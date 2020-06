Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 11 iunie. Leii sunt plini de energie, Berbecii trebuie să fie atenți la sănătate

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IMBUNATATIRE A SANATATII

Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti ofera informatii din culisele divine cu privire la o situatie de sanatate care te preocupa si de care intrebi cu gandul tau. Ei vor ca tu sa stii ca rugaciunile tale si actiunile tale sanatoase chiar ajuta, deci ramai pe aceasta cale pozitiva. Poate dura ceva timp pana cand imbunatatirile sa fie foarte evidente sau palpabile si intre timp esti rugat sa ramai optimist si sa continui sa faci actiuni de stil de viata sanatos. Daca esti tu un vindecator, acest mesaj simbolizeaza ca esti pe drumul cel bun. Schimbarile la care te-ai gandit recent sa le pui in practica sunt cu adevarat ghidare de la arhangheli si de la ingerii sanatatii care te asista permanent in munca ta de vindecare. Ei sunt cu tine in fiecare clipa in calatoria ta vindecatoare.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: daca iti urmezi ghidarea prin intuitie, vei experimenta rezultate pozitive; scopul vietii tale este si munca de vindecare; rugaciunile tale despre vindecarea ta sau a cuiva drag au fost auzite si primesti raspuns; mentine-ti un nivel ridicat de credinta si incredere in ingeri si arhangheli.

Rugaciune: Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru reasigurarea linistitoare pe care mi-o trimiteti cu privire la situatia ce ma preocupa.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AER PROASPAT

Aerul proaspat era candva vindecat ca remediu de vindecare pentru ca strabunii nostri stiau despre proprietatile sale curative. Acest mesaj indica faptul ca ai nevoie sa deschizi ferestrele ca sa cresti ventilatia aerului din interiorul spatiilor in care traiesti dar si sa petreci mai mult timp in exterior. Mesajele ingerilor sunt purtate de moleculele de oxigen, deci cu cat inhalezi mai mult aer si practici respiratia constienta, rar, profund, numarand pana la 10 pe inspiratie, facand pauza si expirand numarand pana la 10, cu atat iti este mai usor sa te cuplezi la ghidarea lor iubitoare. Acest mesaj semnifica si faptul ca Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) te asista pe tine sau pe persoana la care te gandesti sa respirati mai usor. Asta inseamna ca poverile iti sunt ridicate, se simte o crestere de libertate, capacitatea plamanilor creste sau obtii o eliberare de stresuri anterioare.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: cere arhanghelilor sa te ajute sa renunti la fumat sau sa tii fumatorii departe de tine; cumpara un aparat de purificat aerul in spatiul in care traiesti; evita bauturile carbogazoase care afecteaza consumul de oxigen; implica-te in activitati sportive cardio pentru a-ti creste capacitatea plamanilor; cere arhanghelilor Mihail si Rafael sa curete energia din casa ta si locul tau de munca.

Rugaciune: Draga Arhanghele Mihail si Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca ma ajutati sa respir in moduri mai usoare si astfel sa ajung mai usor la mesajele voastre pentru mine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Abtine-te

Acest mesaj iti apare pentru ca sanatatea ta sau sanatatea cuiva apropiat tie se imbunatateste daca adopti un mod de viata in care sa te abtii de la ce nu iti face bine, oricat de mult ti-ar placea sa le consumi. Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael te pot ajuta sa elimini dependentele si poftele impulsive si te ajuta ca recuperarea din ele sa fie placuta si armonioase, daca tu vrei asta si ceri asta. O viata cat mai libera de toxine si chimicale se anunta a fi benefica pentru tine si iti va creste energia, vitalitatea si respectul de sine.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: esti sensibil la chimicale, deci fa pasi sa le eviti; redu sau elimina chimicalele din casa sau biroul tau; dependentele altei persoane iti afecteaza sanatatea si fericirea; evita alimentele tratate chimic, modificate genetic.

Rugaciune: Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi ajustati poftele impulsive spre directii sanatoase ca sa imi doresc doar mancaruri si bauturi care sustin viata sanatoasa.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.