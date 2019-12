HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 15 decembrie. Taurii sunt pe calea cea bună, Peștii sunt protejați

HOROSCOP. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CARTI : Te conectezi cu scopul divin pe care il ai prin implicarea in lumea cartilor

Iubirea ta pentru carti a cerut acest mesaj pentru tine. Tu esti capabil sa gasesti ceva interesant intre copertile oricarei carti si interesele tale de literatura sunt largi si variate. Nu este surprinzator ca scopul vietii tale implica cuvantul scris. De exemplu, poti lucra cu bucurie intr-o librarie, editura, site cu articole, magazin, domeniul media. Poti fi atras sa scrii o carte iar ingerii te sustin.

Poti gasi raspunsuri si directie pentru drumul tau viitor selectand si intuitiv carti care te cheama. Chiar daca subiectul nu are legatura, aparent, cu o cariera pentru tine, ai incredere ca exista un mesaj valoros pentru tine in acele pagini. Esti condus pe calea divina a scopului tau, pas cu pas.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a-mi folosi dragostea pentru cuvant in munca si cariera mea !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TE AFLI PE CALEA CEA BUNA : Continua sa faci ceea ce faci pentru ca functioneaza

In cazul in care te indoiai de planurile si sentimentee tale, acest mesaj este felul ingerilor Arhanghelului Mihail sa te incurajeze sa continui cu scopurile si obiectivele tale prezente. Chiar gestul de a avea un vis spre care sa muncesti a adaugat pasiune si semnificatie vietii tale.

Acum, ingerii te incurajeaza sa faci actiuni concrete pozitive in legatura cu visul tau actual. Ei stiu ca te simti mai fericit si implinit dedicand timp zilnic acestei directii. Centreaza-ti mintea si corpul cu cateva respiratii profunde. Inchide ochii si in liniste cere ingerilor tai pazitori : Va rog sa imi dati semne clare, ghidari, motivatie si scop.”. Observa gandurile si sentimentele pe care le primesti cand faci aceasta solicitare. Lucreaza in echipa cu ingerii tai cerandu-le informatii suplimentare si claritate si apoi urmeaza ghidarea ce apare.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru incurajarea si sustinerea de a-mi continua drumul si visul !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SUPORT : Scopul vietii tale te sustine in totalitate

Ai primit acest mesaj ca semn ca esti total sustinut…mai ales daca te comiti spre scopul vietii tale, mentii intentii pozitive si urmezi ghidarea divina. Te poti simti nesigur cu privire la varii directii diferite posibile pentru drumul tau profesional. Poate te simti blocat intr-un loc de munca ce iti ofera siguranta financiara dar fara alte satisfactii. Poate ai depasit entuziasmul intr-o meserie ce candva te fascina. Sau te poti intreba cum sa construiesti o fundatie financiara pentru o afacere ce are baze spirituale. Ingerii si Arhanghelul Mihail iti transmit sa te bazezi pe ei pe masura ce parteneri de incredere pentru munca ta vor aparea in calea ta. Rolul tau este sa discuti cu ingerii permanent, desigur in tacere, despre visele, sperantele, asteptarile, nesigurantele tale si alte aspecte. Spune-le tot. Apoi asculta-le raspunsurile care vin spre tine ca sentimente puternice, idei si semne in care simti ca ai claritate. Daca nu esti sigur cu privire la corectitudinea ghidarii, cere semne suplimentare. Ingerii au numai fericire, pacea lui Dumnezeu si cele mai bune intentii pentru tine.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma indrumi cu claritate pas cu pas pe drumul carierei mele in care sa imi aduc menirea la implinire in aceasta lume si sa traiesc foarte bine

