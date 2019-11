HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 14 noiembrie. Berbecii sunt creatori magici, Capricornii înfloresc

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 14 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI UN CREATOR MAGIC

“Esti o persoana magica care isi poate manifesta intentiile clare in realitate.”

O mare parte din puterea mea pe care o trimit spre tine vine si din conexiunea cu natura si cu animalele. Daca ai fost prea mult timp in spatii inchise, iti poti regasi puterea personala pur si simplu iesind in exterior. Aceasta miscare simpla te va plasa intr-o lume de bine si iti va retrezi natura ta magica spirituala. Permite luminii Soarelui, atmosferei magice a Lunii dar si stelelor sa iti trezeasca amintirile antice care poate sunt in stare adormita. Lasa-ti sufletul sa isi reaminteasca de abilitatile tale magice si apoi pune-le imediat la treaba pentru binele tuturor. Ia-ti inapoi armele spirituale si mergi cu viteza spre lumina, activand magia care e in tine si in toti. Aceasta este o misiune ce trebuie implinita, iar tu esti unul dintre cei ce ne poti ajuta in acest sens.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: ai incredere absoluta ca dorinta ta cea mai mare se va manifesta ; ia o decizie clara ; pune-ti energia spre manifestarea viselor ; sa stii ca meriti sa primesti binele ; cand tu castigi, si altii castiga deasemenea ; tine-ti gandurile bune focusate spre dorinta si departe de frica.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi reamintiti de puterea mea magica divina si pentru ca ma calauziti sa o activez si manifest in viata mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ITI LIVRAM FARA LIMITA

“Iti sunt livrate divin toate cele necesare vietii de azi si pentru toate zilele viitoare”

Acest Univers este unul abundent, plin cu tot ce este nevoie si mai mult decat atat pentru fiecare in parte. Totusi, formatul de energie pe Pamant este despre polaritati. In acest caz, este despre a da si a primi. Cheia unei vieti abundente este sa le echilibrezi pe amandoua. Daca doar dai, te vei simti secatuit, frustrat si vei experimenta lipsa. Daca doar primesti, nu te vei bucura de ceea ce dai. Echilibrul vine din a da cu curaj asa cum esti calauzit apoi sa primesti cu bucurie si recunostinta. Este exact precum respiratia: atat inspiratia cat si expiratia sunt la fel de importante. Practica daruirea si primirea in fiecare zi si nu vei duce lipsa niciodata de nimic.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: nu te teme cu privire la viitor ; sa stii ca vei avea intotdeauna suficient de mancare ; nevoile tale vor fi implinite mereu ; petrece timp pe malul marii ; inoata ; locuieste aproape de o plaja sau intr-o comunitate aproape de mare ; practica orice forma de miscare sau sport in contact cu valurile marii ; da bani sau timp pentru o cauza ce are legatura cu viata la malul marii.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru indemnul de a trai in echilibru intre a da si a primi si pentru reasigurarea abundentei in care voi imi scaldati viata in fiecare zi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII PUTERNIC!

“Tu esti mult mai puternic(a) decat crezi ca esti, iar puterea ta iti asigura un deznodamant fericit.”

Vezi-te ca fiind puternic(a) si victorios/victorioasa. Nu te plange de nimic. Nu invinovati pe nimeni sau nicio conditie exterioara. Tu esti intruchiparea puterii nu a victimizarii. Pe masura ce te ridici deasupra vechilor tendinte si te vezi intr-o noua lumina de imputernicire, viata ta se va schimba in moduri miraculoase. Vei atrage noi oportunitati, forme de abundenta si relatii care sa te ajute sa iti manifesti cel mai inalt potential. A fi puternic inseamna sa te vezi in cea mai favorabila lumina pe care ti-o poti imagina. Fii autentic si permite-ti sa simti cele mai sincere emotii dar cel mai important, fii puternic fara sa ramai in ele.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: nu te subestima ; evita sa te plangi, vaieti sau sa te scufunzi in gandire negativa ; implica-te in program de exercitii fizice pentru combaterea excesului de greutate ca sa iti faci corpul mai puternic.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi vedeti puterea si ma ajutati si pe mine sa ma vad asa cum va vedeti voi, puternic, imputernicit, minunat.

