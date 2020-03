HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 16 martie. Leii inspiră alți oameni, Scorpionii trebuie să fie un exemplu

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

URMEAZA REGULA DE AUR

Acest mesaj este o piatra de hotar pentru oricine alege sa traiasca o viata in deplina constiinta. Ori de cate ori iti apare acest mesaj de la Arhanghelul Mihail si ghizii sai sa stii ca se refera la o situatie care abia a aparut sau care urmeaza sa apara in curand in care trebuie sa ii tratezi pe altii exact cum ai vrea sa fii tu tratat. Cel mai puternic semn si exercitiu de empatie posibil fata de cineva este sa te pui in locul sau, in “pantofii” sai si sa iti imaginezi ce sfat sau ajutor ai dori TU sa primesti. Din punctul karmic de vedere, niciodata nu poti sa dai gres daca te lasi calauzit de Regula de Aur. Cum ii tratezi pe altii poate fi catalogat drept “corect” sau “gresit” dar cat timp intentia ta a fost sa te comporti exact cum ti-ar placea tie sa fii tratat la randul tau, nu exista urma de vinovatie din partea ta. Tu poti actiona cu o intentie cat se poate de sincera si deschisa, bazata pe singurul lucru pe care il cunosti de fapt – tu insuti. Sa ghicesti sau sa iti asumi ce actiuni ar fi mai bune pentru altcineva poate duce deseori la neintelegeri sau la influentarea cursului vietii persoanei. Intotdeauna gandeste-te asa : “Daca eu as fi acea persoana, ce mi-ar placea mie sa aud de la mine pe aceasta tema?”

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa pot oferi sfatul si sustinerea mea celor pe care ii iubesc din perspectiva a ceea ce simt ca doresc sa primesc eu daca as fi in locul lor. Iti multumesc cas astfel ma calauzesti sa ma sustin pe mine insumi si sa ma iubesc si respect prin relatiile cu ceilalti.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IARTA-TE. ESTE TIMPUL

In scoala nu dai mereu raspunsurile corecte. In scoala, uneori este nevoie sa te prefaci. In scoala, uneori nu te concentrezi pe lectia curenta. In scoala, uneori esti crud. Te-ai uitat vreodata in urma la anii tai de scoala si sa nu fii in stare sa te fi iertat pentru toate aceste situatii ? Probabil ca nu. Ei bine, tu ai ales Pamantul ca o clasa de scoala si trebuie sa ai aceeasi atitudine de toleranta de sine. Tu esti aici ca sa inveti. Este important sa te ierti cand faci greseli. A trai cu vinovatia pentru trecut iti blocheaza energia pentru viitor. Fiecare suflet progreseaza in propriul sau timp, dar cand tu nu iti dai voie la iertare, tu de fapt iti inchizi singur inima si transmiti Universului ca nu meriti sa primesti. Daca ai provocat durere altei persoane, este imperativ sa iti ceri iertare in plus fata de a te ierta pe tine insuti. Ghizii spirituali insista cu privire la importanta iertarii, fie fata de tine fie fata de altul. Daca cari energia negativa a vinovatiei sau energia negativa a resentimentului inapoi in lumea spiritelor, asta cauzeaza legaturi complicate karmice nedorite. A nu curata aceasta energie cat timp esti inca in dimensiunea fizica, deci inainte de tranzitia in lumea spiritelor, este o sursa uriasa de regret pentru multe suflete. Actioneaza acum, pentru binele tau si al generatiilor tale urmatoare. Trece in revista toti oamenii fata de care simti ca trebuie sa ceri iertare sau sa oferi iertarea ta si incepe cu tine insuti.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi luminezi sufletul prin reamintirea importantei iertarii de sine si a celorlalti oameni din viata mea. Te rog sa ma calauzesti pentru a-mi usura inima prin iertare si a ma deschide spre compasiune si iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DA FARA ASTEPTARI

Atunci cand imprastii din tine lumina si iubire spre altii, ar trebui sa o faci fara nicio alta conditie atasata de acest gest. Suntem cu totii facuti din aceeasi energie, deci binele pe care il trimiti in afara ta iti este dat, in mod esential, tie insuti. Cand ii ajuti pe altii, te ajuti de fapt pe tine – este mantra acestui mesaj. Ceea ce trebuie intarit este faptul ca recompensa ta trebuie sa fie bucuria simtita pentru actul de a darui. Energia curge constant si prin a darui neconditionat cu iubire, tu cresti si sporesti acest flux si te urci pe tine insuti pe o vibratie mai inalta a fiintei tale, ceea ce in schimb va fi un beneficiu pentru toti ceilalti. A darui este parte din sufletul tau. Cand tu nu esti in stare sa dai fara conditii, egoul tau are probleme de frica de saracie sau probleme legate de nevoia de a fi recunoscut pentru ceea ce face. Atunci cand dai din toata inima ta fara sa astepti nimic inapoi, tu cresti energiile de abundenta si recunostinta prin sfera ta de influenta. Viata nu este o competitie ; suntem aici sa ne ajutam unii pe altii. Focuseaza-te pe moduri in care poti realiza asta in viata ta, fara sa te gandesti in mod constient la asta. Cele mai bune recompense vin din acte pe care nici nu realizezi ca le faci.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ajutorul zilnic pe care mi-l dai ca sa invat la randul meu sa daruiesc fara asteptari, umplandu-mi inima de bucuria de a darui.

