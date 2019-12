HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 12 decembrie. Taurii primesc ajutor divin, Balanțele scapă de griji

HOROSCOP. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VINDECARE CU CRISTAL – INSTALAREA PACII

Arhanghelul Mihail te conduce spre cristalul vindecator care iti va cobori nivelul de stres si iti va instala sentimente de pace

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca instrumente puternice de eliberare de stres. Este timpul sa te acordezi la ghidarea Arhanghelului Mihail pentru ca El te conduce la cristalul perfect care va genera vibratii de vindecare in corpurile tale de energie. In traditia samanica, cristalele sunt numite “pietre vii”. Abilitatea lor de a transmuta energia si a transforma constiinta a fost cercetata si bine documentata de-a lungul timpului cu multe dovezi. Fiecare cristal are o inteligenta naturala si putere de vindecare. Arhanghelul Mihail te poate calauzi spre un cristal care sare spre tine. El poate ghida pe cineva sa iti daruiasca un cristal sau pe tine spre un vindecator ce foloseste cristaluri. Imbratiseaza taramul cristalelor sa te asiste in a-ti echilibra subconstientul (sinele intuitiv inalt) si mintea constienta, pentru a avea pace si serenitate.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: este timpul sa studiezi despre vindecarea cu cristal / vreme de meditatii, de impamantare / citeste despre cristale / ceva va fi limpede precum cristalul in curand.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma asisti in fiecare zi in moduri nebanuite de mine pentru a ma vindeca la toate nivelurile fiintei mele. Imbratisez cristalurile si ma las scufundat in puterea lor de regenerare si vindecare divina. Multumesc !

Cristale indicate:

Amazonit: usureaza ingrijorarea si frica

Labradorit: reduce stresul si anxietatea

Ametist: dizolva trauma si blocajele

Jasp: aduce liniste, protectie, impamantare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AJUTOR DIVIN – UN NOBIL APARE SI TE ASISTA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra deschide poarta pentru sosirea unei persoane nobile sa te asiste in vremurile tale de nevoie.

Aceasta cheie energetica sacra iti este trimisa de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica ce anunta sosirea unui Nobil. Un Nobil denota o persoana de mare ajutor trimisa divin, un barbat sau o femeie. Persoana va aparea in viata ta exact cand vei avea nevoie mai mare si iti va oferi asistenta. Nobilul tau poate aparea in timpul unei crize ca sa te scoata din bucluc sau doar sa dea o mana de ajutor cand esti la capatul puterilor. Ai putea sa cunosti sau nu aceasta persoana. Stai linistit si asigurat ca Arhanghelul Mihail il va chema sa iti fie alaturi la momentul perfect divin. Prezenta Nobilului in viata ta poate fi foarte scurta sau de lunga durata, depinde de situatie. Acesta va aduce abilitati si resurse pe care tu nu le posezi. Unii Nobili trimiti iti pot asigura notorietate sau iti pot aduce multa prosperitate. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea drept “Salvatorul”. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca darul este livrat divin. Asa sa fie si asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Consultant / coach / asistent personal / avocat / tutor / mentor / aparator / bunul samaritean / eroul / cavalerul in armura / adapost pentru copii / adoptie / inger pamantesc / profesor cu har si mesaj divin / prieten special.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, permit oamenilor noi sa ma iubeasca si s ma sustina. Accept ajutorul si sfatul altora cu recunostinta si recunosc Nobilul din ei. Primesc oamenii trimisi de Tine sa ma asiste si am incredere ca Universul ma iubeste si imi trimite oameni minunati si iubitori in viata mea. Multumesc din inima !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PROTECTIA CASEI – CASA TA ESTE TEMPLUL SI CASTELUL TAU

Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri stau ca un cerc de gardieni in preajma casei tale zi si noapte.

Scutul iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Arhanghelul Mihail a auzit cerintele tale de nevoie de protectie din partea Lui pentru casa ta, locuitorii ei, animalele de companie. Arhanghelul Mihail sta in jurul casei tale, la intrare, la ferestre, in special noaptea si atunci cand nu esti acasa. Vizualizeaza-l pe Arhanghelul Mihail cum sta la usa de la intrare si cum un inger al Sau este la fiecare alta usa a casei si la fiecare fereastra, apoi mergi la culcare linistit sau in treburile zilei ! Ingerii sunt atrasi natural spre locuri de iubire si frumos asa ca este important sa mentii o energie ridicata in casa prin curatenie regulata si curatarea energetica a casei (cu uleiuri esentiale pure, cu lemn sacru samanic Palosanto, cu sare pusa la colturile fiecare camere, cu aerisit in fiecare zi). Arhanghelul Mihail rezoneaza si cu vibratia inalta a sunetelor vindecatoare cum ar fi a bolurilor cantatoare sau al aromei de salvie. Salvia este o planta considerata sacra de samani iar Arhanghelul Mihail se conecteaza rapid la aceasta aroma pentru a curata energiile negative si dense din casa si din orice spatiu precum birou, afacere sau masina. Purificarea regulata a atmosferei din casa mentine energiile la vibratie ridicata. Poti mentine o vibratie ridicata a iubirii in casa si prin crearea unui altar pentru ingeri, cu figuri de ingeri, flori, o lumanare parfumata, icoane si alte simboluri ce reprezinta ingerii precum aripi aparute in calea ta (si care desigur sunt trimise de ingeri).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: casa noua / familie fericita / ocazie frumoasa de reunire a familiei / un nou membru de familie / un nou copil / renovari de sicces / imbunatatiri in spatiul unde stai / decorari minunate care aduc stare de bine / feng shui pentru casa sau pentru afaceri.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma faci sa ma simt in siguranta in casa mea. Ma simt ghidat, protejat si calauzit de Tine si de ingerii Tai. Sunt inconjurat de oameni iubitori, ingeri pe pamant. Traiesc intr-o casa care imi hraneste sufletul si ma umple de pace. Iti multumesc !

