta, fericit si conectat.

Daca tu sau o persoana la care te gandesti acum sunteti dependenti de cofeina, Arhanghelul Mihail in cooperare cu Arhanghelul Rafael, te pot ajuta cu siguranta sa reduci sau sa inlaturi aceste pofte. Este vital sa retii ca nu cafeaua iti da energia ci Dumnezeu este surpsa intregii energii de care ai avea vreodata nevoie. Citeste rugaciunea de mai jos ca sa invoci fortele vindecatoare ale acestor arhangheli.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : reduce sau elimina cafeina din dieta ta zilnica ; implica-te in tehnici de relaxare precum meditatia, yoga sau masajul pentru a te destresa ; observa-ti gradul de tensionare inainte si dupa ce consumi cafeaua si fii sincer cu tine daca observi ca ai o anxietate suplimentara generata de cafea ; consuma aceste produse moderat sau inlocuieste-le cu altele mai putin daunatoare consumului in exces, de exemplu cafeaua decofeinizata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va cer sa imi taiati corzile de atasament pe care le am cu produsele ce contin cofeina pentru a-mi onora energia naturala a corpului meu si ritmul ei fara chimicale.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Iisus, vindecatorul divin

Acest mesaj este un semn ca prezenta vindecatoare si iubitoare a lui Iisus este cu tine astazi sau cu persoana la care te gandesti ca are nevoie de vindecare. El aduce vindecare spirituala catre oricine ii cere acest lucru, cu iubire neconditionata si cu iertare. Rugaciunile tale si dorintele tale au fost auzite si ti se raspunde prin ajutor de la Iisus, iar gratia lui te sustine sa ai pace si bunastare. Invataturile lui Iisus sunt focusate indeosebi asupra puterii de vindecare pe care o avem cand avem credinta, deci mesajul acesta te indeamna spre credinta si incredere in miracole si binecuvantari.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : incredinteaza orice frica ai avea lui Iisus ; cere-i lui Iisus sa ai usurinta in mintea si corpul tau, pentru ca pacea este fundatia unei bune sanatati ; cere-i lui Iisus ghidare pentru urmatorii pasi, apoi asculta-ti intelepciunea intuitiva ; citeste texte inspirationale despre miracolele infaptuite de Iisus ; cere-i lui Iisus sa iti creasca puternic nivelul de credinta.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi aduci mesaj de iubire de la Iisus si multumesc pentru prezenta si puterea de vindecare pe care Iisus o revarsa asupra mea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.