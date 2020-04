Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 12 aprilie. Berbecii trebuie să scape de frică, Balanțele se simt fericite

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ALEGE IUBIREA IN LOCUL FRICII

Iubirea este energia naturala din care este facut sufletul tau. Frica este o energie invatata in dimensiunea pamanteasca, dar cu bunavointa si munca poate fi dezvatata. Intr-o lume perfecta, oamenii ar invata si practica iubirea iar frica ar fi o anormalitate. Dar nu traim intr-o lume perfecta. Are totusi gradul ei de perfectiune pentru ca permite sufletului tau sa faca cunostinta cu energia fricii in toate deghizarile sale si sa o disipeze cu energia ta interioara de iubire. Pe masura ce devii constient de tine ca fiind o fiinta de lumina ce are o experienta fizica, iti va fi mult mai usor sa te folosesti de energia ta naturala de iubire in toate interactiunile tale zilnice. Cand faci alegerea fricii, tu nu actionezi din adevarul sufletului tau. De aceea simti dificultate in loc de usurinta, nerabdare in loc de acceptare, agitatie in loc de pace. Esti impotriva curentului. Fiecare decizie umana are la baza una din cele doua optiuni : iubirea sau frica. Iubirea inseamna bunatate, compasiune, iertare si empatie ; frica este judecata, vina, indivie, furie, agresivitate. Fa tot ce poti sa urmezi energia ta de baza, iubirea. Frica e doar o iluzie trecatoare pamanteasca. Dupa ce intelegi si simti diferenta dintre cele doua, alegerea iti va deveni mai usoara.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in iubire, sa creez in iubire, sa vorbesc in iubire, sa daruiesc si sa primesc iubire., sa simt iubire si sa fiu iubire.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

NU ITI ABANDONA PROPRIA PUTERE

Tu ai deja o amprenta divina a sufletului tau care cuprinde toate calitatile si elementele tale de unicitate care te fac pe tine sa fii TU, o unica creatie perfecta a Creatorului. Nu fii niciodata mai putin decat esti. Daca primesti acest mesaj, examineaza in ce aspect al vietii tale esti pe bancheta din spate. Poate ca iti pare mai usor sa ai un rol pasiv in propria ta viata si sa faci ce iti spun altii care ajung sa iti conduca viata, desi directia spre care te indrepti stii bine ca nu este cea care te implineste. In realitate, iti faci un mare deserviciu dar si familiei de suflete de care apartii. Influenta ta pentru viata ta conteaza. Opinia ta conteaza. Toate sunt parte din dreptul tau din nastere. Nu te subestima, nu te minimiza si nu iti ceda puterea. Bucatile de puzzle ce definesc viata ta nu au cum sa se uneasca intr-un intreg daca tu alegi sa nu participi la joc. Ai incredere in tine si sa stii ca emotiile tale se manifesta intr-un anumit fel si la un anumit moment dintr-un anumit motiv. Multi oameni nesiguri incearca sa ia puterea altora ca sa isi repare ei neajunsurile. Fii constient ca cine face asa este din cauza unui ego fragil. Dupa ce retii asta, nu te mai lasa implicat in incercarea altora de a te manipula, domina si controla. Fii statornic fata de tine insuti.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti cat sunt de puternic, special, unic si miraculos in existenta mea divina si pamanteasca. Iti multumesc ca imi dai putere sa imi iau puterea inapoi.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MOARTEA ESTE O ILUZIE

Orice forma de viata are un inceput, un mijloc si un final, fie ca se masoara in minute, in ani sau in decade. Este natura moleculelor de aici de pe planul pamantesc sa aiba o data de final. Insa moartea unei energii (sau suflet), deci esenta din ce sunt facuti oamenii, este o iluzie. Insa, pentru ca nu poate fi vazuta sau masurata aceasta energie si pentru ca nu sunt instrumente sa o detecteze cu precizie, multi oameni pun sub semnul intrebarii abilitatea ca constiinta, sufletul sa supravietuiasca mortii fizice. Doar pentru ca exista o limitare a creierului de a putea explica dansul dintre dimensiunea fizica si cea spirituala, nu inseamna ca negam existenta planului spiritual unde totul este nemuritor. Spiritul foloseste iluzia a ceea ce noi oamenii numim “moarte” ca un instrument si acesta se manifesta ca doliu, jelire. Daca ai primit acest mesaj este pentru ca ghizii tai spirituali si Arhanghelul Mihail simt ca ai nevoie de asistenta pentru a gestiona ideea unei pierderi. Fie ca este o pierdere umana a ta fie ca ai auzit de anumite plecari in planul spiritual ce te-au intristat, revoltat sau intrigat, mesajul este acelasi. Oamenii si animalele mor, relatiile si carierele se incheie dar sufletul este cel ce transforma o pierdere intr-o experienta de invatare nu numai pentru propriul sau beneficiu dar si pentru beneficiul altora. Doliul este real. Jelirea absentei cuiva care nu mai este in planul fizic este un raspuns natural. A invata din propria-ti durere si a-i ajuta si pe altii cu propriul lor doliu este unul din cele mai importante evenimente pe care un suflet le experimenteaza pe pamant, pentru ca aceasta experienta nu este posibila in planul spiritului unde totul este nemuritor. Spiritul stie ca legaturile de iubire nu mor niciodata si ca sufletele care nu se mai manifesta pe planul fizic in corp sunt mai mult cu cei dragi si mai aproape decat au putut fi vreodata pe durata vietii lor. Mintea constienta are o dificultate sa inteleaga acest concept din pricina faptului ca nu se poate baza pe simturi ca sa confirme ca este real (vaz, auz, miros, pipait, gust). Insa sa stii ca si ideea de reuniune a spiritelor in lumea cealalta este tot o iluzie pentru ca, in realitate, niciodata nimeni nu este separat de cei asa-zis plecati dincolo. Ei nu sunt plecati. Sunt aici cu tine permanent, atat ca nu ii percepi cu simturile constiente. Retine acest lucru foarte important pe masura ce lucrezi cu propria ta pierdere sau cu perceptia pierderii cuiva drag de catre altcineva.

“Pe cer cand soarele-i apus, de ce sa plangi privind in sus ? Mai bine ochii-n jos sa-i pleci, sa vezi pamantul pe unde mergi. Ei nu sunt morti, traiesc in veci.”

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru acest urias sprijin de care orice suflet aici pe pamant are nevoie, acela de a constientiza ca nu exista niciodata separare intre cei ce se iubesc, indiferent unde se afla sau la ce distanta. Iti multumesc ca ma inveti sa simt cu inima faptul ca oamenii ce se iubesc sunt impreuna mereu.

