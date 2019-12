HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 10 decembrie. Fecioarele au o perioadă de fertilitate, Taurii descoperă iubirea necondiționată

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 10 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CICLURI SI RITMURI

“Onoreaza-ti ciclurile corpului, emotiile si nivelele de energie.”

Tot ce inseamna forma de viata este ciclica: Luna, stelele si insusi Universul. Viata inspira si apoi expira, din nou si din nou. Deci de ce sa fii surprins sau suparat ca si tu ai, la randul tau, cicluri ? Sunt perioade in care te simti energizat, trezit si viu. Sunt alte perioade in care te simti izolat si timid. Si corpul tau, deasemenea, trece prin cicluri de schimbare. Sarbatoreste ritmurile si imbratiseaza-le ca fiind esenta vietii ce curge prin tine!

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: fa-ti timp sa te odihnesti ; initiaza pasi pentru a vindeca depresia sau letargia ; ai grija mai mare de corpul tau ; cauta suport pentru a-ti rezolva crizele emotionale ; permite-ti sa iti iei timp liber ; permite-ti sa tii doliu si sa jelesti pe cineva ; o usa spre o oportunitate ti s-a deschis si trebuie sa intri pe ea acum ; daca esti femeie, accepta-ti cu gratie transformarile feminine ginecologice (inceput de menstruatii, menopauza).

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa imi recunosc fiecare etapa a vietii mele si sa o onorez prin prezenta mea deplina in ea, cu iubire, cu acceptare, cu compasiune si cu incredere.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IUBIRE NECONDITIONATA

“Iubeste-te pe tine, iubeste-i pe altii, iubeste fiecare situatie, iubeste viata – indiferent care este conjunctura exterioara de la acest moment.”

Prin acest mesaj, Arhanghelul Mihail si ingerii iubirii iti reamintesc ca materialul din care esti plamadit este iubire si la fel este materialul din orice creatie a lui Dumnezeu: om, animal, situatie, natura. Daca esti iubire, ai nevoie sa simti iubirea, sa manifesti iubirea si sa daruiesti iubirea. Este usor sa o faci cand esti scaldat in iubire, mai dificil cand situatiile din afara ta te provoaca si pare ca nu vezi deloc iubirea in spatele unei conjuncturi de vibratie mai joasa. Pentru tine mai intai, ti se cere sa faci un efort si sa intretii iubirea in sufletul tau. Tu esti primul beneficiar, nu persoana din fata. Daca tu esti iubire si te mentii la acest nivel, in scurt timp vei avea parte de iubire in toate formele ei in cea mai mare parte din zi. Aceasta este calea cea mai buna de a trai.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: nu te teme ce gandesc sau spun altii ; vindeca o situatie stresanta cu iubire ; trimite iubire celor care te-au ranit sau te-au judecat gresit ; iarta-te pentru tot ce crezi ca ai facut sau nu ai facut ; elibereaza vechi neiertari fata de altii ca sa te ajuti sa te vindeci si sa mergi mai departe.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi reamintiti in fiecare zi sa iubesc, sa iert si sa merg mai departe in iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MAMA PAMANT ARE NEVOIE DE TINE

“Esti chemat sa dai o mana de ajutor pentru mediul in care traiesti. “

Nu ai o cauza mai importanta azi decat sa dai inapoi Mamei tale Pamant si sa iti reintaresti relatia si prietenia cu solul, aerul si apa. Pamantul este forta vietii pentru lumea materiala si nu are sens sa continui si tu pe spirala negativa care duce la murdarirea planetei cu orice forma de mizerie sau poluare. Contributia ta este necesara, oricat de mica ar fi este valoroasa. Tu aduci o uriasa diferenta in mediul tau, in comunitatea ta, prin micile actiuni, gesturi si schimbari pe care alegi sa le faci. Merita, crede-ne, si noi te vom ajuta sa realizezi aceste lucruri in orice forma posibila.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: foloseste produse prietenoase cu mediul ; mentine-ti spatiul in care locuiesti curat ; nu arunca gunoaie pe strazi ; lasa curat in urma ta oriunde te afli ; incurajeaza-i si pe alti oameni sa faca la fel ; educa-ti copiii in spiritul curateniei si respectarii pamantului pe care traiesc ; recicleaza.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru calauzirea de a trai curat, de a mentine curat mediul, de a munci spre folosul Mamei Pamant, aratandu-mi astfel recunostinta pentru sustinerea ei si pentru roadele pe care ni le da neconditionat.

