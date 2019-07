HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 15 iulie. Berbecii au casa protejată, Gemenii sunt sfătuiți să iasă dintr-o situație nesănătoasă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 15 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PROTECTIA CASEI – CASA TA ESTE TEMPLUL SI CASTELUL TAU

Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri stau ca un cerc de gardieni in preajma casei tale zi si noapte.

Scutul iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Arhanghelul Mihail a auzit cerintele tale de nevoie de protectie din partea Lui pentru casa ta, locuitorii ei, animalele de companie. Arhanghelul Mihail sta in jurul casei tale, la intrare, la ferestre, in special noaptea si atunci cand nu esti acasa. Vizualizeaza-l pe Arhanghelul Mihail cum sta la usa de la intrare si cum un inger al Sau este la fiecare alta usa a casei si la fiecare fereastra, apoi mergi la culcare linistit sau in treburile zilei ! Ingerii sunt atrasi natural spre locuri de iubire si frumos asa ca este important sa mentii o energie ridicata in casa prin curatenie regulata si curatarea energetica a casei (cu uleiuri esentiale pure, cu lemn sacru samanic Palosanto, cu sare pusa la colturile fiecare camere, cu aerisit in fiecare zi). Arhanghelul Mihail rezoneaza si cu vibratia inalta a sunetelor vindecatoare cum ar fi a bolurilor cantatoare sau al aromei de salvie. Salvia este o planta considerata sacra de samani iar Arhanghelul Mihail se conecteaza rapid la aceasta aroma pentru a curata energiile negative si dense din casa si din orice spatiu precum birou, afacere sau masina. Purificarea regulata a atmosferei din casa mentine energiile la vibratie ridicata. Poti mentine o vibratie ridicata a iubirii in casa si prin crearea unui altar pentru ingeri, cu figuri de ingeri, flori, o lumanare parfumata, icoane si alte simboluri ce reprezinta ingerii precum aripi aparute in calea ta (si care desigur sunt trimise de ingeri).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : casa noua / familie fericita / ocazie frumoasa de reunire a familiei / un nou membru de familie / un nou copil / renovari de sicces / imbunatatiri in spatiul unde stai / decorari minunate care aduc stare de bine / feng shui pentru casa sau pentru afaceri.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma faci sa ma simt in siguranta in casa mea. Ma simt ghidat, protejat si calauzit de Tine si de ingerii Tai. Sunt inconjurat de oameni iubitori, ingeri pe pamant. Traiesc intr-o casa care imi hraneste sufletul si ma umple de pace. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Dumnezeu se ocupa de problemele noastre.

Aceasta carte iti aduce mesajul linistitor ca Dumnezeu se ocupa de asta, ingrijindu-se de toate amanuntele. Lasa toate grijile in seama Lui si inceteaza sa mai inoti impotriva curentului. Exista un curs natural pe care il are aceasta situatie si este important sa ai incredere ca lucrurile merg in directia buna pentru ca asa este.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : cere ajutor si permite sa il primesti atunci cand iti este oferit / Dumnezeu ti-a auzit rugaciunile si ti-a raspuns la ele / o rezolvare miraculoasa este deja in curs / bucura-te de viata, caci Dumnezeu are grija de orice problema ar aparea.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti sa scap de aceasta situatie lasand-o cu credinta si incredere in seama intelepciunii Tale divine si a iubirii Tale nesfarsite, pentru a rezolva si a vindeca orice si pe oricine este implicat.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Este timpul sa iesi din aceasta situatie nesanatoasa

Ingerii ti-au auzit rugaciunea de ajutor si raspunsul lor vine prin aceasta carte. Ati indurat prea mult timp o situatie toxica, investind timp si energie care nu au dat rezultate sanatoase. Aceasta experienta nu este benefica pentru tine si pentru ceilalti oameni implicati. Nu trebuie sa ramai in negativitate. Paraseste aceasta situatie fara ezitare sau vinovatii. Ingerii te vor ajuta astfel incat plecarea sa fie cat mai armonioasa posibil. Esti pazit si protejat. Urmeaza-ti pas cu pas calauzirea launtrica.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : solicita un nou loc de munca / detoxifiere de alcool, tigari sau alte droguri / apeleaza la un consultant specializat in relatii / vorbeste deschis persoanei cu care ai dificultati / adopta o dieta mai sanatoasa / muta-te in casa noua / consulta un avocat de divorturi daca asa simti / asigura-te ca mediul in care locuiesti este liber de toxine si energii negative.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, asupra caror aspecte ale vietii mele trebuie sa ma focalizez mai mult acum ? Multumesc ca m-ai ajutat sa iti aud raspunsurile si ca mi-ai dat curajul de a face schimbari sanatoase in viata mea.

