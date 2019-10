HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 10 octombrie. Racii primesc mult, Balanțele trebuie să fie de folos oamenilor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 10 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI AICI PE PAMANT CU UN SCOP CLAR

Niciun suflet nu apare pe Pamant arbitrar. Exista intotdeauna un motiv si un plan. Nu te simti ca si cum tu nu ai un scop al vietii tale, chiar daca nu il stii. Exista doar un numar finit de suflete ce traiesc acum pe Pamant, desi si altele ar vrea, iar tu esti unul dintre ele. Esti esential. Ai functia de a servi, nu doar pe tine insuti ce si pe alte fiinte ce au fost de acord sa te insoteasca aici. Exista un plan divin in functiune deja in ceea ce te priveste si tu esti parte integranta din el. Toate sufletele au importanta identica. Oamenii tind sa faca comparatii, mai bun, mai destept, mai faimos, mai bogat. Ghizii iti cer sa te respecti pentru ca esti curajos, esential si iubit ca membru al spiritelor. Acest mesaj este o reamintire ca, indiferent care sunt circumstantele pamantesti pe care le ai acum, tu ai scop si este nevoie mare de tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ajuti sa traiesc constient ca am scop si utilitate, misiune si rost in drumul meu pe Pamant. Calauzeste-ma, te rog, sa imi recunosc rostul si sa il onorez cu bucurie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

NU ESTI NICIODATA SINGUR

Sentimentele de separare si izolare sunt comune aici pe Pamant. Exact din cauza acestor senzatii este aceasta dimensiune pamanteasca asa de atractiva pentru spiritele ce aleg sa vina aici, dar este in acelasi timp si infricosatoare pentru suflet. Este atractiva pentru ca un mare salt in evolutie se intampla cand un suflet este de acord sa se incarneze aici si sa participe la aceasta scoala, sub sentimentul si iluzia ca ar fi singur. Este infricosator in sensul in care natura fireasca a sufletului este sa fie una cu tot si gandul de a se simti singur este confuz. Prin acest mesaj, ghizii tai si Arhanghelul Mihail vor sa iti transmita ca, in timp ce senzatia de separare este reala, in realitate ea are la baza o iluzie. Tu ai fost, esti si vei fi intotdeauna energie divina. Singurul lucru ce s-a schimbat este ca ai fost de acord sa participi in aceasta mare aventura a lumii fizice, stiind ca nu vei fi constient de asta si totusi esti una cu intregul. Vestea buna este ca, daca ai primit acest mesaj, inseamna probabil ca ai atins un nivel al vietii tale in care intelegi faptul ca ghizii, maestrii si ingerii tai precum si intreaga ta familie de suflete sunt chiar langa tine mereu. Ei sunt asa de mandri de tine pentru tot ce realizezi si te asigura ca nu esti singur si ca oricand le poti cere ajutorul pentru orice.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ajuti sa realizez ca nu sunt singur pe lume ci sunt sustinut si sprijinit de toate sufletele care imi sunt alaturi pentru a-mi implini menirea pentru care am venit.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CREDINTELE TALE SUNT BUNE PENTRU TINE

Nu exista asa ceva precum un sistem de credinte corect sau gresit. Conditile in care ai adoptat o credinta sunt cele potrivite pentru tine in acest moment particular de timp si spatiu. Daca sistemul tau de credinte te incurajeaza sa ii tratezi pe ceilalti cu aceeasi iubire, respect, demnitatre pe care ai dori sa le primesti la randul tau, nici nu mai conteaza in ce religie te afli. Fiecare religie este potrivita pentru fiecare suflet. Nu te astepta ca credintele tale sa ramana pe loc. Sufletul tau evolueaza permanent, deci este firesc ca si credintele tale sa se schimbe si sa fie inlocuite cu altele noi si mai bune. Din pacate, credintele pot cauza si violenta si razboi. Insa fiecare suflet se afla intr-o calatorie diferita, deci aceeasi harta nu este de folos tuturor in egala masura. Daca ai primit acest mesaj, fii sigur si linistit ca te afli pe drumul potrivit si menit pentru tine dar fii constient si ca drumul se poate bifurca. Urmeaza ruta cu care rezoneaza cel mai mult inima ta.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa am incredere in credintele inimii mele si in indrumarea divina ce ma sustine pe drumul vietii, ca sa stiu in fiecare clipa sa aleg ce este mai bine pentru mine cu inima impacata.

