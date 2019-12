HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 11 decembrie. Racii sunt făcuți din iubire, Balanțele trebuie să aibă încredere în ele

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 11 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CE ESTI, ACEEA PRIMESTI

Acest mesaj reprezinta o intelepciune importanta pe care ghizii tai si Arhanghelul Mihail ti-o trimite. Legea atractiei iti spune ca pe orice energie iti focusezi atentia, aceea este energia pe care o vei manifesta. Tu esti creatorul realitatii tale. Poate parea ca un sfat brutal si direct, dar viata pe Pamant este plina de frica deghizata sub multe forme. Distragerile de zi cu zi care te impiedica sa te focusezi pe iubire si compasiune te pot duce pe un drum al anxietatii, tensiunii si stresului. Daca vrei iubire si bucurie in viata ta, trebuie sa te astepti la iubire si bucurie in viata ta. Daca inveti sa traiesti dupa acest adevar de baza, vei fi extrem de constient si atent cu privire la alegerile tale zilnice de viata si consecintele lor. In aceasta dimensiune fizica, este asa de usor sa cedezi fricii si anxietatii, dar trebuie sa realizezi ca acelea vor fi energiile pe care le atragi spre tine. Trebuie sa faci un efort constient sa transformi gandurile si energiile bazate pe frica in ganduri de compasiune, iertare, intelegere, mila, toleranta si ajutorare. Nimei nu poate scapa de aceasta lege, intrucat este o lege suprema. Este nevoie de practica pentru a trai asa. Daca primesti acest mesaj, cauta un eveniment prezent al vietii tale care iti cauzeaza stres si decide constient ca il recunosti apoi focuseaza-te pe solutii care sa schimbe energia sa intr-una care sa duca la un rezultat pozitiv.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa gandesc si sa simt la nivelul energiei pozitive ce corespunde cu cea a dorintei mele pe care o doresc implinita prin tot ce fac zi de zi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FA DE ASA NATURA INCAT FIECARE ZI DIN VIATA TA SA CONTEZE!

Tine minte faptul ca “timpul” nu exista in lumea spirituala. Tot ceea ce s-a intamplat, se intampla acum si se va intampla au loc, de fapt, chiar in acest moment. Dar intrucat aceasta dimensiune fizica are stele, luna si planete, oamenii au divizat abil sectiuni de timp aflate la dispozitia lor. Fiecare zi este o noua zi ceea ce iti permite, aici pe Pamant, sa ai o noua perspectiva si abordare si sa faci alegeri noi. Este, practic, o permanenta noua sansa la un nou inceput. Ieri a plecat pentru totdeauna, chiar nu esti nevoit sa retraiesti niciodata ce a fost ieri. Cu fiecare noua zi de viata primita, numara momentele si umple-le pe fiecare cu compasiune si iubire. Descopera lucruri despre tine pe care nu le stiai niciodata pana acum. Implica-te in noi activitati precum voluntariatul sau invata sa canti la un nou instrument. Pune-ti intrebari despre credintele si valorile pe care le ai, de unde le ai, de ce le ai, daca le mai vrei in continuare. Citeste poezii ce te inspira sau incepe o dieta sanatoasa prin care te simti bine. Hraneste relatiile cu oamenii dragi din viata ta, sustine-i prin faptul ca vezi ca fiecare este unic. Intotdeauna tine minte ca Spiritul tau este despre expansiune si crestere. Trebuie sa iti dai permisiunea de a fi in viata in fiecare noua zi si sa nu astepti pana cand aceasta viata se incheie. Invata de la toti de dinaintea ta care au facut greseala de tot astepta ziua de maine ca sa ierte, ca sa iubeasca sau ca sa zambeasca – apoi totul s-a terminat si nu le-a ramas nimic decat regret. Ai venit pe aceasta planeta ca sa experimentezi totul in aceasta vibratie fizica. Nu te retine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii zi de zi sa invat sa traiesc cu adevarat, sa imi onorez viata in timp ce onorez strabunii, parintii si tot ceea ce m-a adus pana acum aici unde sunt.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

NU JUDECA OAMENII

Sinele tau inalt intotdeauna observa si nu judeca. Din perspectiva sa, nimic nu este bun, rau, corect sau gresit ; ci pur si simplu “este”. In aceasta dimensiune fizica in care traim, totusi, constiinta ta este filtrata prin experienta umana si rezulta egoul. Egoul este cel ce judeca pentru ca este fragil si nesigur. El este, de regula, mai fericit cand se simte “mai bun decat”. Judecata are la baza frica. Judecata te separa de altii in timp ce obiectivul tau este tocmai opusul, sa constati asemanarea si faptul ca suntem Una. Si alti oameni au ales sa vina pe Pamant in acelasi timp cu tine, insa fiecare avem propriul drum unic si propria amprenta divina albastra pe care o urmam. Nu este treaba ta sa judeci calea altul om care pur si simplu are de invatat alte lectii decat ai tu. Fiecare si-a ales anumite circumstante de viata si o anumita forma umana in care sa locuiasca si care sa ii permita sa isi invete lectiile alese de Sinele sau inalt si de ghizii sai. Sa le judeci deciziile, indiferent cum iti par tie, este o mare prostie si eroare. Egoul este cel ce are nevoie de separare ca sa supravietuiasca. Daca iti apare acest mesaj, ghizii si Arhanghelul Mihail iti cer sa fii cu ochii pe egoul tau. In loc sa trimiti spre cineva o energie negativa de judecata, binecuvanteaza-i pe calea lor. In loc de dispret, ureaza-le sa aiba parte de calauzire divina pe calea lor particulara.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma indrumi si sustii sa traiesc fara judecata si cu acceptarea unicitati drumului de suflet al fiecaruia dintre noi. Ajuta-ma sa fiu deschis si sa inspir si sa fiu inspirata de calea unica a fiecarui om cu care ma intalnesc.

