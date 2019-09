HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 16 septembrie. Taurii trebuie să ceară ajutor, Balanțele sunt sfătuite să-și folosească imaginația

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 16 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Casa iti este protejata de ingeri.

Acest mesaj arata ca ai sentimente vulnerabile privind casa ori situatia locuintei, insa ingerii te asigura ca totul este bine. Ingerii iti protejeaza actuala locuinta si iti garanteaza siguranta financiara. Daca te muti, aceasta carte este un semn ca vei primi ajutor in cursul mutarii. Relaxeaza-te si bucura-te de casa ta fiindca totul este bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: ingerii vegheaza asupra casei, asupra bunurilor si persoanelor iubite in timp ce esti departe de casa ta / rugaciunile privind casa au fost auzite si au primit raspuns / ingerii te ajuta sa gasesti un obiect pierdut / un venit neasteptat te ajuta sa platesti ceva pentru casa / ingerii te calauzesc spre locuinte minunate si accesibile – ai incredere si urmeaza calauzirea.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca veghezi asupra casei mele si asupra celor care locuiesc in ea. Te rog sa trimiti ingeri pazitori la fiecare fereastra si usa, asigurand securitatea. Iti multumesc ca mi-ai calauzit finantele, astfel incat imi pot permite sa platesc cu usurinta ratele, garantia si taxele.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Cere Arhanghelului Mihail sa te ajute in aceasta situatie

Situatia care te preocupa poate fi imbunatatita cu ajutorul ingerilor. Acest mesaj iti aminteste ca niciodata nu este prea tarziu sa chemi ingerii in ajutor, iar sprijinul lor va imbunatati imediat totul. Ei iti vor darui inclusiv pace launtrica, idei si perspective noi. Ingerii te vor ajuta pe cai ingenioase si neasteptate, deci fii deschis fata de miracole care pot lua forme surprinzatoare.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: sa stii ca esti puternic, nu esti o victima / elibereaza orice invinuire fata de tine sau fata de altii / focalizeaza-te pe solutii, nu pe probleme / permite altor oameni sa te ajute / pastreaza-ti mintea deschisa fata de solutiile alternative.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sprijini in aceasta situatie [descrie situatia]. Te rog sa ma ajuti sa fiu in orice clipa plin(a) de credinta si de pace.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Copiii tai sunt vegheati de ingeri

Ingerii vor sa stii ca ei acorda o atentie deosebita copiilor tai. Ii calauzeste sa ramana in siguranta, sa isi dezvolte inzestrarile spirituale, sa isi descopere si sa isi urmeze misiunea divina personala in aceasta viata. Ingerii te asigura ca toti ingerii tai pazitori sunt demni de incredere si te influenteaza in bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Misiunea ta personala in viata implica si copiii / ai asigurata o sarcina si nastere sanatoasa / o adoptie se va realiza cu succes / fa-ti timp sa fii alaturi de copiii de cristal / ingrijeste-te de copilul tau interior, jucandu-te, veselindu-te, iubindu-te / un copil din ceruri este fericit si iti trimite iubire / copiii tai sunt bine / lasa grijile privind copiii in seama lui Dumnezeu si al ingerilor.

Rugaciune: Iubiti ingeri pazitori ai copiilor mei nascuti si nenascuti, iubit Arhanghel Mihail, va multumesc ca vegheati asupra copiilor mei si le asigurati fericirea si sanatatea. Va rog sa ma calauziti cum sa cunosc cele mai bune cai de a fi un parinte bun si un adevarat model pentru copiii mei si ai altor oameni. Multumesc, multumesc, multumesc !

