Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 13 iunie. Taurii sunt susținuți, Săgetătorii trebuie să o ia încet

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII GATA PENTRU NOI ORIZONTURI

Opreste-te din a juca totul in siguranta. Pregateste-te pentru noi orizonturi care sa iti schimbe viata. Se anunta o apropiata calatorie. Poate fi vorba de taramuri indepartate sau poate fi o calatorie interna, adica o schimbare in tine de perspectiva, de alegeri care sa iti schimbe viata si destinul. Totul este benefic pentru tine. Uneori te poti simti panicat daca nu esti in mediul tau familiar; totusi, oriunde ai fi esti in siguranta si protejat. Norocul te insoteste.

MESAJ SUPLIMENTAR: O buna parte din gloria unei calatorii este sa iesi din aria obiceiurilor tale vechi, a rutinelor si a lucrurilor repetitive din fiecare zi. Poate sa ti se para infricosator la inceput, insa darurile spirituale nu iti vor fi revelate daca joci mic. Schimbarea se anunta. Lucrurile nu sunt asa cum par a fi. Nu exista cai gresite de a merge pentru ca fiecare aventura este parte din calatorie. Esti sub obladuirea si carmuirea sufletului. Fii pregatit pentru orice. Bucuria calatoriei inseamna sa simti in fiecare zi ineditul unui nou inceput si sa spui multumesc.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa fii alaturi de mine in fiecare noua etapa plina de aventuri a calatoriei vietii mele, sa imi aduci bucurie in suflet si incredere ca sunt pe calea buna. Iti multumesc!

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI PESTE TOT SUSTINERE DE LA OAMENI

Fii deschis sa primesti suport si ajutor de la alti oameni, nu este nevoie sa faci nimic de unul singur. Uneori aceasta sustinere vine de la cine nu te astepti. Daca cineva iti oferta ajutor, accepta-l. Ai incredere ca viata ta este ghidata. Calatori spirituali aflati alaturi de tine pe calea vietii si pe care nu ii vezi sunt gata ca oricand sa fie aici pentru tine sa te sustina la nevoie. Sa stii ca esti foarte iubit, in moduri de care nici nu esti constient. A imparti calatoria inseamna sa stii ca exista suport peste tot in orice moment. Binecuvantarile divine sunt si ele ca o ploaie peste tine. Esti in siguranta. Ingerii si fiintele spirituale sunt adevarate si prezenta lor iti este aproape mereu, la un gand distanta. Ei sunt mesageri de la Dumnezeu si vin cu foarte multa iubire si binecuvantari. Totul este bine.

MESAJ SUPLIMENTAR: Alti calatori ca si tine pe drumul vietii te ghideaza si sustin si te iubesc profund. Stai in liniste si deschide-ti inima ca sa le auzi mesajele si vindecarea. Ei vor veni la tine sub forma de dulci adieri, curcubee si pene ce par a aparea magic in calea ta. Uneori pot veni printr-un mesaj de la un strain. Aceste semne iti arata ca esti pe directia buna si ca totul se deruleaza exact asa cum trebuie.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate fiintele de lumina pamantene si nepamantene pe care le trimiti pe calea mea, de la Dumnezeu, ca sa imi sustina calatoria in modul cel mai usor si placut posibil.

Horoscop. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

STAI IN ADAPOST SI GASESTE RASPUNSURILE

Retrage-te. Reumple-ti resursele interioare. Pune la incubator ideile noi pentru viitor. Reimprospateaza energia. Fa orice ai nevoie sa faci ca sa ai grija de tine. Decoreaza-ti frumos casa, organizeaza-ti posesiunile si vindeca-ti relatiile. Protejeaza-te de forte exterioare ce nu sunt pozitive. Este nevoie sa te pregatesti pentru o energie ca de primavara in viata ta insa fii atent la detalii si pune fundatii bune, altfel iti poate parea coplesitor totul.

MESAJ SUPLIMENTAR: Cand vine iarna sau apare o amenintare de furtuna, calatorul isi gaseste adapost. Este timpul pentru retragere, incubator si adunare de resurse interioare. Este timpul sa planifici si sa iti pregatesti viitorul si traiesti o noua energie de noi inceputuri ca primavara. Calatorul stie importanta odihnei si recuperarii. Ai grija de trupul tau si de sanatatea ta. Vegheaza-ti visele pentru a primi inspiratii si revelatii despre viitor. Repara orice trebuie reparat in viata ta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru momentele de retragere si liniste spre care ma indrumi si in care imi dai inspiratii pentru continuarea drumului meu.

