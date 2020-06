Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 10 iunie. Leii au prosperitate, Balanțele au un proiect noi

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INGRIJESTE-TE DE TINE

Investeste acum timp in a avea grija de tine in toate felurile si vei avea mult mai multa energie mai tarziu.

Ca o persoana sensibila la energii, ai putea sa te trezesti captiv(a) in griji sau vise excesive. Asta iti plaseaza atentia in viitor, uitand sa ai grija de tine in momentul prezent. Din acest motiv ai primit acest mesaj: ca o reamintire cat este de important sa te respecti, rasfeti si ingrijesti acum. Visele nu sunt rele, din contra, insa ca sa ajungi sa le transformi in realitate trebuie sa ai vehiculul sufletului – corpul fizic si corpul emotional – functional si perfect sanatos. Daca ai pocni din degete si sa ai instantaneu mai mult timp si mai multi bani pentru a te ingriji, ce ai face mai intai ? Care este primul lucru ce iti vine in minte ? Acestea sunt raspunsuri venite de la corpul tau care cere acest tip de ingrijire. Desi poate ca nu poti face exact ceea ce iti imaginezi, cu siguranta poti face ceva aproximativ la fel, indiferent care iti este programul si bugetul financiar disponibil. Avand grija de tine consecvent, zi de zi, cu iubire, vei primi multe beneficii in viitor.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, dragi ingeri pazitori, va multumesc pentru ca ma calauziti sa am grija de tine, ma indrumati spre cele mai bune modalitati sa pot face acest lucru, ascultand de vocea inimii mele.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

E MOMENTUL PENTRU DETOXIFIERE

Elibereaza toxinele din corpul, mintea si dieta ta.

Ca o persoana creativa ce esti, te poti simti coplesit urmare a sentimentelor tale senzitive, deci te poti indrepta spre anumite dependente ca sa diminuezi intensitatea acestor senzatii coplestitoare. Acest mesaj vine spre tine ca o reamintire ca ceea ce simti autentic este inspiratia de care ai nevoie pentru marile tale creatii. In schimb, dependentele si un obicei repetitiv iti poate diminua starea de spirit si vibratia, inducandu-ti in mod artificial o depresie sau anxietate. Tu stii deja in inima ta care sunt substantele sau comportamentele obiceiuri care te deraiaza de la starea de sanatate si implinire. Ar putea fi consumul excesiv de produse fainoase, cafeina, alcool, nicotina, carne, lactate sau zahar. Cere asistenta iubitoare a divinitatii pentru a te elibera din aceste pofte nesanatoase, ca sa nu iti fie greu sa iti detoxifiezi fiinta de ele. Totodata, poti fi ghidat divin sa primesti ajutor de la alti oameni care sa iti sustina aceasta abordare noua a vietii, ca sa ai corpul curat si mintea si mai eliberata de ganduri si emotii toxice.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indemnati si ma sustineti sa ma eliberez de ceea ce imi diminueaza vibratia si imi creeaza toxine in corp, minte si suflet.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MERITI

Tu, precum toti copiii lui Dumnezeu, meriti fericire, sanatate si dragoste.

Divinitatea iti trimite acest mesaj pentru a ti se reaminti ca tu, precum toti oamenii, meriti fericire in toate formele sale splendide. Poate ca tu crezi ca toti ceilalti merita fericire dar nu tu. Asta poate explica de ce primesti acest mesaj. Permite lui Dumnezeu si arhanghelilor sa te ajute sa intelegi ca tu esti una cu divinul si cu toate celelalte creatii ale Lui, ca atare este imposibil sa te excluzi de la darurile pe care Dumnzeu in mod constant le imprastie peste toata lumea. Da, este posibil totusi sa te blochezi singur din a primi aceste daruri daca te zbati in sentimene de vinovatie sau lipsa de valoare. Solutia este pentru tine sa ceri ajutor divinitatii sa te ierti pentru ce consideri ca ai facut sau nu ai facut. Vindecarea apare atunci cand iti amintesti ca tu esti un copil inocent al lui Dumnezeu din punct de vedere al adevarului spiritual. Asa cum parintii iubitori vor tot ce e mai bun pentru copilul lor, asa si Dumnezeu vrea tot ce e mai bun pentru tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indrumati spre recunoasterea dreptului meu sa primesc tot ce e mai frumos si bun.

