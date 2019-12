HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 17 decembrie. Berbecii se vindecă prin iubire, Racii se simt diferiți

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IUBIREA TA VINDECA ORICE

“Puterea iubirii tale ii influenteaza pe oamenii frica, furia sau agresivitatea altora din jur.”

Oamenii care sunt furiosi sunt de fapt foarte tematori de multe aspecte si se manifesta cu furie si agresivitate ca sa isi acopere aceasta frica. Asadar, atunci cand intalnesti pe cineva care actioneaza ca un agresor si te intimideaza, tine minte ca de fapt acestei persoane ii este, pur si simplu, frica. Daca tu reactionezi cu furie impotriva sa, ii vei spori frica. Poti sa vindeci aceasta furie cu gandurile tale de iubire. Vezi bunatatea din fiecare om, inclusiv din tine. nu uita ca de fapt fiecare om vrea sa fie fericit. Nimanui nu ii place sa fie un agresor sau sa simta furie. Acest tip de oameni sunt foarte singuri in interiorul lor pentru ca furia lor ii impinge pe ceilalti departe de ei. Asadar, poti ajuta fiind un om bun si bland cu astfel de oameni si sa nu iei nimic personal din ce zic sau fac ei.

Ti se recomanda prin acest mesaj si sa fii bland cu tine si sa iti asculti vocea interioara care iti spune cum sa te mentii in siguranta. Cheama ingerii, in special pe Arhanghelul Mihail, sa te protejeze ori de cate ori simti teama. Si sa stii ca cel mai bun protector este iubirea pentru ca vocea ta interioara te ajuta sa stii ca iubirea e in fiecare om deci nu ai de ce sa te temi. Ea te va mentine puternic, indiferent ce ar fi.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca umpli de iubire, ma inconjori cu mantia iubirii si imi dai sa respir iubire la tot pasul. Iubirea mea vindeca orice si gaseste solutii pentru orice.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CATE UN PAS PE RAND

“Multi pasi marunti fac ca visele mari sa se implineasca.”

Acest mesaj a ajuns la tine pentru ca ai un vis mare dar nu stii foarte foarte clar cum sa il implinesti. Arhanghelul Mihail vrea sa stii ca visul poate deveni real daca te vei focusa pe a face pasi mici dar siguri unul cate unul, unul dupa altul. Daca faci macar una sau doua actiuni pe zi legate de vis, el se va implini mult mai repede decat iti imaginezi.

Poti face pasi mici dar siguri pentru a implini orice proiect. De exemplu, daca ai de scris un raport sau sa faci curatenie in casa, focuseaza-te pe o singura pagina sau pe un singur colt de camera de curatat si doar atat. Nu te gandi la tot proiectul – ce mult mai e de scris, ce mult mai e de curatat in restul casei – pentru ca poti simti coplesit si deznadajuit. Dupa ce acea pagina va fi rezolvata si acel colt va fi curatat te poti gandi si aborda urmatoarea pagina si urmatorul colt de cas. Poti si planifica cate pagini si cate zone ai de facut in continuare.

Facand cate un pas pe rand este reteta sigura a succesului. Vei fi uimit cate de multe poti obtine cu un ritm usor si stabil.

Ia-ti un moment si gandeste-te la un proiect sau vis drag pentru tine. imagineaza-ti este deja realizat si cum te simti in corp si in inima. Apoi intreaba ingerii: Care este pasul urmator pe care sa il fac ca sa se realizeze? Observa orice gand, sentiment, cuvant sau imagini care iti vin in minte si iti dau emotie buna. Poti primi si un mesaj puternic de a actiona intr-un anumit mod pozitiv, deci fa asa. Tine minte ca orice mare realizare se intampla cand rupi drumul spre implinirea sa in bucati mai mici si le abordezi pe rand si cu rabdare.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sustinerea pe care mi-o dai permanent cu sfaturi pentru implinirea mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MULTUMESC

“Gandeste-te acum la oamenii si situatiile pentru care simti recunostinta.”

Recunostinta iti inmoaie inima cu sentimente bune care sunt sanatoase pentru mintea si corpul tau. Te poti ajuta oricand sa te simti mai bine facand o lista cu toate motivele pentru care esti recunoscator. Aceasta emotie inlocuieste tristetea si face ca totul sa evolueze mult mai bine in viata ta.

Recunostinta este un mod asa de puternic de a-ti imbunatati viata incat este aproape magica! Toata lumea iubeste un om care stie cum sa spuna si sa simta un MULTUMESC. Toti vor sa iti fie prieteni, sa iti dea si sa te ajute cand tu spui Multumesc. Cand spui acest cuvant magic si il simti cu adevarat, Universul iti trimite si mai multe motive de recunostinta.

Oamenii care nu simt recunostinta sau isi plang de mila se autointristeaza. Ei nu inteleg de ce oamenii ii evita si de ce nu primesc mai multe daruri de la viata. Ei isi iau din propria lor putere pentru ca ei cred ca viata nu e prea darnica cu ei. Dar daca iti numeri binecuvantarile si te gandesti la toate motivele pe care le ai ca sa simti recunostinta, vei vedea cat de generoasa este viata cu tine.

Cu cat crezi mai mult ca “viata imi da permanent cadouri” si “astazi ma astept sa mi se intample ceva minunat”, cu atat vei primi mai mult. Apoi vei simti dorinta sa daruiesti si altora. Asadar, fii pregatit sa simti recunostinta si sa te bucuri de tot ce iti aduce viata in continuare pe calea ta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru indrumarea de a-mi orienta mintea spre tot ce imi aduce bucuria recunostintei in viata mea. Am nevoie sa vad si sa simt aceasta bucurie!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.