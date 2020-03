HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 12 martie. Scorpionii se relaxează prin scris, Gemenii au oportunități în carieră

HOROSCOP. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AUTOR : Tu ai o carte in interiorul tau care doreste sa fie exprimata. Fa-ti timp sa scrii.

Ai avut ideea de a scrie mai mult despre ce gandesti sau poate o carte ? Acest mesaj de la Arhanghelul Mihail este semnalul ca timpul pentru a scrie este acum. Aceasta activitate este parte din scopul tau divin de exprimare in aceasta viata. Desi poate ca nu ai un concept clar format in capul tau, actul de a scrie va porni inspiratia si va crea un flux de idei. Te vei conecta la intelepciunea infinita divina in timp ce scrii, iar asta te va ajuta mai bine sa auzi vocea lui Dumnezeu si a ingerilor. Multi autori isi scriu operele in timp, portiuni dupa portiuni, deci nu te gandi ca e nevoie sa iti schimbi ritmul de viata sau sa te retragi ca sa scrii mult. Daca scrii si o singura pagina pe zi, intr-un an sunt 365 mesaje pe care le oferi lumii din intelepciunea ta divina. Daca ai nevoie de incredere suplimentara in abilitatile tale de a te exprima prin scrie, poti sa participi la cursuri pe aceasta tema sau sa colaborezi cu oameni in domeniu de la care sa inveti mai multe. Ideea principala este sa scrii…acum !

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi sa ma conectez cu inteligenta lui Dumnezeu prin munca creativa de a scrie. Te rog inspira-ma si calauzeste-ma !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRACTICA : Slefuieste-ti abilitatile practicand regulat.

Raspunsul la o intrebare de-a ta despre cum sa iti dezvolti mai bine cariera implica sa iti focusezi timpul si atentia pe o abilitate ce are legatura cu interesele si pasiunile adevarate ale inimii tale. Poate ca este un hobby la care visezi pe care sa il transformi intr-o ocupatie. Da, este posibil daca iti dedici timpul si energia sa iti rafinezi talentele in aceasta directie. Vizualizeaza-te bucurandu-te de beneficiile de a avea succes in acest efort depus. Asteapta-te la tot ce e mai bun apoi fa munca necesara pentru a deveni realitate.

Putin timp dedicat zi de zi pentru practica se va transforma intr-un obicei pozitiv care duce la rezultate pozitive. In curand vei observa cum abilitatile ti se dezvolta si nivelul de satisfactie si placere creste. Corpul va invata intuitiv cum sa integreze automat ce ai practicat si tu vei gasi o noua inspiratie pe masura ce evoluezi de la dificultate la libertate si bucurie.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi, sustii si inspiri sa practic zi de zi orice inseamna abilitate pentru munca mea si sa devin din ce in ce mai bun !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

OPTIUNI : Ia in considerare posibilitatile de cariera care iti sunt deschise in fata ta

Tu ai acum mai multe optiuni si oportunitati decat realizezi, tocmai de aceea a venit acest mesaj spre tine. Chiar daca in mintea ta consideri ca esti limitat in alegerile de cariera, ingerii iti reamintesc ca exista posibilitati nelimitate la dispozitia ta. Ei iti promit ca timpul, banii, cunoasterea, oportunitatile si alti factori de care ai nevoie chiar iti sunt la indemana. Acest mesaj este un semn de la Arhanghelul Mihail care te indeamna sa gandesti in afara zonei de confort si conventionale si sa fii deschis la minte pentru optiunile disponibile.

Ia un moment acum si spune ingerilor : Va rog sa imi dati semne clare si ghidari despre optiunile pe care le am si care sunt legate de misiunea mea de viata si de cariera ce imi fac inima sa cante de bucurie. Apoi urmareste sentimentele intuitive si ideile care iti vin, precum si semnele fizice repetitive care sunt mesaje de Sus.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa imi oferi ghidare clara cu privire la oportunitatile care sunt potrivite acum cu misiunea mea divina in aceasta viata.

