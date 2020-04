Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 13 aprilie. Racii sunt nevoiți să creadă în ei, Peștii trebuie să aibă încredere în divinitate

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SOCIALIZEAZA SAU ALATURA-TE SI TU

“Fa-ti conexiuni si prietenii noi care te sustin prin implicarea ta intr-un grup de oameni care gandesc ca si tine si te imputernicesc”

Acest mesaj vine ori de cate ori tanjesti dupa conexiunea cu oameni asemenea tie alaturi de care sa te simti imputernicit. Este un semn pentru tine sa iesi din casa si din carapace, departe de computer si sa cunosti oameni cu interese comune cu tine. Esti incurajat din plin sa participi la intalniri, sa onorezi invitatii, sa mergi la cursuri sau workshopuri pe teme ce te bucura si te dezvolta sau sa te implici in grupuri spirituale sau religioase cu care rezonezi ca si ideologie. Din nou, nu este suficient sa discuti online. Ai nevoie de interactiuni fata in fata cu oameni care te pot atinge de mana, te pot imbratisa, te pot privi in ochi si zambi si iti pot oferi sustinere si prietenie pe care sa o simti in tot corpul.

Acest mesaj este si un semn pentru avansare in cariera prin conexiuni de afaceri si socializare. Ti se indica totodata si ca semn sa te indrepti spre un mentor sau sa urmezi un curs ce are legatura cu pasiunile tale. Totul este despre a primi invataturi pe care alti oameni ti le pot aduce, dar si sa dezvolti prietenii.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii sa ma conectez cu cei asemenea mie, alaturi de care sa infloresc la potentialul meu maxim.

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRIMESTI PASIUNE SI SCOP

“Primesti entuziasm care iti da energie si motivatia de a lucra la un proiect plin de semnificatie si foarte drag inimii tale.”

Acest mesaj este un semn al pasiunii pe care o simti si o vei simti pentru un nou proiect care este parte din scopul si misiunea vietii tale. Dorinta ta de a ajuta pe altii te motiveaza sa iti dedici timp acestei directii. Chiar daca nu iti este acum foarte clar despre ce proiect este vorba si cum te vei ocupa mai bine de el, sa ai incredere nestramutata ca ai toata capacitatea sa o faci si ca esti sustinut in acest sens. Pasiunea ta iti da si puterea si curajul necesar pentru a rosti adevar, pentru a cere ce resurse ai nevoie, pentru a vorbi aspecte relevante si a pune intrebarile pertinente ca sa ajungi la cat mai multi oameni, inclusiv prin toate formele de comunicare pe internet.

Petrece-ti timp rostind rugaciuni, cercetand, mergand la studii ca sa fii bun in ce faci, socializand, discutand cu mentori si adunand informatiile necesare pentru a te dedica acestui proiect plin de sens. Doar asigura-te ca etapa in care te pregatesti nu iti intarzie prea mult actiunea in sine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi dai motivatia si sustinerea de a fi folositor vietii mele prin proiectele pe care le realizez, prin oamenii cu care lucrez.

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ASUMA-TI PROPRIA PUTERE DIVINA

“Inlocuieste-ti codependenta in relatii si tendinta de a face mereu placere altora din frica cu o atitudine de imputernicire si asertivitate : asumare de sine si respect pentru tine si pentru altii.”

Acesta este un mesaj de imputernicire care iti reaminteste ca esti facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Ai, deci, puterea lui Dumnezeu mereu in interiorul tau. In plus, tot ce ai experimentat in viata te-a facut sa fii mai puternic. Mesajul iti apare ori de cate ori iti cedezi puterea altora. Poate ca te-ai temut ca ti se poate lua ceva valoros daca nu o faci, daca nu faci conform dorintelor lor. Poate ca te-ai temut ca ramai singur. Sau poate ca esti codependent si implicat in probleme care chiar nu sunt ale tale.

Acum ti se cere sa traiesti un timp al asertivitatii, ceea ce inseamna sa ai propriile tale granite, sa recunosti si sa respecti ceea ce vrei tu, ceea ce simti tu, fara pic de vinovatie, sa spui NU cererilor nerezonabile pentru timpul, banii, energia ta. Asertivitatea te ajuta sa iti onorezi si urmezi ghidarea interioara, cu respect pentru tine si automat cu respect si pentru altii. Aceasta este calea armoniei si sanatatii.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma repui in drepturile mele divine firesti de putere, de respect si de armonie. Ma las calauzita spre relatii si situatii care ma imputernicesc si sunt pentru binele tuturor in acelasi timp.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.