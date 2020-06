Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 14 iunie. Taurii trebuie să aibă răbdare, Fecioarele trebuie să ia decizii

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IUBIRE DE BUNICI

“Tu ai o conexiune speciala cu un bunic care nu va putea sa dispara vreodata!”

Arhanghelul Mihail si ingerii sai doresc ca tu sa stii ca bunicii tai te iubesc foarte mult. Tu ai o relatie cu totul speciala cu un bunic sau o bunica sau cu ambii iar iubirea lor te ajuta chiar acum. Orice ar fi, tu si acest bunic sau bunica sunteti si veti fi intotdeauna conectati prin aceasta iubire speciala. Vei primi mereu sustinerea si sprijinul lor chiar daca sunteti departe unul de altul, cum ar fi in planuri diferite de existenta. O legatura speciala calatoreste intre oricare dimensiuni de timp si spatiu, chiar intre Rai si Pamant!

Iubirea ta face ca acest bunic sa fie foarte fericit acum. El sau ea iti transmit si ca este foarte mandru de tine si te incurajeaza sa continui in viata sa iti descoperi talentele ascunse si menirea care iti aduce bucurie. Daca ai nevoie de ajutor de la acest bunic, tot ce ai de facut este sa il ceri! Poti face asta purtand o discutie in tacere in mintea ta sau scriind o scrisoare sau cerand cu voce tare pur si simplu. Acest bunic va face orice ca sa te ajute si probabil o va face intr-un mod cu mult mai bun decat ti-ai imaginat sau sperat.

Cel mai bun mod sa iti ajuti si iubesti bunicul/bunica este sa mentii o stare de fericire si sa fii o persoana sanatoasa, ca sa traiesti mai departe viata data tie prin ei, si in onoarea lor! Ai grija de tine, fa tot ce e bun si vei continua sa iti faci bunicii mandri.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci mesaje de iubire de la bunicii mei si pentru ca ma ajuti sa inteleg ca legatura noastra este unica, permanenta si vie pentru mine!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

MERITA SA ASTEPTI

“Rabdarea ta va fi recompensata.”

Tu stii ce vrei si astepti de ceva timp pentru asta. Acest mesaj iti transmite ca rabdarea ta urmeaza sa primeasca recunoastere si gratificare cat de curand. O dorinta a inimii iti va fi implinita. Va fi, cel mai probabil, mult mai bine decat te-ai asteptat.

Totul se intampla doar la momentul perfect si de aceea este nevoie sa astepti. Ai avut lectii de invatat si alti oameni au trebuit sa fie si ei gata la randul lor. Acum, totul este aliniat iar tu vei vedea ca rugaciunile ti-au fost raspunse. Toata rabdarea si munca sustinuta va fi recompensata.\

Deocamdata tine-ti mintea focusata pe ce vrei si nu te gandi deloc cu frica la nimic. Daca incepe sa ti se faca frica, cere ingerilor ajutor. Ai nevoie sa iti mentii credinta treaza clipa de clipa.

Ceea ce iti doresti e ceva pentru care merita sa astepti. In loc sa te multumesti cu ceva sau cineva care este doar “suficient de bun”, tu sa stii ca meriti sa ai tot ceea ce e mai bun. Tu meriti ce e mai bun!!

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi intaresti rabdarea si credinta ca dorintele mele sunt auzite si implinite. Astept momentul perfect divin pentru care visele mele merita sa devina realitatea mea!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VINDECATOR

“Tu ai puterea sa ajuti si sa vindeci pe altii.”

Acest mesaj inseamna ca esti un vindecator care ajuta oamenii si animalele sa se simta mai bine. Tu deja stii cum sa vindeci in multe moduri si in timp vei mai invata prin cursuri, carti si experienta personala. Primind acest mesaj, ti se cere sa ai incredere in puterea ta de a vindeca. Nu esti singur niciodata in momentele in care ajuti: a fi un vindecator inseamna doar ca te deschizi la iubirea divina care curge prin tine dar curge si prin oameni, animale sau situatii care pot beneficia de aceasta iubire. Devii un canal ca iubirea divina vindecatoare sa ajunga prin tine de la sursa spre cine are nevoie. Si fiinta sau situatia vindecata are aceeasi iubire dar este posibil ca temporar sa fie obturata, blocata din cauza unor emotii, ganduri, situatii pe care nu stie cum sa le gestioneze si e captiv in ele.

Cere ingerilor sa te ajute cu aceasta munca. Ei te pot trimite la cursuri, iti pot raspunde la intrebari si ghida in acest proces. Iti poti folosi aceste abilitati pe tine insuti. Cu cat ai mai multa incredere in iubire, cu atat esti mai puternic in abilitatile tale de vindecare. Cere ingerilor sa iti creasca credinta si ei vor fi fericiti sa o faca.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca faci din mine un canal de iubire care leaga iubirea divina dintre noi toti ca un fluviu lin si linistit.

