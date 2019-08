HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 17 august. Berbecii trebuie să fie concentrați pe prezent, Gemenii se vindecă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 17 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RAMAI ATENT SI FOCUSAT ACUM

Fii foarte clar cu privire la directia in care alegi sa mergi. Nu face compromisuri. Urmeaza-ti visele, meriti ce este mai bun. Fa prioritati clare in viata ta. Dupa ce te decizi cu privire la o directie, tine-te de ea prin tot ce faci, simti si gandesti. Nu te abate sub nicio forma. Fa ce este important si da drumul la orice altceva. Plaseaza-ti intentia si pasiunea pe o singura tinta in loc sa te imprastii in mai multe directii si astfel vei cunoaste succesul.

MESAJ SUPLIMENTAR : Cand te afli pe cale in mers, este usor sa fii distras de oameni, de evenimente si chiar de mici obiecte stralucitoare aflate pe marginea drumului. Nu o lua pe drumuri secundare. Ramai pe drumul stabilit. Mergi in continuare, indiferent ce te poate distrage. Este usor sa te ratacesti si sa uiti incotro te duci si de ce. Recomite-te pentru destinatia ta. Pe ce pui focusul, aceea creezi, deci pune-ti atentia pe ce se merita pentru tine, pe ce e frumos si te inspira pe calea ta.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa raman concentrat, dedicat si focusat pentru a ma mentine pe calea mea si a-mi atinge obiectivele ce imi aduc implinire. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Apa iti curata trecutul si vindeca prezentul

O vindecare fizica sau emotionala va avea loc in curand. Exista un proces de vindecare a unor vechi rani si de eliberare a poverilor lor si chiar o eliberare a limitarilor din alte vieti. Totul este iertat. Iarta-te si tu, elibereaza-te. Iarta toate agresiunile altorta fata de tine, facute cu voie sau fara de voie. Este timpul sa lasi ca totul sa se duca.

MESAJ SUPLIMENTAR : Ca sa aiba loc o noua crestere, vechiul trebuie spalat si lasat sa se duca. Acest mesaj indica prezenta unei perioade de a curata tot ce nu iti mai serveste si te sustine. Acest proces este facut pentru tine de catre ghizi fara ca tu sa stii ce iti este curatat si eliberat. Totodata, este un mesaj sa faci si tu curatenie ca sa elimini ce nu iti mai e folositor. Dezordinea fizica este deseori un indiciu al dezordinii mentale si emotionale. Lasa energia de curatare energetica a ploii sa curga peste viata ta si sa elimine din corpul tau toate provocarile, spalandu-ti energia. Foloseste apa din belsug pentru a-ti curata campul energetic. Fa dus rece. Inoata in mare. Alearga in ploaie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa am dese ocazii de a-mi curata energia si vindeca durerile prin puterea purificatoare si regeneratoare a apei. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VINDECATOR MISTIC, PRIN TINE CURGE ENERGIE VINDECATOARE

Vindecare interioara si exterioara la toate nivelele are loc in viata ta. O situatie, o relatie sau o provocare de ordin fizic se va rezolva. Ai credinta ca se va intampla asa. Acum este timpul sa gasesti sursa provocarilor tale. Transforma suferintele interioare si fa-o acum. Nu trebuie sa mai porti aceasta povara cu tine. Tu esti o forta vindecatoare si pentru altii, in caz ca nu esti constient de asta.

MESAJ SUPLIMENTAR : Sunt vremuri cand un calator divin se abate in drumul sau ca sa gaseasca vindecatorul mistic. Vindecatorul il invata ca totul in natura are abilitatea de a se restaura si vindeca si iti reaminteste ca si tu ai in tine aceasta forta. Pentru ca vindecarea sa se produca in exterior, este esential ca mai intai ea sa aiba loc in planurile interioare. Ca sa faci asta, stai cu ochii inchisi in stare de relaxare si pace absoluta si vizualizeaza-ti un viitor excelent pentru tine asa cum il vezi si vrei tu, apoi ai incredere ca vindecarea este pe drum spre tine. Repeta acest proces de cateva ori pe zi, zi de zi. Pot aparea aspecte din vieti trecute tocmai ca sa fie eliberate. Ingerii responsabili pentru restaurare si vindecare lucreaza cu tine ca sa iti rezolve provocarile fizice si emotionale. Ai rabdare si ai incredere ca dincolo de suprafata totul este bine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca, impreuna cu ingerii vindecarii, te asiguri ca eu sunt si voi fi bine din toate punctele de vedere. Am incredere si recunostinta in ajutorul tau !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.