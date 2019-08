HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 13 august. Leii sunt în siguranță, Taurii sunt atenți la propriile vise

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 13 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Acest drum este din misiunea ta personala.

Ingerii ti-au auzit rugaciunile si te calauzesc sa mergi in directia pentru care te-ai nascut. Ai deja idei despre o cariera care ti-ar putea aduce bucurie, entuziasm, oportunitati sa ajuti alti oameni si securitate financiara, iar aceste ganduri sunt indicatori ai misiunii tale divine. Asta inseamna sa fii implicat in activitati care iti aduc fericire, tie si altora. Aceasta carte confirma faptul ca acea cariera la care visezi este misiunea ta personala. Prin urmare, Universul te va sprijini si iti va deschide usile. Mergi inainte cu incredere !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : situatia actuala iti ofera sugestii privind pasul urmator de urmat pe calea ta – urmeaza-ti adevaratele sentimente / ingerii vegheaza asupra afacerii si finantelor tale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, tu cunosti detaliile misiunii mele personale divine si te rog sa ma ajuti sa fiu in acord cu obiectivele mele. Te rog sa imi calauzesti clar actiunile, incat sa-mi urmez cei mai buni pasi pentru a-mi manifesta minunata si importanta mea cariera.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Acorda atentie propriilor vise

Ingerii au lucrat in timp ce visai pentru a te ajuta sa scapi de vechile temeri si sa atingi noi culmi de fericire si de pace. Te-au invatat in timpul somnului, dand raspuns la rugaciunile tale si punand temelie pentru implinirea misiunii personale in aceasta viata. Desi s-ar putea sa nu iti amintesti aceste vise, informatiile se afla in subconstient si te ajuta in multe feluri. Poti accesa multe din sfaturile ingerilor tai tinand un jurnal al viselor. Este bun oricare tip de carnetel. Pastreaza-l la capul patului si scrie in el orice vis iti amintesti din noaptea precedenta. Curand vei recunoaste anumite tipare in temele si simbolurile care apar si care iti ofera calauzire pentru orele de veghe.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Visele care se repeta ti se adreseaza, acorda-le atentia cuvenita / Respecta-ti dorintele si actioneaza pentru implinirea lor / Consulta un expert in domeniul viselor sau o carte de vise / Asigura-te ca dormi suficient / Mergi la culcare linistit.

Rugaciune : Iti multumesc ca ma trimiti la culcare linistit in aceasta seara si ca ma ajuti sa ma bucur de un minunat somn odihnitor. Arhanghele Mihail, te invit in visele mele ca invatator, calauzitor si vindecator. Te rog sa imi permiti sa inteleg aceasta situatie [descrie situatia] la nivel spiritual si sa ma calauzesti.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Angajeaza-te deplin

Ai primit acest mesaj pentru ca te intrebi cum sa imbunatatesti o situatie. Ingerii te sfatuiesc sa te angajezi si implici deplin pentru obtinerea rezultatului dorit. Daca nu esti sigur ca meriti ori ca esti destul de vrednic, atunci rezultatul final va fi nesatisfacator. Totusi, daca te angajezi deplin, vei declansa miscarea potrivita in propria viata.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Implica-te mai mult intr-o situatie sau in actuala relatie pentru a crea mai multa satisfactie / Permite-ti sa te bucuri pe deplin de orice clipa / Implica-te deplin si cu incredere intr-un proiect palpitant / Ai incredere in timp ce vorbesti si scrii / Daca esti artist, simte si constientizeaza fiecare nota, fiecare litera, fiecare culoare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, inger al curajului si al increderii, da-mi taria si curajul tau. Permite-mi sa ma angajez deplin fata de mine, de viata mea si de misiunea mea divina. Te rog sa ma calauzesti astfel incat sa-mi pot deschide complet inima pentru fiecare experienta. Multumesc, multumesc, multumesc !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.