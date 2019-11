HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 11 noiembrie. Gemenii fac o schimbare în carieră, Balanțele primesc suport

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 11 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SENSIBILITATE : Devii din ce in ce mai sensibil si ai nevoie sa faci schimbari in consecinta

Acest mesaj vine spre tine acum pentru ca mediul in care muncesti este prea dur ca energii sau conditii pentru sensibilitatea ta crescuta la nivel de suflet si corp. Este timpul sa accepti acest fapt si sa faci schimbari spre binele tau. Uneori este foarte posibil sa se vindece un mediu de munca daca exista si cooperarea celorlalti implicati. Si este chiar posibil ca o singura persoana sa inspire suficient de mult colegii sai incat sa apara o schimbare spre o energie si dispozitie insorita si optimista.

Interesele si gusturile tale s-au schimbat recent si ce te interesa candva acum nu mai este asa. Acum esti mult mai sensibil la energiile oamenilor cu care petreci timp si a locurilor pe care le frecventezi. Ai nevoie de un mediu de munca delicat ca energie, fie pe cont propriu fie cu colegi care sa aiba o atitudine de sustinere, prietenie si cooperare. Ai nevoie de o cariera care sa iti aduca bucurie cand te gandesti ca o ai, un sens si o semnificatie pentru viata ta.

Cel mai probabil acest mesaj iti semnaleaza nevoia pentru o ajustare. Fii deschis spre beneficiile pe care ajustarea ti le va aduce chiar daca e nevoie sa renunti la unele avantaje materiale temporar. Ingerii iti reamintesc ca starea ta generala de bine e vitala pentru sanatatea si longevitatea ta.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru indrumarea de a munci intr-un mediu bland cu energii benefice energiei mele !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SCOALA : Raspunsurile pe care le cauti despre munca ta implica un nou proces de invatare

Acest mesaj te indruma sa te reintorci sa inveti ceva nou pentru educatia ta sau pentru abilitatile tale profesionale ca sa avansezi spre drumul tau si visul tau. Ingerii Arhanghelului Mihail te asigura ca timpul potrivit este ideal pentru tine ca sa faci acest pas si ca face parte din misiunea ta divina. Vei gasi bucurie sa inveti ceva nou in profesia ta iubita si meriti rezultatele bune ce vor veni de aici. Dealtfel, aceasta este una din formele de a te iubi pe tine. Drumul tau educational ii va inspira si pe altii sa isi urmeze si ei calea lor intuitiva.

Pentru unii dintre voi, acest mesaj este un semnal ca sufletul tau tanjeste sa ii invete pe altii intr-un mediu precum o sala de clasa, curs. Ajutand alti oameni sa iti dezvolte sau remodeleze mintea si sa obtina noi abilitati este o menire pe care ingerii o sustin. Cere-le ghidare cu privire la acest drum daca e sa fie pentru tine si o vei primi. Din perspectiva lor superioara, ei stiu care iti este calea cea mai potrivita pentru talentele tale.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti sa imi folosesc si dezvolt cele mai bune abilitati in munca mea pentru a-mi implini cu bucurie si satisfactie menirea ! Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

O SCHIMBARE DE CARIERA : Te vei imbarca intr-o noua calatorie de cariera care iti aduce bucuria si abundenta pe care o doresti si meriti

Acest mesaj vine spre tine ca o validare a sentimentelor tale ca este momentul pentru o forma de schimbare in cariera ta. Poate ca ai obosit de actualul drum, poate ca te-ai zbatut in insecuritati cu privire la a face niste schimbari, poate ti-ai facut griji despre finante si alte aspecte ce implica aceste decizii. Din fericire, Arhanghelul Mihail vrea sa stii ca te sustine si te ajuta in acest aspect. In loc sa te focusezi pe ce se poate intampla negativ, viseaza cu ochii deschisi despre posibilitati pozitive. Vezi-te implicat total intr-o cariera plina de sens, avand un venit foarte bun si reusind in tot ceea ce faci. Ingerii te vor ghida prin intuitia ta pas cu pas, deci nu face pasi pripiti inainte de timp. Ramai deplin implicat in clipa prezenta si propune-ti sa faci in fiecare clipa tot ce este mai bun. Aceasta schimbare poate fi gradata iar lumina de la capatul tunelului te ajuta sa te mentii pozitiv.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru sustinerea divina cu privire la noua directie a carierei mele si fie sa se implineasca cea mai buna varianta pentru mine si munca mea care sa imi aduca satisfactii, utilitate si prosperitate !

