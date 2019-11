HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 15 noiembrie. Leii primesc răspunsuri, Scorpionii trebuie să se simtă în siguranță

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 16 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CREDE IN TINE PRIN INCREDEREA TA IN DUMNEZEU

“Crede in tine crezand in Dumnezeu ca lucreaza prin tine.”

Te-ai indoit cumva de tine, suflet drag ? Acest mesaj este o reasigurare ca Dumnezeu este in tine si lucreaza prin tine. Ai incredere in abilitatea nelimitata a lui Dumnezeu sa rezolve si sa vindece orice si pe oricine (cat timp liberul arbitru al altora este aliniat cu vointa lui Dumnezeu). Roaga-te ca vointa ta sa fie aliniata cu a lui Dumnezeu si vei fi o forta divina de neoprit. Muta-te din modulul de ingrjorare despre tine – daca poti, daca stii, daca esti in stare – in cel in care ai incredere ca Dumnezeu care lucreaza prin tine poate face orice.

Acest mesaj este un semn ca esti in siguranta si protejat pe masura ce urmezi ghidarea interioara si faci schimbari pozitive. Continua sa verifici cu Dumnezeu fiecare pas pe drum si vei experimenta o cale rapida spre implinirea deplina.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti ca Dumnezeu lucreaza prin mine si pentru ca astfel imi cresc increderea in mine si in capacitatea mea de a fi aliniat cu divinul.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ESTE VORBA DESPRE CEVA CU MAI MULTE FATETE SI ASPECTE

“Sunt multe straturi si dimensiuni ale situatiei sau persoanei de care intrebi sau la care te gandesti acum cand citesti mesajul.”

Persoana sau situatia la care te gandesti acum sau despre care ai intrebat inainte de a citi acest mesaj are fatete multiple, precum o piatra pretioasa pe care o vezi diferit ori de cate ori o misti sau o privesti din alt unghi. Asta inseamna ca sunt mai multe aspecte ce trebuie luate in considerare. Nu exista un unic adevar aici ci mai multe care pot crea contradictii, inconsistente si confuzie. Ai nevoie sa fii sincer cu tine daca aceste aspecte sunt acceptabile pentru tine sau te supara.

Daca intrebi despre o anumita persoana, acest mesaj este un semn al unei relatii imprevizibile si pe alocuri complicate. Unii pot considera asta ca ceva ce ii tine in priza, in timp ce pentru altii este prea obositor si dramatic acest tip de relationare. Majoritatea oamenilor au straturi peste straturi si cat timp cealalta persoana se comporta etic si cu integritate, poti beneficia din relatie. Din nou, este o chestiune de onestitate cu privire la ce iti place si ce nu, iar acest lucru este sacru. Nu esti obligat sa accepti ce nu iti place, doar pentru ca altora li se pare in regula.

Daca intrebi despre o situatie anume, mesajul este un semn ca nu exista un unic raspuns corect. Uneori se intampla asta pentru ca liberul arbitru al fiecaruia modeleaza un rezultat final si nimic nu a fost predeterminat.

Indiferent care este cazul tau, daca esti confortabil in ambiguitate si intr-un viitor nedeterminat ci liber sa fie modelat din mers de cei participanti la construirea lui, este o oportunitate sa fii directorul propriului film artistic de geniu numit viata ta. Tu esti facut dupa chipul si asemanarea Creatorului, deci iti poti crea un prezent si un viitor minunat asa cum iti doresti.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru calauzirea de a fi constient de liber meu arbitru divin de a-mi crea relatiile si situatiile ce imi aduc satisfactie, eliberare, bucurie, implinire. Sunt liber si imi asum totala raspundere pentru tot ce experimentez.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IERTAREA VINDECA SI TE VINDECA

“Este timpul sa eliberezi orice furie reprimata pentru ca altfel iti blocheaza sanatatea si fericirea.”

Acesta este un mesaj foarte frumos de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai care te iubesc foarte mult si vor sa te ajute sa iti atingi urmatorul nivel pozitiv in sanatatea si fericirea ta. Ei vad ca te blochezi si te tii inapoi de o furie reprimata si de anumite resentimente. Cel mai probabil tu deja stii despre ce e vorba si ce trebuie sa eliberezi din tine, dar poate ca ai avut dificultate in a da drumul cu adevarat.

Iertarea nu inseamna conditionare, nu inseamna sa accepti sau sa gasesti scuze pentru comportamentul altcuiva. Iertarea inseamna ca nu mai doresti sa iti faci tie rau de acum incolo. Chiar nu trebuie sa iti placa o persoana sau sa petreci timp cu ea. Trebuie doar sa fii de acord sa ii eliberezi energia din psihicul tau. Sa nu te mai gandesti la ce a facut sau nu, la ce a zis sau nu, sa nu mai simti nimic atunci cand te gandesti.

Acest mesaj se poate referi totodata si la a te ierta pe tine insuti pentru actiuni pe care le regreti. Autoinvinovatirea este la fel de toxica ca a da vina pe altii. Singurul lucru valoros in a reflecta asupra trecutului este sa invatam din el, nu sa ramanem agatati in el prin vina sau acuzatii.

Ingerii insista sa iti reaminteasca ca a mentine furia te raneste doar pe tine, nu si pe cealalta persoana. Resentimentele reprimate sunt toxice pentru sanatatea ta fizica, mentala si emotionala. Tot ce ai de facut este sa dai dovada de putina disponibilitate pentru a ierta, iar Dumnezeu, Iisus si ingerii vor face tot restul muncii pentru tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa ma eliberez de toate trairile toxice ale neiertarii de care sunt sau nu constient. Iti multumesc pentru grija si protectia ta !

