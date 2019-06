HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 11 iunie. Gemenii scapă de blocaje, Taurii trebuie să gândească pozitiv pentru a avea parte de lucruri bune

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 11 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IMPARTASESTE-TI CREATIA CU LUMEA

Este timpul sa le permiti altora sa se bucure de munca ta.

Acest mesaj semnaleaza faptul ca ti-ai tinut munca si creatia departe de ochii lumii din cauza perfectionismului sau fricii de a nu fi respins sau criticat. Iti este de folos sa ti se reaminteasca faptul ca nu a existat om pe lume care sa fi creat ceva, orice, si sa fi fost acceptat si apreciat universal de toti. Dorinta de a crea ceva care sa placa absolut tuturor este un obiectiv total nerealist si inutil, mai ales ca asta te impiedica sa iti impartasesti creatia cu exteriorul si sa ajungi la acei oameni care te apreciaza. Incepe prin a comunica despre ceea ce faci cu oamenii apropiati si de incredere care iti vor da parerea lor sincera intr-o maniera delicata si respectuoasa. Reactiile lor te vor incuraja sa continui sa mergi inainte cu proiectele tale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii si incurajezi sa ma asum, sa imi asum creatia si sa ma deschid spre lume cu tot ceea ce sunt si fac.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

LEGEA ATRACTIEI

Mentine-ti gandurile pozitive si inconjoara-te cu oameni pozitivi si situatii pozitive si vei atrage si mai multa pozitivitate in viata ta.

Ai alergat cam mult dupa visele tale ? Acest mesaj vine la tine cu o reamintire importanta ca orice dupa care alergam va fugi de noi. Motivul este din cauza ca in spatele alergarii dupa ceva este energia lipsei si este frica gandului care spune ca : Poate ca nu voi primi ceea ce doresc ! Iar aceasta frica se manifesta ca o profetie autoimplinita. Tu continua sa faci bine ceea ce faci dar cu energia de recunostinta pentru tot ceea ce ai si pentru binecuvantarile care vor veni. Spune multumesc lui Dumnezeu pentru ca iti da dintotdeauna oportunitati. Atrage-ti dorintele, nu alerga dupa ele !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma inveti cum sa imi atrag dorintele prin moduri care rezoneaza cu mecanismele universale de atractie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SE RIDICA BLOCAJE

Blocajele anterioare au venit din cauza fricii si acum ele iti sunt ridicate. Felicitari ! Acest mesaj semnaleaza ridicarea obstacolelor care iti stateau inainte in cale. Acum te poti astepta la o navigare mai lina a apelor vietii. De exemplu, platile vor sosi la timp, deciziile vor fi facute in favoarea ta si munca ta va primi respectul si atentia binemeritata. Acum este un timp in care este foarte important sa fii optimist si plin de incredere. Bucura-te si apreciaza micile succese si recunoaste cand ele se adauga la cele mai mari. Cu cat stai mai mult in recunostinta, cu atat oportunitatile pozitive vor veni spre tine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi ridici blocaje, poveri cauzate in trecut din frici si ma sustii sa traiesc in credinta si optimism in fiecare zi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.