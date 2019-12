HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 13 decembrie. Fecioarele scapă de blocaje, Săgetătorii trebuie să aibă încredere în ceea ce fac

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VORBESTE !

Tu ai mesaje importante de livrat care pot ajuta alti oameni.

Tu esti un mesager iar mesajul tau are nevoie sa ajunga la o audienta mai lartga. Acest mesaj te incurajeaza sa pasesti pe propria ta scena si sa iti livrezi mesajul catre lume. Daca te simti intimidat sa vorbesti in public, urmeaza un curs specializat pe dezvoltarea aptitudinilor de a vorbi in public ca sa ai mai multa incredere in tine si sa iti rafinezi abilitatile de a vorbi. Nervozitatea vine din ganduri de ingrijorare gen “Dar daca nu le place de mine ?” sau “Dar daca nu reusesc?” sau orice frica de ego despre sine. Sinele inalt se focuseaza pe a-i ajuta pe altii prin servicii non egoiste. Asadar, Sinele tau inalte abordeaza orice exprimare publica cu atitudinea “Te rog, Doamne, sa ma lasi sa aduc binecuvantari pentru toata lumea pe care o pot atinge cu ceea ce am de spus.”. toate acele binecuvantari trimise in exterior se intorc la tine cand ajuti oamenii imprastiindu-ti mesajul de iubire. Tine minte ca poti chema oricand pe Arhanghelii Mihail si Gabriel sa te ajute sa vorbesti in moduri clare si pline de putere si incredere.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma calauziti sa ma exprim autentic, increzator, din inima si pentru beneficiul meu si al celor ce ma aud.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TINE UN JURNAL

Daca scrii in mod consecvent despre sentimentele si activitatile tale, iti cresc ideile creative si iti creste increderea in tine si relatia ta profunda cu tine.

Esti un mesager deci primesti permanent idei si sentimente. Acest mesaj iti da ghidarea de a pune pe scris inspiratiile taler intr-un jurnal dar si tot ce simti si experimentezi. Poate fi vorba de o tableta sau chiar de un jurnal clasic in care scrii cu stiloul. Acest act iti activeaza acea parte din creier raspunzatoare de creativitatea si inspiratia ta. Inregistreaza fiecare idee, indiferent cat de nesemnificativa ti se pare ca este. Este foarte usor sa uiti de idei daca treci peste ele, mai ales ca unele sunt de scurta durata dar importante daca reusesti sa le prinzi si valorifici. Ulterior, treci prin toate si le privesti altfel. Acestea sunt ca semintele pe care le plantezi in jurnalul tau si vor inflori candva in creatii minunate.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea data de a scrie ganduri, idei, sentimente iar ca urmare a acestui act creativ sa imi sporesc inspiratia si conexiunea cu divinul din mine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ITI PRIND BINE CURSURILE

A participa la cursuri sau a tine tu cursuri fac parte din chemarea si menirea ta inalta divina.

O educatie superioara si suplimentara fata de ceea ce ai deja este scris in mesajele divine pentru tine iar aceasta iti creste puternic abilitatile si increderea in tne. Acest mesaj te ghideaza sa cercetezi si apoi sa te inscrii spre acele cursuri care rezoneaza cu interesele tale. A te afla intr-un mediu studios iti stimuleaza ideile si te expune la noi perspective. Cursurile sunt totodata si locuri minunate in care sa intalnesti prieteni noi care sa impartaseasca pasiuni comune cu tine. In unele cazuri, acest mesaj indica faptul ca tu sa tii cursurica parte din munca ta divina de mesager pe pamant. Roaga-te pentru ghidare cu privire la care sa fie forma prin care sa le predai oamenilor informatiile tale. Sa stii ca divinitatea iti este alaturi pas cu pas si te tine de mana, trimitandu-ti acei elevi/studenti/clienti care au cea mai mare nevoie de darul tau.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma inspiri sa fiu in contact cu energia inaltatoare de a invata.

