HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 10 iunie. Taurii trebuie să aleagă iubirea, Berbecii sunt nevoiți să se facă utili pentru ceilalți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 10 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII DE FOLOS OAMENILOR

Atunci cand iti doresti foarte mult sa imputernicesti si imbogatesti vietile altora, tu cresti gradul de constiinta aici pe pamant. Nicio fapta buna nu este prea mica. Actele de bunatate si de a servi alt om sunt privite pe taramurile spirituale ca fiind unele dintre cele mai inalte obiective. Sa usurezi suferinta altuia in orice fel – o contributie caritabila pentru munca voluntara sau orice la fel de simplu precum a face ziua cuiva mai senina cu un zambet sau un gest de bunatate – este cel mai mare cadou pe care ti-l dai tie insuti. A creste energia planetei facand actiuni lipsite de egoism este un castig pentru toti cei implicati. Crescand vibratia altora, tu iti cresti tie vibratia de fapt.. tine minte, mai presus de orice tu esti aici ca sa lasi in urma ta o lume mai buna decat era cand ai venit. Cauta moduri sa iti marchezi existenta. Nu ai cum rezolva toata durerea din lume dar este imperativ sa nu creezi mai multa. Fii atent si constient la gandurile tale, la cuvinte si la fapte.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa fiu de ajutor celor ce au nevoie de mine, in acelasi timp onorandu-ma pe mine si contributia pe care o am in aceasta lume.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ALEGE IUBIREA IN LOCUL FRICII

Iubirea este energia naturala din care este facut sufletul tau. Frica este o energie invatata in dimensiunea pamanteasca, dar cu bunavointa si munca poate fi dezvatata. Intr-o lume perfecta, oamenii ar invata si practica iubirea iar frica ar fi o anormalitate. Dar nu traim intr-o lume perfecta. Are totusi gradul ei de perfectiune pentru ca permite sufletului tau sa faca cunostinta cu energia fricii in toate deghizarile sale si sa o disipeze cu energia ta interioara de iubire. Pe masura ce devii constient de tine ca fiind o fiinta de lumina ce are o experienta fizica, iti va fi mult mai usor sa te folosesti de energia ta naturala de iubire in toate interactiunile tale zilnice. Cand faci alegerea fricii, tu nu actionezi din adevarul sufletului tau. De aceea simti dificultate in loc de usurinta, nerabdare in loc de acceptare, agitatie in loc de pace. Esti impotriva curentului. Fiecare decizie umana are la baza una din cele doua optiuni : iubirea sau frica. Iubirea inseamna bunatate, compasiune, iertare si empatie ; frica este judecata, vina, indivie, furie, agresivitate. Fa tot ce poti sa urmezi energia ta de baza, iubirea. Frica e doar o iluzie trecatoare pamanteasca. Dupa ce intelegi si simti diferenta dintre cele doua, alegerea iti va deveni mai usoara.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in iubire, sa creez in iubire, sa vorbesc in iubire, sa daruiesc si sa primesc iubire., sa simt iubire si sa fiu iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

RENUNTA SA JUDECI, TOATA LUMEA ARE VALOAREA SA

Nimeni nu este mai bun sau mai rau ca tine, mai superior sau mai inferior. Este un instinct natural al oamenilor sa judece dar trebuie sa tii minte ca la esenta noastra suntem toti absolut la fel. Poate ca aratam diferit fizic si poate ca fiecare ne-am creat drumuri si calatorii ale vietii total diferite, bazate pe conceptii si alegeri total diferite intre noi, dar cu totii avem ceva remarcabil in comun : cu totii ne-am ales aceasta dimensiune si aceste vremuri sa venim aici pe Pamant. Energia spiritului nostru este infinita dar este un numar limitat de suflete ce traiesc acum pe Pamant si tu esti unul dintre ele. Toata lumea pe care o cunosti, toata lumea pe langa care treci pe strada, toata lumea pe care o vezi la stiri – toti sunt fratii si surorile tale. Poate ca alt om este pe o cale diferita de a ta dar trebuie sa intelegi ca isi joaca propriul sau rol ales. Judecata este doar un aspect de frica. Treaba ta este sa iubesti pe oricine asa cum te iubesti pe tine. Unele suflete au ales incarnari dificile care te pot implica sau nu pe tine. Binecuvanteaza pe fiecare pe calea sa in loc sa ii trimiti energie negativa de judecata.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa vad in celalalt pe fratele meu, pe sora mea, sa vad si sa simt ca suntem una si aceeasi sursa divina sufleteasca si sa fiu eliberat(a) de judecata.

