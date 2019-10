HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 12 octombrie. Gemenii au parte de protecție spirituală, Fecioarele trebuie să scape de frică

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 12 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PROTECTIA AUREI TALE – PRIMESTI TRANDAFIRUL ROZ DE PROTECTIE

Arhanghelul Mihail te ghideaza sa vizualizezi un superb trandafir de protectie cum sta la marginea aurei tale.

Primesti azi un instrument puternic de protectie de la Arhanghelul Mihail. Ca fiinta energetica, practicile regulate de protectie energetica sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii si starii de bine spirituale si fizice. Arhanghelul Mihail sta alaturi de tine intotdeauna ca protector al tau. Iti cere totodata sa te protejezi si tu constient in fiecare zi ; parte a acestei conexiuni constiente este sa ii ceri prezenta si asistenta in jurul tau. Chemandu-l in fiecare dimineata pe Arhanghelul Mihail, iti intaresti legatura cu El si te ajustezi la vibratia sa. Ce echipa puternica veti forma lucrand impreuna in fiecare zi, nu doar atunci cand simti ca ai probleme ! Mentinand aceasta conexiune, te vei simti in siguranta si traiesti usor. Aura ta este campul de energie ce iti inconjoara corpul fizic. Vizualizand ca plasezi un trandafir roz de protectie la marginea acestei aure, tu stabilesti o granita energetica ceea ce este ca o declaratie in lume ca tot acel spatiu iti apartine tie si este sacru. Trandafirul absoarbe negativitatea si energiile toxice, plus ca actioneaza ca o alarma daca cineva sa apropie din spate si intra in spatiul tau personal. Arhanghelul Mihail urmareste trandafirul tau de protectie pe durata zilei si il mentine acolo energetic daca tu soliciti asta. Acesta este ca un sistem de alarma ce activeaza imediat prezenta sa.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: respecta spatiul personal al altora / ai nevoie de timp in propriul tau spatiu si departe de ceilalti / scoate-te din medii toxice / ai incredere in intuitia ta / vindecare pentru campul tau auric.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma faci sa ma simt in siguranta si protejat. Acum imi traiesc viata deschis si fara frica pentru ca sunt protejat divin astazi si in fiecare zi. Arhanghele Mihail, te rog sa mergi inaintea mea in iubire si protectie intotdeauna. Iti multumesc pentru ca va veghezi mereu !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DESCARCARE DIVINA – MESAJ ABRUPT PENTRU SIGURANTA TA

Arhanghelul Mihail este prezent si iti cere sa ii asculti si sa iei aminte la ghidarea Sa. Ea iti va fi livrata abrupt prin senzatii intuitive definitive de care nu ai cum sa te indoiesti.

Iti este oferit un scut simbolic ca un instrument puternic de protectie. Pe masura ce lucrezi mai mult cu Arhanghelul Mihail, te vei ajusta incet incet la ghidarile si mesajele sale. Ca fiind Marele Razboinic al Luminii, prioritatea sa este sa te mentina in siguranta si bine mereu. Siguranta este definita ca “starea de a fi protejat impotriva oricaror consecinte – fizice, spirituale, sociale, financiare, emotionale, ocupational, psihologice – ale esecului, accidentelor, stricaciunilor, erorilor sau a oricaror alte evenimente considerate nedorite”. Viata este ocupata si ritmul ei este foarte rapid. In orice moment din timp te poti gandi la o multitudine de lucruri de facut, joburi, sarcini profesionale ce au termen limita, gasirea unui loc de parcare, ce sa mananci peste zi, treburi cu copii si tot asa. Foarte usor poti fi neatent si distras de lumea exterioara si astfel sa pierzi semnele angelice livrate tie. Preocuparea spre altii si alte lucruri iti scad abilitatile de observare. Aici este momentul in care Arhanghelul Mihail paseste ferm cu o “descarcare divina” sau atentionandu-te sa te readuca la realitate. El iti livreaza aceste descarcari sau avertismente prin senzatii abrupte definitive. Ai putea auzi brusc sau intui un singur cuvant tare sau o afirmatie scurta cum ar fi “OPRESTE”, “FUGI” sau “MERGI LA DREAPTA” sau sa ai un sentiment extrem de puternic si brusc in tot corpul care sa se simta precum “OPRESTE”, “FUGI” sau “MERGI LA DREAPTA” fara sa stii de ce. Esti rugat sa nu ignori aceste descarcari divine in fiinta ta. Este implicata o mare energie a Arhanghelului Mihail ca sa livreze asemenea mesaje. Trebuie sa stii ca ocupatia lui 24 din 24 este sanatatea si siguranta ta fizica si spirituala.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Intuitie / incredere dincolo de orice / actioneaza acum / atentie ca poti merge pe o cale a vietii nesigura / construiesti in baza de hazard / conditiie meteo sunt extreme, esti avertizat / ai grija mare cu o tranzactie financiara / drum de trafic dificil / atentionare importanta.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca imi ma tii in siguranta si deplin protejat(a). Ma acordez la mesajele tale si actionez rapid in baza ghidarii primite. Ascult, am incredere si actionez in baza calauzirii spontane venite de la Tine. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PROTECTIE SPIRITUALA – LINISTE SI SOLITUDINE

Arhanghelul Mihail te cheama acum sa te conectezi cu el la un nivel profund spiritual in timpul rugaciunilor si starilor tacute de reflectie. Primesti un scut ca un simbol de la Arhanghel drept un puternic instrument de protectie. Arhanghelul Mihail te asista sa te conectezi la el ca si cale de a-ti intari uniunea cu Dumnezeu. In timpul reflectiilor tacute si a rugaciunii, tu iti conectezi mintea la divinitate prin starea de recunostinta, de rugaminte si de slava si lauda. Arhanghelul Mihail trimite toate rugaciunile cu iubire pentru ca tu sa primesti toate cadourile si gratiile de care ai nevoie pentru binele tau cel mai inalt. Procesul rugaciunii eleveaza mintea si inima la un nivel de cunostinta si de iubire a tot ce este divin si aduce incredere si intareste conexiunea prezenta cu Dumnezeu si cu ingerii sai. Arhanghelul Mihail te va ghida in moduri confortabile de a-ti intari conexiunea cu divinul. El te va ghida prin cuvintele folosite, rugaciuni formale, prin aprinderea unei lumanari ambientale, prin crearea unui mic altar pentru ingeri acasa la tine (unde poti pune orice simbolizeaza pentru tine taramul angelic), prin practici de meditatii sau mers la biserica, prin muzica, prin participarea la un grup de dezvoltare spirituala si te va asista sa iti gasesti timp pentru a te conecta cu El la un nivel mai adanc. Este timpul sa stai in liniste in reflectie. Arhanghelul Mihail spune: “Linistea este poarta catre pace!”.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: ai nevoie de timp de pauza ; independenta ; ti se intareste puterea interioara ; rugaciunile iti sunt auzite si raspunde ; stare de devotiune ; esti ghidat si calauzit ; timpul pentru o retragere ; an sabatic ; recunostinta ; inspiratie.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii sa imi creez timp sa stau in reflectie tacuta. Imi fac timp pentru conexiunea spirituala. Rugaciunile mele sunt auzite de ingeri si livrate lui Dumnezeu. Ghidat de Tine, imi fac timp sa reflectez la scopul vietii mele si sa ma conectez profund cu ingerii si ghizii mei. Iti multumesc !

