Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 16 iunie. Balanțele vor să inspire alți oameni, Berbecii au nevoie să își exprime sentimentele

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI NEVOIE SA ITI exprimi sentimentele

Absolut toate emotiile tale sunt valide si trebuie onorate. Tu experimentezi aceste ganduri si emotii cu un motiv bine intemeiat. Nu permite nimanui sa iti judece sentimentele drept prostesti, inutile, gresite sau nepotrivite, pentru ca este evident ca ele se manifesta in tine cu un scop. Ai dreptul la exprimare de sine si este imperativ sa fie asa pe drumul tau de viata. Este vital ca tu, ca fiinta umana, sa eliberezi si sa exprimi tot ceea ce este in tine intr-o maniera iubitoare si care sa ofere siguranta tie si celor din jur. Nu judeca niciodata si nu rani alt om cu actiunile tale – acesta este doar egoul care se zbate sa se faca remarcat. Fii bun, bland si respectuos, totusi vorbeste-ti adevarul. Nu ar trebui sa tii inchis niciun sentiment, gand sau emotie ca si cum ar fi captive intr-un borcan cu capacul pus. Tu esti energie iar energia curge si circula. Cand creezi un blocaj pentru ca iti reprimi emotiile valide, ele raman sa se manifeste in interiorul tau. Apoi tu nu mai esti in armonie si iti creezi singur boala – care este doar o lipsa de usurinta in a curge prin viata. Gandurile si emotiile exprimate trebuie sa vina mereu dintr-un spatiu de compasiune. Examineaza-ti sentimentele inainte de a le impartasi cu altii. Te afli intr-un spatiu de iubire sau de judecata ? Este o opera fina de arta, intr-adevar, sa fii in stare sa iti exprimi sentimentele in timp ce in acelasi timp sa sustii spiritul altui om din fata ta. Dar daca iti scoti adevarul la iveala cu blandete, ii lasi pe altii sa afle ca esti sincer cu tine in timp ce esti empatic cu ei.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca sustii zi de zi sa imi exprim gandurile si emotiile intr-o maniera sigura atat pentru mine cat si pentru cei pe care ii iubesc. Iti multumesc ca ma inveti sa nu imi reprim trairile si conflictele, astfel mentinandu-mi o buna stare de sanatate.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CONCENTREAZA-TE PE POZITIV CA SA ai POZITIV IN VIATA TA!

Totul este energie. Viata pe Pamant este plina de circumstante pe care le catalogam drept “bune” sau “rele”. Atunci cand alegi sa iti focusezi constiinta pe orice circumstanta, tu trimiti energie spre ea care o va face mai puternica. Asadar, are sens sa trimiti energie doar pe circumstanta pe care o percepi a fi pozitiva. Daca primesti acest mesaj, inseamna ca trebuie sa faci pasi pentru a-ti ajusta gandirea. Poate ca ai dat prea multa energie unor situatii care au probleme. Unii oameni sunt programati sa se concentreze pe negativ in loc de pozitiv. Este nevoie de practica pentru a schimba acest obicei si reactiile tale. Fiecare eveniment si fiecare persoana care vin in viata ta au un scop. Este natura umana de a cataloga totul drept benefic sau nebenefic in loc doar de a spune ca este o lectie si atat. Tu te poti antrena sa privesti la evenimentele vietii sau la oameni obiectiv si sa devii constient de motivul pentru care se afla pe calea vietii tale. Care este lectia ? Dupa ce ajungi la intelegerea de ce acest eveniment sau persoana a venit la tine, poti decide ce si cata energie ii trimiti. Nu este asa de relevant cum gestionezi situatia cat cum o privesti. Invata sa privesti lectia ca fiind benefica pentru cresterea ta. Daca ai invatat ceva din ea – si din fericire ai invatat – atunci asta inseamna ca te focusezi pe pozitiv. Asta inseamna ca ai gasit pozitivul si din ceva ce mintea iti percepe drept “negativ”.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi modelez mintea, sa imi extind constiinta, sa privesc viata, oamenii, situatiile cu intelegerea faptului ca tot, dar absolut tot ce mi se intampla, este pentru binele meu. Iti multumesc ca ma sustii sa simt care este beneficiul meu din orice traiesc.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SPATIU SACRU

“Creeaza-ti o zona ca un altar sau viziteaza un loc sacru pentru a te conecta cu Divinul.”

Spatiul tau sacru este in tine acum si dintotdeauna. Atunci cand iti creezi acasa un mic altar sau vizitezi un spatiu sacru, te conectezi cu simbolurile si cu energia care a fost infuzata cu semnificatie si cu rugaciuni de sute de ani. Nu lua aceste simboluri cu superficialitate pentru ca ele sunt, intr-adevar, foarte puternice. Atunci cand te conectezi cu simbolurile sacre, iti ajuti divinitatea sacra din interiorul tau sa isi gaseasca un camin in lumea exterioara. Deasemenea, te conectezi si la intelepciunea antica si la gratia spirituala a lumii vechi. Exploreaza spiritualitatea prin simbolurile si locurile sacre si da-i voie sufletului tau sa se bucure de felurile diferite prin care te conectezi cu divinul aici pe pamant. Nu este o chestiune cum sa te conectezi, ci mesajul este sa o faci frecvent pentru a-ti intari sentimentul de putere interioara si incredere.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: fa-ti un altar la tine acasa (un loc in care ai toate simbolurile spirituale sau religioase cu care sufletul tau rezoneaza); propune-ti o calatorie sau excursie incarcata spiritual; ai nevoie de un loc linistit in care sa te refugiezi si retragi regulat; curata-ti energia din casa cu uleiuri esentiale, cu betisoare parfumate orientale, cu salvie, cu rugaciuni, prin invocarea Arhanghelului Mihail sau prin orice metode de curatare.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ghidarea adresata sufletului meu de a ma conecta cu divinitatea pentru a-mi intari stalpul interior de sustinere in viata si a simti bucuria profunda a inimii.

