HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 14 decembrie. Săgetătorii primesc ajutor de acasă, Capricornii se pregătesc de viitor

HOROSCOP. Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RUGACIUNEA FUNCTIONEAZA!

Arhanghelul Mihail iti trimite acest mesaj ca sa te inspire sa iti cresti rugaciunile zilnice pentru a mentine o stare foarte buna de sanatate si vitalitate. Fa tot ceea ce simti ca sa iti cresti rugaciunile, inclusiv sa participi in comunitati care se roaga, in biserici, in temple. Roaga-te mai mult pe cont propriu si cere celor ce sunt suficient de deschisi spiritual sa fie alaturi de tine in acest demers. Sute de studii bine documentate arata puterea vindecatoare si benefica a rugaciunii si au eliminat efectul placebo. Sunt dovezi clare ca cu cat se roaga mai multi oameni pentru o cauza, cu atat mai bun rezultatul indiferent de tipul rugaciunii. Ingerii sunt alaturi de tine in timp ce te rogi iar pacea si armonia pun stapanire asupra ta si a celor implicati. Si tine minte : raspunsul pentru rugaciunea ta este de obicei mai bun si diferit decat ceea ce te asteptai.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : roaga-te cu intentie pozitiva pentru orice situatie din viata ta, fara sa te concentrezi pe aspectul negativ sau pe problema ; in loc sa te ingrijorezi, mai bine spune o rugaciune ; vorbeste deschis cu Dumnezeu despre fricile tale, dorintele tale si sentimentele tale ; cere ajutor si apoi accepta-l cand iti este oferit.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi auzi rugaciunea despre [rosteste situatia] si ca imi raspunzi la ea in cele mai benefice moduri pentru mine si pentru cei implicati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ASCULTA DE AUTORITATEA TA INTERIOARA

Arhanghelul Mihail iti trimite acest mesaj ca sa te inspire sa te incurajeze sa iti folosesti propria ta putere si autoritate intr-o situatie ce te preocupa. Ingerii vad ca ti-ai cedat puterea altora si ti-ai ignorat sentimentele. Este timpul sa iti iei propriile decizii si sa iti rostesti adevarul propriu. Esti sustinut in aceasta experienta, esti imputernicit si ti se da curaj. Ai fost confuz in ultimul timp din cauza mai multor opinii diferite ce te-au coplesit si a sfaturilor cu privire la ce sa faci si ce sa nu faci. Acest mesaj iti reaminteste sa urmezi propriile actiuni dictate de vocea ta interioara. Tu stii cu adevarat care e cea mai buna cale de urmat de catre tine, chiar daca asta inseamna sa interactionezi cu autoritati ce te-ar putea intimida.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : ai incredere in intuitia ta ; asuma-te cu adevarat ; da-ti permisiunea sa faci ceea ce vrei ; fa schimbarile interioare la care ai visat.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii pe masura ce imi iau inapoi puterea si ascult de intuitia mea, de dorintele mele si de trairile mele.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Asteapta-te la un miracol

Acest mesaj te asigura ca o schimbare pozitiva de sanatate apare ca urmare a unei rugaciuni, a gandirii pozitive si a interventiei divine. Credinta este recompensata in moduri fericire si neasteptate. Este timpul sa ramai pozitiv si sa eliberezi orice frica spre Dumnezeu si ingeri. Ei ti-au auzit si raspuns la rugaciuni. Vei avea parte de binecuvantari minunate din aceasta situatie. Si cel mai important, Arhanghelii Mihail si Rafael te ajuta sa simti pacea acum pentru ca serenitatea este cea mai puternica fundatie pentru sanatatea ta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : contacteaza un grup de rugaciune ca sa te rogi pentru o situatie pe care o vrei rezolvata ; cere arhanghelilor sa iti creasca increderea si credinta ; foloseste doar cuvinte pozitive atunci cand iti descrii starea de sanatate ; afirma zilnic : Sunt sanatos in toate felurile chiar acum.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si Rafael, va multumesc pentru interventia miraculoasa si energia vindecatoare de care am parte de la voi.

