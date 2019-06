HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 13 iunie. Taurii și-au rezolvat problemele, Gemenii trebuie să apeleze la ajutor divin

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 13 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Admite adevarul fata de tine si actioneaza in consecinta

Ai primit acest mesaj fiindca exista un sentiment puternic de care ai incercat sa nu tii seama. Desi te straduiesti sa il dai deoparte, acest sentiment iti cere sa fii cinstit cu tine insuti. Ingerii iti spun ca infruntarea adevarului va fi vindecatoare si iti va oferi directia si calauzirea de care ai nevoie. Ai incercat sa nu tii seama de impulsul launtric, fiindca esti ingrijorat de schimbarile pe care trebuie sa le faci in viata. Arhanghelul Mihail te asigura ca te calauzeste, nevoile iti sunt implinite si relatiile iti raman sanatoase.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Vindeca sau paraseste o situatie nesanatoasa / Nu face compromisuri / Infrunta-ti temerile / Pastreaza ganduri de iubire fara de tine si fata de aceasta situatie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sprijinul pe care mi l-ai dat, ajutandu-ma sa imi infrunt sentimentele cu gratie si acceptare, astfel incat sa fiu cinstit si iubitor cu mine insumi si cu altii. Iti multumesc ca imi dai curaj si tarie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Aceasta situatie este deja rezolvata

Acest mesaj vine sa te asigure ca situatia care te preocupa s-a incheiat in mod fericit. Ingerii au lucrat in culise pentru a vindeca sursa grijilor tale. Desi s-ar putea sa nu fi vazut inca felul in care s-a rezolvat, ai incredere ca asa s-a intamplat. Lasa grijile si relaxeaza-te, avand siguranta ca totul merge bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Nu e nimic de care sa te ingrijiorezi / Totul se va termina cu bine / Aceasta relatie merita sa fie salvata / Ramai in situatia actuala fiindca problemele se vor rezolva curand.

Rugaciune : Las toate grijile si preocuparile in seama ta, in schimbul adevaratei paci in toate aspectele. Iti multumesc ca ai rezolvat aceasta situatie intr-un mod perfect divin pentru toti oamenii implicati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Cere Arhanghelului Mihail sa te ajute in aceasta situatie

Situatia care te preocupa poate fi imbunatatita cu ajutorul ingerilor. Acest mesaj iti aminteste ca niciodata nu este prea tarziu sa chemi ingerii in ajutor, iar sprijinul lor va imbunatati imediat totul. Ei iti vor darui inclusiv pace launtrica, idei si perspective noi. Ingerii te vor ajuta pe cai ingenioase si neasteptate, deci fii deschis fata de miracole care pot lua forme surprinzatoare.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : sa stii ca esti puternic, nu esti o victima / elibereaza orice invinuire fata de tine sau fata de altii / focalizeaza-te pe solutii, nu pe probleme / permite altor oameni sa te ajute / pastreaza-ti mintea deschisa fata de solutiile alternative.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sprijini in aceasta situatie [descrie situatia]. Te rog sa ma ajuti sa fiu in orice clipa plin(a) de credinta si de pace.

