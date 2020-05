Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 16 mai. Balanțele trebuie să iubească necondiționat, Capricornii sunt creativi

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RENUNTA SA JUDECI, TOATA LUMEA ARE VALOAREA SA

Nimeni nu este mai bun sau mai rau ca tine, mai superior sau mai inferior. Este un instinct natural al oamenilor sa judece dar trebuie sa tii minte ca la esenta noastra suntem toti absolut la fel. Poate ca aratam diferit fizic si poate ca fiecare ne-am creat drumuri si calatorii ale vietii total diferite, bazate pe conceptii si alegeri total diferite intre noi, dar cu totii avem ceva remarcabil in comun : cu totii ne-am ales aceasta dimensiune si aceste vremuri sa venim aici pe Pamant. Energia spiritului nostru este infinita dar este un numar limitat de suflete ce traiesc acum pe Pamant si tu esti unul dintre ele. Toata lumea pe care o cunosti, toata lumea pe langa care treci pe strada, toata lumea pe care o vezi la stiri – toti sunt fratii si surorile tale. Poate ca alt om este pe o cale diferita de a ta dar trebuie sa intelegi ca isi joaca propriul sau rol ales. Judecata este doar un aspect de frica. Treaba ta este sa iubesti pe oricine asa cum te iubesti pe tine. Unele suflete au ales incarnari dificile care te pot implica sau nu pe tine. Binecuvanteaza pe fiecare pe calea sa in loc sa ii trimiti energie negativa de judecata.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa vad in celalalt pe fratele meu, pe sora mea, sa vad si sa simt ca suntem una si aceeasi sursa divina sufleteasca si sa fiu eliberat(a) de judecata.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SIMTE BUCURIE IN TOT CE FACI

Atunci cand tu nu esti fericit, nu esti aliniat cu adevarata ta divinitate si te plasezi singur in aliniere cu starea de judecata si frica. Sentimentul de bucurie este felul spiritului tau de a te lasa sa stii ca iti urmezi adevarata cale. Emotia de bucurie este un semnal spre mintea ta constienta ca aceasta actiune pentru care simti asa este ceea ce ar trebui sa faci mai mult. Numai tu stii ce se simte foarte bine in inima ta, deci nu permite judecatii sau opiniilor altora sa te indeparteze de la aceasta binecuvantare si conexiune. Mantra acestui mesaj este “Fa ceea ce iubesti si iubeste ceea ce faci”. Daca ceva te face sa te simti groaznic, ai toata puterea sa schimbi acea circumstanta. Speranta de viata omeneasca este mult prea scurta ca sa nu faci ceea ce iti hraneste sufletul cu adevarat. Atunci cand incepi sa traiesti constant in vibratia de bucurie, tu devii ca un far pentru iubire iar Legea atractiei se va ocupa ca numai lucruri bune sa vina spre tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma inveti sa traiesc in bucurie, pentru ca imi scoti in cale oameni care traiesc si gandesc in bucurie si intamplari de viata care imi hranesc bucuria, astfel ramanand conectata cu Spiritul meu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CONCENTREAZA-TE PE POZITIV CA SA ai POZITIV IN VIATA TA!

Totul este energie. Viata pe Pamant este plina de circumstante pe care le catalogam drept “bune” sau “rele”. Atunci cand alegi sa iti focusezi constiinta pe orice circumstanta, tu trimiti energie spre ea care o va face mai puternica. Asadar, are sens sa trimiti energie doar pe circumstanta pe care o percepi a fi pozitiva. Daca primesti acest mesaj, inseamna ca trebuie sa faci pasi pentru a-ti ajusta gandirea. Poate ca ai dat prea multa energie unor situatii care au probleme. Unii oameni sunt programati sa se concentreze pe negativ in loc de pozitiv. Este nevoie de practica pentru a schimba acest obicei si reactiile tale. Fiecare eveniment si fiecare persoana care vin in viata ta au un scop. Este natura umana de a cataloga totul drept benefic sau nebenefic in loc doar de a spune ca este o lectie si atat. Tu te poti antrena sa privesti la evenimentele vietii sau la oameni obiectiv si sa devii constient de motivul pentru care se afla pe calea vietii tale. Care este lectia ? Dupa ce ajungi la intelegerea de ce acest eveniment sau persoana a venit la tine, poti decide ce si cata energie ii trimiti. Nu este asa de relevant cum gestionezi situatia cat cum o privesti. Invata sa privesti lectia ca fiind benefica pentru cresterea ta. Daca ai invatat ceva din ea – si din fericire ai invatat – atunci asta inseamna ca te focusezi pe pozitiv. Asta inseamna ca ai gasit pozitivul si din ceva ce mintea iti percepe drept “negativ”.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi modelez mintea, sa imi extind constiinta, sa privesc viata, oamenii, situatiile cu intelegerea faptului ca tot, dar absolut tot ce mi se intampla, este pentru binele meu. Iti multumesc ca ma sustii sa simt care este beneficiul meu din orice traiesc.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.