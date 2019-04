HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 11 aprilie. Gemenii trebuie să învețe să-și iubească trupul, Berbecii trebuie să aibă grijă ce mănâncă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 11 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai.

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Este important ce mananci !

Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti spun acum faptul ca alimentele sunt ca doctoriile cand ai nevoie de ele si iti aduc acest mesaj ca o reamintire ca ai la indemana permanent mancare cu rol terapeutic pentru intretinerea si refacerea starii tale de bine si de sanatate. In loc sa te gandesti sa iti faci un plan echilibrat de nutritie eliminand unele din alimentele ce iti plac dar crezi ca nu sunt suficient de sanatoase (deci sa fii frustrat ca ramai fara ceva ce iti place), de ce sa nu iti reformulezi intentia si sa privesti faptul ca adaugi la alimentatia ta zilnica alimente care iti plac si iti dau bucurie ? Se simte bine in corp si suflet atunci cand mananci sanatos si arati bine, nu ? Stiind ca iti sustii corpul cu energie buna de la alimente bune, iti creste respectul de sine si starea de bine.

Ai primit acest mesaj ca sa ti se valideze ceea ce stii din intuitia ta si iti este transmis si de ingeri : este bine pentru tine sa faci noi alegeri sanatoase in nutritia ta, dar si sa continui zi de zi in caz ca ai inceput deja ! Poti face acest lucru gradat, daca preferi, pentru ca si mici modificari in bine au efecte mari si bune. Rosteste rugaciunea de mai jos pentru ca arhanghelii sa te ajute sa iti elimini natural si fara efort poftele alimentare nesanatoase pentru tine.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : asculta-ti intuitia cand vine vorba de schimbari sau alegeri alimentare ; este sanatos pentru tine sa te preocupe silueta ; corpul tau este foarte sensibil la mancarea pe care o consumi si bauturile pe care le bei ; atunci cand iti schimbi obiceiurile alimentare, iti schimbi viata in bine ! ; reducand cantitatea produselor, pui mai putina presiune pe corp si ii arati ca il iubesti.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc ca ma ghidati sa fac schimbari pozitive in alegerile mele de mancare si bautura zilnica si va multumesc ca imi reduceti sau eliminati poftele de substante nesanatoase.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI NEVOIE DE SOARE

Razele soarelui au puteri naturale vindecatoare. Desi este esential sa ai o atitudine echilibrata cu privire la timpul petrecut sub razele soarelui ca sa eviti orice daune, sunt foarte multe dovezi stiintifice verificate cu privire la beneficiile uluitoare pentru sanatate si stare de bine ale soarelui. Acest mesaj de la Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) te ghideaza spre o locatie mai insorita sau sa petreci timp in exterior ori de cate ori vezi ca este senin si soare sau sa investesti intr-un dispozitiv de iluminare cu spectru complet. Arhanghelii iti recomanda si consumul de vitamina D totodata reamintindu-ti-se ca aceasta vitamina se gaseste in mod natural in razele soarelui si ca este vitala pentru sanatatea ta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : dezvolta si practica o stare de spirit insorita ; vizualizeaza cum lumina puternica solara inconjoara o anumita situatie stresanta ; muta-te undeva unde vremea este mai calda ; petrece mai mult timp in exterior ; o problema de sanatate este cauzata de vreme.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ajutati sa ma bucur de beneficiile razelor si luminii solare in moduri sigure si sanatoase.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CERE CORPULUI TAU UN MESAJ

Corpul tau fizic (sau corpul unei persoane la care te gandesti acum) este o creatie perfecta divina, o masinarie impecabila ce iti comunica mesaje ori de cate ori este asaltat de stres provenit din ganduri si emotii ce nu sunt la o frecventa apropiata de cea a iubirii, credintei, sperantei, optimismului, bucuriei. Corpul intotdeauna iti vorbeste si isi doreste sa fie auzit. Ai primit acest mesaj de la Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) ca o reamintire sa pui intrebarea acelei parti din corp spre care simti sa te indrepti : Ce vrei ca eu sa stiu de la tine ? Dupa ce pui aceasta intrebare, asculta-ti gandurile, sentimentele si viziunile ce apar. Fiecare parte din corp are vocea sa ; daca ii asculti si urmezi ghidarea, starea ta de bine va fi restaurata. Daca ignori mesajele corpului, acesta va vorbi si mai tare sub forma unor dureri sau noi simptome (ca un copil mic ce face tot felul de scene si crize doar doar iti atrage atentia).

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : spune “TE IUBESC” in fiecare zi corpului tau ; fii dispus sa iti ierti corpul pentru orice consideri ca trebuie sa il ierti (ca nu arata cum ai vrea, ca nu functioneaza mereu cum ai vrea) ; vorbeste deschis corpului tau despre fricile, dorintele si emotiile tale ; onoreaza-ti corpul tratandu-l si hranindu-l cu respect si reverenta ; vorbeste despre corpul tau si despre sanatatea ta in termeni pozitivi si optimisti.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ajutati sa aud clar mesajele corpului meu si va rog sa ma ghidati sa imi onorez si respect nevoile corpului.

