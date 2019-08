HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 15 august. Racii învață să comunice sănătos, Vărsătorii sunt pregătiți pentru o experiență care le va schimba viața

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 15 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama! Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

HAI, INCREDINTEAZA CU NADEJDE LUI DUMNEZEU !

“Respira adanc si atunci cand expiri, elibereaza spre Dumnezeu o situatie care te preocupa, pentru a primi vindecare si raspunsuri.” Ai primit acest mesaj pentru ca exista un subiect ce te preocupa si te trage in jos ca energie iar aceasta povara poate fi ridicata de pe tine daca o incredintezi divinitatii. Nu trebuie sa te descurci singur cu aceasta situatie pentru ca ajutorul divin iti este mereu la dispozitie. Poate ca ai uitat sau poate ca nu esti sigur cum sa dai drumul si sa il lasi pe Dumnezeu sa preia aceasta situatie.

Pe masura ce citesti acest mesaj, fa o pauza pentru a te ruga din inima ta, cerand ajutor ca sa te eliberezi de orice povara ai duce. Foloseste orice cuvinte sincere simti. Daca tii de problema cu atasament si incrancenare nu se va rezolva, ba chiar se poate complica.

Arhanghelul Mihail si ingerii sai ne reamintesc ca Dumnezeu a fost si este mereu cu noi inca de la inceputul timpurilor si existentei materiale. Acest mesaj este o reamintire care sa iti creasca increderea ca divinul stie cum sa rezolve orice probleme. Insa pentru asta, trebuie ca mai intai sa vrei sa dai problema ta lui Dumnezeu, pentru ca ti se respecta vointa si liberul arbitru.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ajuti sa constientizez faptul ca nu sunt singur in provocarile mele. Aleg sa incredintez orice zbucium lui Dumnezeu si am incredere in rezolvarea pe care El o are.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ECHILIBREAZA-TI ENERGIA MASCULINA CU CEA FEMININA

“Permite aspectului tau feminn sa te inspire creativ si aspectului tau masculin sa iti dea incredere.”

Acest mesaj apare ori de cate ori te simti blocat in energia ta masculina din cauza unui loc de munca competitiv sau stresant sau din cauza unei situatii de familie. Poate ca te simti ca si cum trebuie sa te lupti sau sa fii extra vigilent. Totusi, indiferent de circumstanta prezenta, ti se transmite ca, pentru binele tau, acum este un moment in care trebuie sa echilibrezi energia masculina din tine cu delicatetea hranitoare a energiei tale feminine.

Fiecare persoana, indiferent de sex, are atat energie masculina cat si feminina in sine, iar echilibrarea lor este esentiala pentru sanatate si pentru o viata eficienta. Energia feminina primeste idei inspirate divin si inspiratii creative iar energia masculina pune aceste idei in actiune si aplicare. Ambele sunt la fel de importante pentru ca ele sunt parteneri 50-50.

Prea multa energie feminina duce la pasivitate in care visele exista, inspiratia exista dar nu exista suficienta energie pentru a se actiona spre implinirea lor. Prea multa energie masculina poate duce spre actiuni agresive si neinspirate divin.

Rugaciunile te ajuta sa gasesti acest echilibru. Dupa ce il obtii, vei descoperi cum nivelul de stres ti se reduce substantial. Vei fi mult mai usor in stare sa te relaxezi cand termini munca, sa iti iei vacante, sa te bucuri de ore si zile libere fara sa te gandesti la job si responsabilitati. Dar vei fi si mult mai usor capabil(a) sa actionezi cu energie buna atunci cand ai planuri si vise inspirate divin.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii sa fiu un om echilibrat energetic, pentru ca ma calauzesti sa imi imbin armonios aspectele feminine si masculine din fiinta mea, pentru binele meu si al tuturor celor implicati in viata mea.

