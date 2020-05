Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 14 mai. Fecioarele au parte de miracole, Balanțele își deschid sufletul

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VINDECATOR MISTIC, PRIN TINE CURGE ENERGIE VINDECATOARE

Vindecare interioara si exterioara la toate nivelele are loc in viata ta. O situatie, o relatie sau o provocare de ordin fizic se va rezolva. Ai credinta ca se va intampla asa. Acum este timpul sa gasesti sursa provocarilor tale. Transforma suferintele interioare si fa-o acum. Nu trebuie sa mai porti aceasta povara cu tine. Tu esti o forta vindecatoare si pentru altii, in caz ca nu esti constient de asta.

MESAJ SUPLIMENTAR: Sunt vremuri cand un calator divin se abate in drumul sau ca sa gaseasca vindecatorul mistic. Vindecatorul il invata ca totul in natura are abilitatea de a se restaura si vindeca si iti reaminteste ca si tu ai in tine aceasta forta. Pentru ca vindecarea sa se produca in exterior, este esential ca mai intai ea sa aiba loc in planurile interioare. Ca sa faci asta, stai cu ochii inchisi in stare de relaxare si pace absoluta si vizualizeaza-ti un viitor excelent pentru tine asa cum il vezi si vrei tu, apoi ai incredere ca vindecarea este pe drum spre tine. Repeta acest proces de cateva ori pe zi, zi de zi. Pot aparea aspecte din vieti trecute tocmai ca sa fie eliberate. Ingerii responsabili pentru restaurare si vindecare lucreaza cu tine ca sa iti rezolve provocarile fizice si emotionale. Ai rabdare si ai incredere ca dincolo de suprafata totul este bine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca, impreuna cu ingerii vindecarii, te asiguri ca eu sunt si voi fi bine din toate punctele de vedere. Am incredere si recunostinta in ajutorul tau!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ESTI IN FLUX, TOTUL CURGE BINE

Desprinde-te cu curaj de tarm. Intra in flux. Te misti acum intr-o perioada de usurinta si gratie. Totul se deruleaza perfect si in timpul potrivit pentru tine. totul se aseaza asa cum trebuie pentru ca tu nu opui rezistenta si nu manifesti control, ci stii sa te lasi purtat de uriasa forta naturala a marelui fluviu numit Viata. Bucura-te de calatorie. Nu este momentul sa incerci sa controlezi niciun eveniment din viata ta. Lasa Creatorul sa te sustina. Nu trebuie sa faci totul de unul singur. Gloria Universului curge prin tine, simte-o.

MESAJ SUPLIMENTAR: Nu este mereu usor sa te desprinzi de siguranta pe care ti-o ofera tarmul atunci cand navighezi in corabia vietii tale. Totusi, acest mesaj iti cere sa iti asumi riscul de a da drumul. Cand esti cu adevarat in flux, nu trebuie sa impingi sau sa tragi cu efort ca sa faci ca lucrurile sa se intample. Poti curge in jurul oricarui obstacol, ocolindu-l. Daca exista vreo situatie in viata ta care nu se aseaza asa cum e mai bine, da-i drumul si renunta sa mai incerci. Nu este timpul potrivit. Cand esti in starea de flux, nu impingi raul sa mearga mai repede si nici nu vaslesti impotriva curentului sau. Doar te bucuri si te lasi purtat de calatorie. Daca nu simti curentul bland si usor al vietii, poate insemna ca incerci sa controlezi situatiile din viata ta sau ca ai judecata sau critica de sine. Felul in care sa te muti sa fii in flux este prin recunostinta si apreciere si permitand altora si spiritului tau sa te sustina si ajute.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa renunt la control si incrancenarea ca lucrurile sa iasa asa cum vreau eu si sa vad ca ele ies asa cum e cel mai bine pentru tine. Iti multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CALATORIE SUB CLAR DE LUNA, CREDE IN MAGIE

Magia vietii este peste tot in jurul tau. Dimensiunile spirituale si taramurile angelice sunt doar la un gand distanta. Valul este foarte subtire intre tine si taramul zanelor, elfilor, ingerilor si fiintelor spirituale ce te inconjoara. Este cu adevarat un univers magic si cheia de a deschide usile acestui univers magic este sa ai incredere. Chiar si daca nu vezi, ai incredere ca esti sustinut in moduri misterioase si minunate. Totul nu este doar precum vad ochii tai. Ai incredere in intuitia ta si in ghidarea pe care o primesti de la spiritul tau. Ai credinta!

MESAJ SUPLIMENTAR: Atunci cand un calator divin merge pe calea sa sub lumina clara a lunii, fiintele mistice il inconjoara si insotesc iar magia este din abundenta prin padurile fermecate. Desi calatorul nu poate vedea clar asa ceva, el are incredere ca este scaldat in binecuvantari si sustinere. Cheia ca miracolele sa iti apara la tot pasul in viata ta este sa crezi in ele si sa ai credinta ca esti sustinut de fiintele nevazute ce actioneaza in acord cu binele tau suprem.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate binecuvantarile pe care le reversi asupra vietii mele impreuna cu toate fiintele de lumina vazute si nevazute ce exista pe calea mea.

