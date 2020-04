Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 17 aprilie. Taurii primesc mesaje divine, Săgetătorii se simt protejați

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FAMILIE: Sa iti iubesti prietenii si familia este esential pentru scopul vietiit ale

Ai primit acest mesaj de la Arhanghelul Mihail ca sa ti se reaminteasca faptul ca scopul vietii tale iti incepe de axasa. Tu servesti o functie importanta prin relatiile cu membrii familiei tale. Asta include rugaciunile pe care le spui in numele lor, bunatatea pe care o manifesti si compasiunea pe care o ai pentru actiunile lor. Acest mesaj este si un indicativ pentru o munca de iertare pe care ar fi bine sa o faci din care va beneficia toata lumea implicata. Poti incepe acest proces pur si simplu mentinand intentia de a curata energia dintre tine si cei dragi. Tu deja stii care sunt oamenii pe care ai nevoie sa ii ierti pentru ca apar in primele tale ganduri despre acest subiect.

Un scop de viata nu este neaparat ceva pompos ca o cariera fulminanta. Un scop de viata este directia in care te dezvolti ca sa iti manifesti abilitatea de a iubi cu adevarat. Pentru multi oameni, relatiile in familie sunt piatra de incercare in termenii de a invata sa se ridice deasupra egoului si a provocarilor sale. Focusandu-te asupra celor dragi si frumusetii lor interioare, incepi sa vezi acest frumos si in tine si in intreaga ta viata.

Astazi spune rugaciuni de sanatate si abundenta pentru fiecare membru de familie si observa cum reactionezi in interiorul tau. Vei experimenta o stare noua de pace care iti va aduce beneficii in nenumarate feluri.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi si sustii sa am relatii de iubire si pace sufleteasca cu intreaga mea familie!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

MESAJE ORACOL: Primesti mesaje divine folositoare ce te ghideaza prin cartile oracol

Ai o afinitate sa lucrezi cu cartile de tarot, oracol sau de alta natura care iti vorbesc prin soaptele ingerilor ce te calauzesc sa extragi anume acele mesaje de care are nevoie sufletul tau in fiecare clipa. Acest mesaj vine spre tine ca o validare sa incluzi in activitatile tale zilnice contactul cu mesajele divine venite prin carduri. Poti sa le citesti acolo unde sunt deja expuse, poti sa iti oferi singur citiri sau poti oferi altora ghidare prin mesajele primite din extragerile pe care le faci. Poti include aceasta activitate ca parte din ajutorul pe care il dai oamenilor in munca de vindecare sufleteasca. Foloseste ghidarea lor ca sa iti cresti increderea in conexiunea pe care o ai permanent cu divinitatea care te iubeste si te sustine in calatoria ta.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca imi vorbesti prin toate felurile posibile, inclusiv prin mesajele cardurilor divine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

YOGA: Viata ta este imbogatita cu miscare fizica, intinderea corpului, yoga.

Ca sa primesti raspunsuri divine cu claritate si ghidarea pe care o cauti, indreapta-te spre forme de miscare a corpului care sa imbine si spiritualitatea, pentru o comuniune perfecta spirit trup, cum este yoga. Ai primit acest mesaj pentru ca aceasta activitate pasnica te poate ajuta sa iti cresti increderea si intuitia, doi factori care te ajuta sa iti implinesti scopul vietii. Esti incurajat sa mergi la clase de yoga unde vei intalni motivare si spirit de camarad.

Pentru unii oameni, acest mesaj semnifica faptul ca actualul tau scop in viarta implica o cariera in yoga. Poti fi calauzit sa predai aceasta disciplina copiilor, femeilor insarcinate sau varstnicilor. Poate ca scopul vietii tale este sa deschizi un studio de yoga sau sa creezi haine cu design inspirat din yoga.

Indiferent daca yoga este sau nu punct central al vietii tale, esti cu siguranta ghidat acum sa practici forme de exercitii fizice si de intindere de corp care iti aduc viata intens in celule. Cere ingerilor sa fii indrumat spre locul care iti va activa cel mai bine acest scop. Vei primi raspuns prin intuitie ca sa stii directia spre care sa o urmezi.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a imi misca trupul in coordonare si armonie cu sufletul pentru a fi in conexiune cat mai buna cu divinitatea care imi vorbeste permanent!

