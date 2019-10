HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 15 octombrie. Berbecii sunt lideri, Vărsătorii se vindecă prin muzică

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 15 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

LIDER : Asuma-ti si preia initiativa pentru aceasta situatie !

Acest mesaj vine spre tine de la Arhanghelul Mihail ca semn ca esti pregatit sa iti asumi rolul ca si lider. Recent ai fost intr-o situatie in care, probabil, ai gandit “cineva ar trebui sa faca ceva”. Ei bine, tu esti acel cineva. Desi poate ca nu te simti in totalitate pregatit sau calificat sa iti asumi rolul de lider, ingerii te asigura ca esti gata. Ei te vor ghida prin fiecare pas, ca sa capeti mai multa incredere si siguranta cu privire la cararea ce urmeaza. Fa-ti timp sa meditezi, sa asculti de ghidarea ta interioara ce iti va arata cu claritate pasii urmatori. Astfel ii vei inspira si pe altii sa se exprime si sa isi asume conducerea propriei vieti.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, da-mi te rog curajul si puterea ta ca sa pot fi demn, drept si asumat in coordonarea cu bine a oricarei situatii din viata mea. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SFATUITOR : Tu poti vindeca prin cuvinte blande, sfaturi intelepte si o ureche plina de empatie.

Ai observat ca oamenii au tendinta sa iti dezvaluie secretele lor cele mai adanci si grijile lor ? Se intampla pentru ca tu esti in mod natural un consilier ce canalizeaza spre ei sfaturi divine intelepte si sustinerea blanda. Acest mesaj vine spre tine pentru ca esti sfatuit de Arhanghelul Mihail si ingerii sai sa alegi o cale de viata care sa implice acest tip de munca. Daca deja ai activitate profesionala ca si consilier, coach, indrumator, vei primi remuneratie suplimentara, in plus fata de implinirea pe care munca in sine ti-o aduce in suflet. Ingerii iti sustin orice nevoie si dorinta ai avea pentru cursuri sau ateliere de la care sa inveti abilitati noi in aceasta directie. Poti imbina si spiritualitatea sau vindecarea alternativa in munca ta. Cu instruirea potrivita, esti perfect calificat sa conduci munca de consiliere. Nu te gandi ca trebuie sa fie totul perfect in viata ta si abia apoi poti practica. Toti sfatuitorii, coachii, consilierii, vindecatorii au si ei propriile situatii de viata si provocari ale egoului ori imperfectiuni. Ideea este ce poti face tu in lume pentru altii ca sa conteze cu adevarat. Cat timp te conectezi la emotiile persoanei pe care o ajuti si lasi a curga prin tine inspiratia divina, nevoile sale vor fi servite.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti sa pot oferi sfaturi, ghidari si invataminte pline de intelepciune si inspiratie divina oricarui om cu care interactionez si pentru care este nevoie de implicarea mea. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AUTOR : Tu ai o carte in interiorul tau care doreste sa fie exprimata. Fa-ti timp sa scrii.

Ai avut ideea de a scrie mai mult despre ce gandesti sau poate o carte ? Acest mesaj de la Arhanghelul Mihail este semnalul ca timpul pentru a scrie este acum. Aceasta activitate este parte din scopul tau divin de exprimare in aceasta viata. Desi poate ca nu ai un concept clar format in capul tau, actul de a scrie va porni inspiratia si va crea un flux de idei. Te vei conecta la intelepciunea infinita divina in timp ce scrii, iar asta te va ajuta mai bine sa auzi vocea lui Dumnezeu si a ingerilor. Multi autori isi scriu operele in timp, portiuni dupa portiuni, deci nu te gandi ca e nevoie sa iti schimbi ritmul de viata sau sa te retragi ca sa scrii mult. Daca scrii si o singura pagina pe zi, intr-un an sunt 365 mesaje pe care le oferi lumii din intelepciunea ta divina. Daca ai nevoie de incredere suplimentara in abilitatile tale de a te exprima prin scrie, poti sa participi la cursuri pe aceasta tema sau sa colaborezi cu oameni in domeniu de la care sa inveti mai multe. Ideea principala este sa scrii…acum !

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi sa ma conectez cu inteligenta lui Dumnezeu prin munca creativa de a scrie. Te rog inspira-ma si calauzeste-ma !

