HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 14 iulie. Gemenii sunt călăuziți de stele, Scorpionii sunt înconjurați de magia vieții

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 14 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PASIUNE SI PLACERE, SAVUREAZA-TI VIATA

Gaseste bucurie in moment. Indiferent ce are loc in viata ta, tu focuseaza-te doar pe ceea ce este splendid, minunat si plin de placere si totul se va imbunatati. Traieste delicios. Iubeste des si traieste din plin. Pretuieste-ti prietenii. Umple-ti viata cu oameni, experiente si locuri care iti aduc satisfactie si bucurie. Renunta la oamenii si situatiile in care nu esti apreciat si imputernicit. Da-ti permisiunea sa fii fericit.

MESAJ SUPLIMENTAR : Cand un calator spiritual intalneste in drumul sau un grup de oameni care danseaza, el se opreste si danseaza impreuna cu ei. Uneori suntem atat de prinsi in provocari si ingrijorari incat uitam sa ne focusam pe ce este maret in clipa prezenta. Nu esti menit ca doar sa muncesti sustinut si sa fii practic si eficient. Imbratiseaza placerile ori de cate ori poti. Permite simturilor tale sa fie satisfacute. Poti creste spiritual prin portii de bucurie nu neaparat prin provocari dureroase. Danseaza, mananca si bea bine, imprastie bucurie oriunde mergi.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa traiesc cu bucurie si sa vad bucuria in fiecare clipa a vietii mele. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Depaseste obstacolele, poti depasi orice

Daca exista un blocaj in viata ta, tu ai in tine absolut toate resursele necesare nu doar sa il depasesti ci sa obtii un rezultat inaltator. Indiferent care este obstacolul, tu iti poti activa puterea interioara ca sa treci prin el si sa il lasi in urma. Daca exista un vis pe care ti-l doresti dar nu l-ai implinit inca, sa stii ca ai toate abilitatile sa dai la o parte sabotori si blocaje care te impiedica sa il traiesti. Foloseste aceste blocaje drept pietre de hotar in calea realizarilor tale si succesului in viata.

MESAJ SUPLIMENTAR : Cand un calator divin intalneste un obstacol in cale, el intelege ca exista mai multe cai pentru a-l depasi. Tot ce ai nevoie e in tine acum. Toate abilitatile ce iti sunt necesare sunt deja la tine. Daca esti blocat pe o cale, gaseste alta. Acum traiesti o perioada puternica in care sa iti dezvolti puterea interioara. Cand vei privi inapoi, vei vedea cat de multe daruri ai capatat de la viata in aceste vremuri.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii si calauzesti sa fiu constient de intreaga mea putere de a merge mai departe si a depasi orice obstacol care ma face mai puternic.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MERGI CALAUZIT DE STELE

Ai incredere in instinctul tau. Ai credinta ca o putere mai mare iti directioneaza viata spre bine. Crede. Permite ca deciziile tale de viata sa fie dictate de ceea ce simte inima ca inseamna bucuria ei si de ce iti aduce multa bucurie. Relaxeaza-te. Fii rabdator. Urmeaza-ti scanteia. Viata ta chiar este calauzita divin. Totul merge conform unui plan minunat pentru viata ta. Fii increzator ca totul este bine.

MESAJ SUPLIMENTAR : Uneori nu poti vedea calea in fata ta dar cand stai pe loc linistit poti gasi drumul corect pentru tine ca sa mergi mai departe. Este ca si cum ai naviga calauzit de stele. Poate ca nu poti vedea fiecare detaliu al caii tale dar cand ai incredere in lumina stelelor, in ghizii tai spirituali tacuti si in steaua nordului, tu poti naviga in intuneric spre lumina rasaritului si sa ajungi la locul potrivit si la momentul potrivit.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca calauzirea oferita in fiecare moment si pentru ca ma faci sa am incredere ca totul este si va fi bine in viata mea.

